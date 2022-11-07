华为胡厚：三大举措，帮助企业应对数字化发展中的共性挑战

11月7日消息，日前，主题为“释放数字生产力”的华为全联接大会2022在深圳拉开帷幕，华为轮值董事长胡厚表示，为了帮助企业应对数字化发展中的共性挑战，华为致力于做好三方面的事：

一是深入场景，让技术不难选不难用。华为推出易部署、易运维、高性能的产品组合，目前已有40多个面向行业的产品组合和70多个针对中小企业的方案。

二是从“上好云”到“用好云”，构建企业数字化云底座。为了帮助客户用好云的新能力，华为将AI、软件开发、数据治理和数字内容生产等最新技术，及自身的数字化转型经验和全球伙伴在各行各业的优秀实践放在云上，让企业随取随用。

三是加速人才培养，让数字人才供给源源不断。华为携手院校、政府及企业，为社会培养大量ICT人才。其中，面向高校，华为通过“智能基座”项目，未来5年培育300万计算人才;面向企业，通过数字化人才发展服务已覆盖1200多家企业，累计为企业培养5万数字化人才。

华为全联接大会是面向全球ICT领域举办的行业大会，旨在打造开放、合作、共享的平台。值得注意的是，今年的华为全联接大会将采取多地多站的方式走进曼谷、迪拜、巴黎、深圳。