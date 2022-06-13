一张图看懂 阿里云发布云数据中心专用处理器CIPU

作者：高志伟

6月13日，在2022阿里云峰会上，阿里云宣布推出为新型云数据中心设计的专用处理器――云基础设施处理器CIPU(Cloud Infrastructure Processing Unit )，可对计算资源进行云化加速，并可部署飞天操作系统对云资源进行管控。

长期以来，CPU都是数据中心的“绝对核心”，而阿里云最新推出的CIPU肩负的一个使命却是替代CPU成为云计算的管控和加速中心。

阿里云总裁张建锋提到，云计算技术在过去是多年中经历了两个发展阶段――第一阶段是分布式技术，推动互联网企业从大机向分布式系统整个迁移;第二阶段诞生了资源池化技术，通过计算存储分离的架构，对资源统一的调度编排，提高云计算的可靠性和可用性。

这两个阶段都是以CPU为中心的计算体系架构，面对云计算发展的需求新诉求有些“芯有余而力不足”，无法适应数据密集型计算的发展趋势，遇到了以下三方面问题：以CPU为中心架构导致计算和网络传输时延大;以CPU为中心的架构无法提供高带宽满足快速增多的大数据应用;基于CPU为中心的架构无法解决超大规模的复杂管理问题。

阿里云推出的飞天操作系统+CIPU为中心的体系架构作为新一代云计算架构体系，凭借在计算、存储、网络等方面的改革创新，实现了通用计算、大数据、人工智能等场景中，均有优越性能。

CIPU能够充分运用数据中心硬件资源，发挥CPU算力，还可实现数据中心存储及网络资源快速云化并进行硬件加速，提升存储与网络性能。同时还可以向上接入飞天操作系统，实现更高效的虚拟化资源调度工作，“将全球数百万台服务器连成一台超级计算机”。

阿里云表示CIPU具备三大特性，与计算结合可快速接入不同类型资源的神龙计算平台，带来算力的“0”损耗，以及硬件级安全的加固隔离;与存储结合，对存算分离架构的块存储接入进行硬件加速，提供超高性能的云盘，云盘存储IOPS最高可达300万，长尾时延降低50%;与网络结合，对高带宽物理网络进行硬件加速，通过大规模的eRDMA分布式高性能网络，构建弹性RDMA高性能网络，时延最低可达5us，实现RDMA技术的普惠化。CIPU具备的芯片及安全加固特性，还支持高速数据加密卸载、硬件级可信根等。

基于CIPU和飞天的新一代云计算架构体系，单容器虚拟化消耗减少50%，虚拟化容器启动速度快350%，在Serverless场景下6秒可拉起3000个弹性容器实例。在通用分布式计算领域，Nginx性能提升了89%，Redis性能提升了68%、MySQL提升了近60%。大数据和AI场景下，AI深度学习场景训练性能提升30%，Spark计算性能提升30%。同时，神龙计算平台可以提前预测80%的硬件故障，并进行无感热迁移规避，从而实现了业界领先的高可用SLA。

通过CIPU全硬件虚拟化和转发加速，存储时延最低可至30us，IOPS高达300万，存储带宽可达200Gbps。

网络方面，CIPU高带宽物理网络硬件加速，基础带宽从100G升级至200G，VPC的PPS转发性能从2000万提升至4000万，网络时延降低至16us，RDMA协议下更可低至5.5us。高吞吐类的互联网业务上云之后，比自建物理机的集群吞吐量提升了30%，业务高峰期延迟下降了90%;在大数据和AI等计算与数据双密集场景下，相比传统的TCP网络，弹性RDMA高性能网络的吞吐能力提升30%以上。

阿里云智能总裁张建锋表示，云计算进入了一个关键突破期，今年要Back to Basic，坚持在技术的长征路上，不断取得突破。