VMware Explore 2022 China，赋能中国企业加速实现云智能

中国北京，2022年11月18日――全球领先的企业软件创新者VMware(NYSE: VMW)的年度技术盛会―― VMware Explore 2022 China今天正式举行。本届大会以“探索多云宇宙”为主题，汇聚云计算领域的顶尖技术专家和创新者，通过150多场解决方案演讲、围绕云基础架构、网络和安全、应用现代化以及数字化工作空间四大主题，深入探讨了中国企业在数字化转型过程中面临的诸多挑战和机遇，同时重申了VMware致力于支持中国企业在多云世界中不断发展的坚定承诺。



VMware全球副总裁、大中华区总裁陈学智在VMware Explore 2022 China做主题演讲

根据近期VMware委托市场调查公司Vanson Bourne所做的《#FormatAID_0#》报告显示，在疫情期间越来越多企业开始采用多云模式，预计2020至2027年，全球企业机构使用的公有云数量将增加一倍以上。但目前全球范围内只有19%的企业认为，在多云部署方面自身已经实现了 “云智能”模式。这意味着大部分企业仍处于“云混沌”状态，多云部署的战略效益并没有大于其带来的挑战。企业面临的主要挑战包括多云的复杂性、安全威胁以及内部缺乏多云部署和管理的专业技能。

在多云旅程中，从云混沌到云智能，是所有企业机构的必经之路。云智能是一种更先进、更成熟的方法，支持企业为不同应用选择正确的云。在云智能模式下，企业可以跨多个公有云采用统一的操作模式，同时具备横向安全性和管控一致性。实现云智能的企业更明显地享受到多云部署带给企业营收的积极影响。全球范围内，处于上云初期的企业，51%可以看到上云对企业收入产生了积极影响。对于实现云智能的企业而言，这一数字高达97%。在盈利方面亦是如此，34%的上云初期企业认同上云对企业盈利产生了积极影响，在云智能企业中这一数字高达96%。

在大中华区，60%的受访企业认为，采用多云架构对其业务成功至关重要。多云部署带来的业务优势包括加速产品上市、满足客户需求，同时多方面改善员工体验，帮助企业吸引并留住优秀人才。72%的受访大中华区企业已经在多个公有云上部署业务应用超过一年。企业也报告了多云部署带来的诸多好处，包括营收增长(47%)、提升盈利(54%)和企业竞争优势(55%)。

VMware全球副总裁、大中华区总裁陈学智表示： “在中国深入实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略的大背景下，如何赋能中国企业利用先进技术开辟发展新赛道，是VMware一直思考的重要议题。作为多云领域的全球领先企业，VMware致力于提供创新的多云解决方案，帮助企业在多云旅程中从 ‘云混沌’顺利过渡到‘云智能’阶段，从而快速从云中获取价值。在过去几年中，我们一直在积极扩展本土合作伙伴生态，携手本土合作伙伴，共同赋能中国企业加速其数字化转型和业务创新步伐。未来，VMware将持续深耕中国市场，将全球领先的多云技术、服务和解决方案引入中国，为各行各业注入源源不断的数字化新动能。”

多云时代的“智能”革命

VMware致力于为中国企业提供更快、更智能的上云路径。借助VMware跨云服务，我们可以帮助企业将任何应用部署在正确的云中、正确的基础架构内，同时兼具私有云和公有云的成本效益、安全性和一致性管控优势。VMware跨云服务涵盖以下五个方面，包括云和边缘基础架构、多云管理、网络和安全、应用现代化、数字化工作空间。

・ 云和边缘基础架构：VMware计算和存储解决方案的最新版本――VMware vSphere 8和VMware vSAN 8，帮助客户在其所选择的环境中运行各种工作负载。通过对这些用于私有云、公有云和边缘的通用构件进行创新，VMware将帮助客户大大改善其运行、管理和保护企业应用的方式。

・ 多云管理：全新的多云管理产品组合VMware Aria提供了一套用于管理基础架构和云原生应用成本、性能、配置与交付的端到端解决方案。VMware Aria由基于图形的全新数据存储技术VMware Aria Graph驱动，可降低任何云、任何应用和每个角色的多云复杂性。

・ 网络与安全：Project Northstar提供多云网络、安全、工作负载移动性以及端到端威胁检测和响应，并通过集中式云端控制台实现一致、简化的软件即服务(SaaS)消费。新一代SD-WAN解决方案支持企业连接分布式多云边缘，同时确保其安全性。最新发布的VMware HCX+以及VMware NSX ALB PULSE云服务的增强功能，支持企业充分拥抱云运营模式，同时在其云网络基础架构实现集中管理、编排和可视性。

・ 应用现代化：VMware Tanzu产品组合中Tanzu Application Platform和Tanzu for Kubernetes Operations推出升级版，可以在整个Kubernetes旅程中提高开发者的生产力，实现从构建到生产的端到端安全，以及大规模的安全多云运营。

・ 数字化工作空间：VMware公布“自主工作空间”愿景，这是数字化工作空间的演进版本，将数据科学和自动化功能融入端点管理、工作空间安全以及终端用户体验。虚拟桌面基础架构、数字员工体验、统一端点管理和工作空间安全产品创新将给企业的终端用户计算环境带来自动化功能，支持IT团队事半功倍。

蓬勃发展的多云创新生态

在过去一年里，VMware持续推动多云技术在中国的落地发展，在多云创新生态建设方面进展喜人。

・ 万华化学集团信息中心总经理徐建光先生表示：“作为一家全球化运营的化工新材料公司，万华化学集团持续将数字化技术应用到相关业务场景中去，为业务创造价值。在这一过程中，VMware技术发挥了很好的作用。早在2010年，我们就开始部署VMware虚拟化解决方案，实现资源利用率的大幅提升，完成了IT基础设施的第一次变革。随着公司业务的快速发展，我们又基于VMware解决方案打造了高效安全的万华私有云管理平台以及万华云桌面，极大提升了交付效率、资源管理和成本控制水平，在满足数据安全合规需求的同时，也提升了员工的工作效率和体验。”

・ 联合汽车电子有限公司IT总监及业务数字化项目总监徐明先生表示：“联合汽车电子作为一家制造型企业，在云迁移过程中最关注的是业务连续性。我们需要在确保数据质量的情况下，将业务干扰降至最低。采用阿里云VMware服务，可以实现在虚拟层的无缝双向迁移。鉴于云上和本地采用了相同的基础架构，不仅迁移效率高，同时对后续运维管理十分友好。目前我司迁移上云的系统都是一次性迁移成功，对业务的干扰实现了最小化。”

・ 太古可口可乐(中国)有限公司数字化执行与治理经理王立军先生表示：“此次采用VMware SD-WAN解决方案进行整体网络升级改造，在没有新增网络资源的情况下，仅用了两个多月就完成了所有1,000多个站点的SD-WAN改造。不仅有效提升了IT运维效率，同时极大提高了公司网络对业务系统的支撑能力，为未来开展实时性高、交互性强的创新业务提供了坚实的网络基础。”

・ 深圳致星科技有限公司首席技术官张骏雪表示：“在过去几年中，我们与VMware中国研发中心密切合作，共同发布了基于 VMware VCF Tanzu 的联邦学习企业级解决方案。该解决方案不仅可以为联邦学习用户提供高度安全可靠的软件定义数据中心服务，同时还为企业用户带来高敏捷性、高灵活度、高拓展性和高可用性，尤其适用于对数据安全高要求的金融行业。未来，我们将充分利用VMware在多云和现代化应用领域的创新技术能力，更好地满足客户多样化需求，助力其核心业务持续增长。”

・ 北京云创远景科技有限公司首席执行官沈骁表示： “碳中和已成为业界共识，是企业可持续发展的必由之路。我们很高兴与VMware、英特尔合作开发了联合解决方案 Deep Cooling，利用边缘计算和大数据技术建立能耗优化模型，帮助客户在降低能耗节约成本的同时提高商业效益。未来，我们将继续深化与VMware的合作，共同助力本土企业在多云时代提高管理和生产效率，实现可持续发展目标。”