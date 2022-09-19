华为全联接大会首次出海，华为云全球落地多项重磅技术创新

作者：高志伟

9月19日，以“释放数字生产力”为主题的华为全联接大会在泰国曼谷开幕，华为轮值董事长胡厚发表主旨演讲。大会期间，华为云CEO张平安宣布华为云印尼、爱尔兰近期即将开服，发布“Go Cloud，Go Global”生态计划，阐明“一切皆服务”核心主张。华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳表示，华为云在云原生、AI开发、数据治理、数字内容、软件开发、开天aPaaS等领域的超过15项创新服务首次面向全球落地。

胡厚指出，数字化、智能化是人类社会未来发展的最确定趋势，企业应坚定拥抱云，实现跨越式发展。华为云已集成240多种服务、5万余API，把最新的AI、应用开发、大数据等技术和开发工具带到云端，将帮助企业从“上好云”到“用好云”。



华为轮值董事长胡厚

华为云着力构建“全球一张网”，打造50毫秒用户优质体验服务圈，让企业无需再自建数据中心。华为云印尼、爱尔兰即将开服，到今年年末，华为云将布局全球29个区域、75个可用区，覆盖170多个国家和地区。

聚焦“一切皆服务”，张平安面向全球发布“Go Cloud，Go Global“生态计划，通过共享华为在全球170多个国家和地区的本地化经验、对热点区域行业和产业的洞察经验、华为云技术与解决方案能力和全球生态，帮助更多企业走向全球，实现商业成功。



华为云CEO张平安

为建设全球数字产业生态，华为云一直努力的目标是“在本地，为本地”。在未来3年，华为云将为全球至少1万家高潜初创企业提供成本优化、技术支持、创业培训、商业资源等多维度赋能。当前，亚太地区已有超过120家企业加入华为云初创企业计划。

同时，华为正持续打造云上最佳创新平台。石冀琳在本次大会上发布15项创新服务：包括华为云CCE Turbo、分布式云原生UCS、盘古海浪大模型、DataArts LakeFormation、虚拟直播服务、代码检查和云测试、KooMessage、KooSearch、KooGallery等。这些服务是首次面向全球落地。

面向未来，华为云通过“基础设施即服务”、“技术即服务”、“经验即服务”，以“一切皆服务”加快释放数字生产力。让云无处不在，让智能无所不及，共建智能世界云底座。