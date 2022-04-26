华为：持续创新，共建绿色智能世界

作者：高志伟

4月26日，华为第19届全球分析师大会开幕。本届大会聚焦“未来探索、产业创新、数字化与低碳化”等话题，探讨了未来趋势和产业发展策略。

华为轮值董事长胡厚在大会上发表了“持续创新，共建绿色智能世界”的主题演讲。胡厚表示：“持续强化创新能力，牢牢抓住千行百业数字化、智能化发展以及人类社会低碳化发展的两个大机遇，是华为走向未来的关键。”



华为轮值董事长胡厚

第一，持续创新，引领产业发展。在联接领域，持续引领产业发展。华为定义了5.5G和F5.5G产业愿景，实现10Gbps无处不在，支持家庭场景下“身临其境”的体验需求，并满足工业控制对实时性、可靠性的高要求。在计算领域，重新定义节点、基础软件及数据中心级系统架构，实现性能倍增，显著提升能效。此外，通过打造云上的数字内容生产线，以及构建以人为中心的全场景智慧化体验，加速物理世界和数字世界的融合。

第二，深耕数字化，为客户创造价值。通过完善产品和产品组合，以适配不同的行业场景;同时，提前做好产品的预集成、预验证，把麻烦留给自己，把方便留给客户和伙伴。以华为云为底座，坚持“一切皆服务”的理念，把基础设施、技术以及经验云化、服务化，让千行百业的客户上云不再困难。成立军团，纵向缩短管理链条，横向快速整合资源，联合伙伴的产品以及能力，形成针对性的解决方案，快速响应客户需求。

第三，聚焦供能和用能，以数字技术使能低碳发展。引入AI、云等能力，改变光伏行业的技术路线，加速可再生能源发展。以无线站点和数据中心为发力点，使用系统级低碳方案，打造绿色ICT基础设施。

面向未来，华为正采取积极的业务举措，不断增强产业韧性，有质量地活下来。胡厚强调，“唯有持续不断的创新，才能带来源源不断的发展动力，为客户和社会创造价值。我们希望与更多客户与合作伙伴一起，共建绿色智能世界。”

本次分析师大会，华为还分享了面向未来的探索和思考。华为战略研究院院长周红在演讲中提到：“我们现在对于未来的所有想象可能都是保守的，我们只有大胆提出假设、大胆提出愿景，敢于打破既有理论与技术瓶颈的条条框框，才能大踏步前行。”

会上，周红提出了面向未来的10个问题和挑战：

机器如何认知世界，能不能建立适合机器理解世界的模型？

如何理解人体的生理学模型，八大子系统的运行机制，以及人的意图和智能？

新的感知和控制能力，脑机、肌机接口、3D 显示、虚拟触觉、嗅觉、味觉

如何连续、无感知地测量人的血压、血糖和心电，强人工智能帮助发明化学药、生物药和疫苗

发展以应用为中心，面向价值与体验的高效率、自动化和智能化软件

接近和扩展香农极限，实现区域级和全球级的高效、高性能连接

创造高适应性与高效率的计算模式，非冯・诺伊曼计算架构与非传统部件，发展可解释和可调试AI

通过智能计算发明新的分子、催化剂和器件

发展超越传统CMOS制造的技术，达到更低成本、更高的效率

发展出安全、高效的能源转换和储能，提供按需服务



华为战略研究院院长周红

华为首届分析师大会于2004年举办，至今已连续举办了19届。本届分析师大会于2022年4月26日至27日举行，期间将举办多场主题论坛。