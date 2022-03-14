华为云助力锻造数字化韧性，加速奔跑吧“小巨人”！

作者：嘉文

近几年来，如果要给全球政治经济领域归纳出一个高频词汇，想必就是“不确定性”。

在后疫情时代，不确定性情绪的阴影仍在蔓延，而我国拥有最完整的产业链、拥有庞大的消费市场，拥有全球第二大经济体量。在最新披露的本年度政府工作报告中，我们会发现，其中最底层的逻辑，是信心和韧性。

中小企业是我国经济的长尾，也是经济发展的基石。而“专精特新”企业则是中小企业的领头羊，它是指专业化、精细化、特色化、创新能力突出的中小企业，它们长期专注于某些细分领域，有些则突破了产业关键的核心技术，而成为行业中的“小巨人”。2022年政府工作报告提出，“着力培育‘专精特新’企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持”，这也是“专精特新”一词在提出数十年后，首次在政府工作报告中亮相。

“只挖一米宽，掘一千米深”――它们“小而专”、“小而美”，“专精特新”企业正在通过前赴后继的探索和韧性的锻造，为这个国家的创新探路。对专精特新企业而言，“数字化韧性”是面对内外部环境挑战，利用数字化技术创新，构建自身业务能力护城河，在复杂多变市场环境中立于不败之地的能力抓手。本文就来走近几家专精特新小巨人，像其他中小企业一样，它们也面临着成本、资源、竞争、转型、疫情冲击等多重痛点，它们的共同标签是通过借力“数字化韧性”破局，在不同的细分领域走出了独特的突围之路。

01 | 四达电力的“朋友圈”打造记

在卓别林默剧电影《摩登时代》中，有这样一个场景：他坐在永不停歇的生产线边，盯着转瞬即逝的六角螺帽，一个个把它们拧紧。重复低效的工作，周而复始。而类似的的场景依然会出现在很多企业的工作场景中。

在石墨接地和无损检测等领域，走在行业前列的四达电力，是一家专注于电网安全防护领域，集研发、设计、制造、销售、服务于一体的现代化企业。2011年至2016年连续六年被评为“专利工作先进企业”，现拥有柔性石墨接地、无损检测领域核心发明专利2项，实用新型专利近200项。

而随着其业务量的不断增大，四达电力大量数据在不同系统中反复录入，原始线下报表的统计方式，不仅繁琐重复又极易出错;另一方面，业务人员的销售机会不统一，没有形成流程控制;检测数据在途数据空缺，和订单数据隔断;研发项目更加是碎片化管理。系统升级的压力随着而来，基于华为云的基础平台和四达电力的业务特点，许昌创新中心团队“量体裁衣”，不仅打通企业原有的ERP系统和OA系统，实现数据互通，消灭数据孤岛，还科学规范销售动作与要求，让过程可视化，实现客户的沉淀和留存，帮助四达建立专属“朋友圈”;在研发项目上，实现科研项目的全生命周期在线管理。如今，依托华为云的底座，四达电力稳步转型上云，以前所未有的活力面向未来，继续高质量发展。

02 | 决战“数据孤岛”

搭上数字化和智能化升级的快车，是许多传统制造企业的决心和信仰。

在热力管道领域，成立于2001年的大连开元管道有限公司，是中国集中供热直埋管道行业中具备国际水准的专业供应商。多年来专注于设备、工艺的立项、研发和投入，如今已经获得了60余项专利，填补了我国生产大口径聚氨酯预制直埋保温管工艺的多项空白。

开元管道始终将企业数字化转型摆在首位，但是，随着数字化转型的深入，早期烟囱式构建的业务系统也使得数据之间相互孤立，无法打通，导致出现数据孤岛问题，为了最大化挖掘数据价值，不得不将多个软件分别采集的数据通过人工汇总的方式整合在一起，增加了人工处理的工作量且效能较低。

打破数据孤岛，成为摆在开元管道面前的首要难题。通过选择与华为云合作，将原有ERP进行升级，以华为云作为核心载体，联合合作伙伴打造集财务云、供应链云、制造云的一体化业务平台，即保证了企业信息流的高效传递和企业数据的完整性，又打破了数据孤岛，大幅提高了企业的生产效率，降低了企业的运营成本，从而提高了企业的经营利润。该业务平台实施后，日常工作效率提高了30% 以上，采购成本降低了8%，车间生产效率提升了15%以上，生产成本降低了5%~8%。

基于一体化业务平台，开元管道公司拥有了更高的利润空间，行业竞争力也与日剧增，绽放出更强大的企业生命力。

03 | 与视障用户一起“追光”

“你相信光吗？让我讲给你听，用耳朵看见更大的世界。”

成立于2003年，总部在上海的樊登读书，是倡导“全民读书”的先行者，是知识付费领域的头部品牌。以“帮助3亿国人养成阅读习惯”为使命，采用一种全新的打开方式，代理让读书点亮每一个人的生活。

今年五月，樊登读书收到一封来自视障书友的邮件。他说：“一直以来很喜欢在短视频平台听樊登老师讲书，但无法使用APP，什么时候可以开发我们可以使用的无障碍版本？”这一反馈很快得到樊登产研团队的重视，并开始策划樊登读书APP的信息无障碍优化工作。

在产品升级过程中，樊登读书产研团队发现，单云可靠性较低，数据同步策略复杂，受传输距离、数据量等多种条件限制，同时，数据的加解密机制进一步提升部署和维护的复杂性，导致数据失效或无法支撑设计的RPO，为此，华为云提供了多云灾备同步方案，并帮助樊登读书构建了多云场景，实现冷备+数据同步，大大降低了业务风险。在业务层，通过华为数据灾备相关服务成功实现跨云同步备份，数据层面实现多云备份，大大提升APP的稳定性和可靠性。双方共同探索多云双活容灾和容器化部署，实现业务级高可用保障，流量、业务、数据端到端可用，弹性化支撑业务的发展。

目前，视障用户可在站内较为流畅的完成选书、听书的基本操作。依托华为云，樊登用科技打破可阅读的壁垒，用声音为视障人群勾勒出另一个精彩的世界。

04 | 让保护无处不在

消防员“逆光”前行，用生命来守护生命，那么，谁来守护消防员的生命？

成立于2003年的海赞瑞实业有限公司，是专业从事个人安全防护装备研发、生产、营销一体化的外向型企业。致力于高品质安全防护用品的研制开发，采用行业最新科技材料、新工艺，根据国内外市场的变化需求，为客户设计、制造更安全、更舒适、更人性化的安全防护用品，保障人员的生命安全。

赞瑞期望通过打造消防服洗护系统，来更好地守护消防应急人员，但当前在IT建设上力量较为薄弱，对如何采集数据、如何传输、如何管理和分析，有些摸不着头脑。华为云为赞瑞实业提供了数字化转型咨询及上云方案定制，通过将华为自身在制造业的转型经验对外输出，在IT建设、数据采集、企业管理等各环节助力其转型，成功构建了消防服洗衣系统上云、生命健康守护系统研发等应用场景，让保护无处不在。

尾章

这四个专精特新企业打造数字化韧性的典型故事只是一个缩影，通过它们能窥探一个近在咫尺的高质量发展的未来。

不止如此，重庆智得热工工业、福建星云股份、洛阳卡瑞其中设备、深证鹰眼科技等越来越多的专精特新“小巨人”，都选择了华为云帮助其锻造数字化韧性。华为云拥有30年ICT经验、制造经验，以及行业领先的云、AI、大数据、工业互联网等技术，具备成熟的数字化转型路径、优质业界资源、上百种解决方案，全力支持专精特新企业快速成长。

专精特新企业的数字化创新就像是一面旗帜，通过稳健、效率和服务三大驱动，锻造了“数字化韧性”的专精特新企业，会引领所有中小企业的数字化方向，是在繁杂和不确定的经济环境中寻找“确定”的底气和力量。