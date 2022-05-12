百度智能云换将背后，有何深意？

作者：yu

2019年，百度宣布对三位副总裁沈抖、吴海锋、郑子斌进行干部轮岗调整。百度称，这次轮岗是为了打造空前繁荣、强大的百度移动生态，激发组织创新能力，提高协同效率。

时隔三年，百度高管再轮岗。

5月5日，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏发出全员邮件，宣布启动新一轮的干部轮岗：百度集团执行副总裁沈抖，担任智能云事业群组(ACG)负责人;何俊杰晋升为集团资深副总裁，并轮岗担任百度移动生态事业群组(MEG)负责人;王海峰继续担任集团执行副总裁兼CTO，不再兼任ACG负责人。

此次调整，最引人注目的是让原百度移动生态事业群组(MEG)总经理沈抖，转而接管百度智能云业务。

百度智能云发展现状如何？

目前，百度智能云已成为拉动百度增长的重要引擎。根据百度发布的2021年第四季度及全年财报显示，2021年全年，百度营收1245亿元，同比增长16%。其中，百度智能云实现营收151亿元，同比增长64%。另外，值得一提的是，百度智能云在2021年四个季度的营收分别为28亿元、33亿元、38亿元、52亿元，同比增长分别是55%、71%、73%、60%。而连续四个季度保持50%以上的增速足以证明，百度智能云的巨大潜力。

但与此同时，我们看到，虽然百度智能云在营收上表现颇为亮眼，但由于起步较晚在国内市场还处于相对落后的位置。据Canalys发布2021年中国云计算市场报告显示，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占据80%的中国云计算市场，其中，阿里云占比为37%，华为云18%，腾讯云16%，而百度智能云仅为9%。

为什么是沈抖？

作为百度第一大增长引擎业务负责人的沈抖，为什么会成为云业务的负责人？

百度方面对此解释为，沈抖过去三年为构建更加繁荣的百度移动生态所做出的突出贡献，期望他带领ACG团队，加快落实云智一体战略，实现规模和健康度的量变到质变，为百度第二曲线的发展建立新的功勋。

资料显示，沈抖毕业于香港科技大学，具有超十五年中美领先科技公司的管理和产品研发经验，是人工智能领域的探索者和实践者，曾就职于微软总部，负责搜索行为、语义广告相关的研发管理工作，对行业一直都有着深刻的理解。

2012年，沈抖加入百度，担任联盟研发部技术副总监、技术总监。此后历任网页搜索部高级技术总监、金融服务事业群组执行总监、FSG整体研发负责人、APP&信息流业务体系负责人等职。直至2019年，沈抖升为高级副总裁，开始全面负责百度移动生态事业群组。

沈抖在负责移动生态业务期间，推动建立了“搜索+信息流”的双引擎移动生态，使百度完成了从搜索工具到信息流生态机制的进化。在此基础上，百度完成从搜索工具到信息流生态机制的进化。另外，他还重构了百度原有的广告投放系统，提升了变现能力。

据百度发布的2021年第四季度及全年财报显示，2021年全年，百度核心收入951亿元，其中，在线营销收入740亿元，占到百度核心收入的77.73%。

2021年4月，沈抖发布了“X+Y战略布局”，即以“平台做宽做厚，垂类做精做深”的方式，推动生态向服务化、人格化升级，让搜索更好地连接人和服务。数据显示，2021年12月，百度App月活达到6.22亿，同比增长14%，日登录用户占比达到82%，创历史新高，用户总量与用户粘性，都有所突破。此外，在移动生态的百家号、智能小程序及百度营销托管页三大支柱方面，百度百家号拥有420万创作者;智能小程序数量高达66万个，月活用户数达4.18亿，覆盖行业271个;托管页内拥有50万商户。

由此可见，沈抖执掌智能云事业群组，一方面沈抖副总裁的位置，可以提升智能云的内部话语权，百度内许多资源都会向智能云倾斜;另一方面沈抖的技术背景和销售体系管理能力，可以帮助百度智能云形成针对企业需求的产品体系，从而更好地服务客户。

因此，无论从哪方面来看，沈抖无疑都是最佳人选。

写在最后：

当前，数字经济迅猛发展，企业数字化转型如火如荼，为云计算发展带来了需求爆发期。艾媒咨询发布的报告显示，2021年我国云计算市场规模已超2300亿元，预计2023年将突破3000亿元。

如今，各云厂商都在不遗余力的抢占“地盘”，曾被李彦宏评价为“敢打硬仗、能打胜仗”的沈抖，在云市场竞争日益激烈的背景下，将为百度智能云的发展带来哪些“新”意，值得期待。