联发科成首个用户 微软全新物联网安全服务上线

作者：贾桂鹏

物联网已经越来越多的被大众熟悉，但是，随之而来的安全问题就成为了很多人关注的焦点，同时，很多厂商也进入到物联网设备安全这个领域中。在2020年2月24日，微软就正式向公众推出了让物联网设备更加安全的Azure Sphere服务。

Azure Sphere早在2018年就被微软提出，该服务是源于微软研究院的Sopris项目，其特点是结合软件和硬件层面的多重措施，可以专门为Linux操作系统开发微控制器。

Azure Sphere总经理Galen Hunt表示，目前，物联网正处于科学竞赛阶段，每一个大型企业都开展了至少一项的相关实验，但是，安全性问题则是物联网发展的最大阻碍。不过，微软提供的Azure Sphere服务，具有经过其认证的微控制器、处理器、内存、存储、Iot功能单片机和Linus OS、云安全服务集成，其能有效的防护好物联网的安全。

据了解，Azure Sphere认证的首款芯片是联发科MT360，其中包含了微软Pluton板载安全子系统。

此外，微软宣布将会在NXP打造另一款基于i.MX8平台的Azure Sphere认证芯片，此款芯片将会用于人工智能、图像以及更加丰富的UI体验。

高通也在寻求与微软合作，开发一款支持蜂窝技术的Azure Sphere认证芯片，这将有利于确保链接的安全性。

在互联网时代，安全问题一直是困扰着不少公司的症结所在，而现在随着科技发展越来越迅速，这一点更加不能被人忽略，所以，微软等巨头企业有责任将此重任扛在肩上，给大家制造一个更加安全的网络环境。