赋能报销人，用友发布新一代企业智能商旅及费控服务平台

作者：潇冷

3月31日，2022年用友BIP丨商旅及费控服务新品发布会成功举行。作为新一代企业智能商旅及费控服务平台，用友BIP商旅及费控服务以“连接 高效 智能 合规”为核心价值理念，致力于让5000万报销人拥有极致的体验，让财务人释放更多的专业潜能，让企业获得连接、高效、智能、合规的商旅及费控服务。



用友网络高端BG总裁王勇(图左2)、用友网络副总裁、费控云产品部总经理杨鹏(图右2)、用友网络高端BG商旅及费控服务负责人吕华新(图左1)、用友网络商旅云事业部CTO陈加鹏(图右1)共同发布用友BIP|商旅及费控服务

随着移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术的日趋成熟，多数企业，尤其大型企业财务数智化转型过程中，商旅、费控、支付已成为数智化时代增长最快的财务领域云服务，并成为全员财务服务的第一入口。商旅及费控服务已经成为企业实现智能财务的第一先锋。

与此同时，企业商旅及费控业务也发生了变化：一是很多企业，尤其大型企业的费控环节已经从报销向预算管控、专业业务系统延伸;二是报销服务向前端消费领域扩展，不断拓展消费端资源。在此背景下，企业需要通过智能的商旅及费控服务平台，实现费用管控与效率的最佳平衡以及内外资源与系统的全面整合。

为帮助企业更好地推进财务数智化转型，用友基于34年的企业财务服务经验，通过将最佳费用业务管理实践与最新的数字技术结合，重磅发布新一代企业智能商旅及费控服务平台――用友BIP|商旅及费控服务。用友BIP商旅及费控服务对内融合专业系统，对外接入消费端的资源，深入结合业务、财务、管理人员等多方工作场景，将复杂、重复、低附加值的工作通过智能化实现，从而提高企业的运营效率与管理水平。

用友BIP 重新定义商旅及费控产品

用友BIP商旅及费控服务以“连接、高效、智能、合规”为核心价值理念，助力企业提升员工满意度、强化企业管控能力、提升企业运营效率、降低企业运营成本、实现实时可视数据分析。

用友BIP商旅及费控服务重新定义连接：对外广泛连接消费端等生态资源，聚合机票、酒店、出行等多方资源;对内无缝接入业务领域，让数据不再是“孤岛”，实现数据全面连接、内外共享。

用友BIP商旅及费控服务重新定义高效：将“费控新模式”与“数智技术”结合，通过商旅及费用月结新模式，可实现员工免贴票、免报销、免垫资，为企业节省10%-30%的费用采购成本;同时支持智能报销、智能审批、快速结算，最快可实现差旅补助20分钟到账，帮助用户实现简捷便利、提效增质。

用友BIP商旅及费控服务重新定义智能：应用云计算、大数据、物联网、移动互联、区块链等技术，基于云原生、中台化、元数据、数用分离等新一代技术架构打造，具有高度的灵活性和开放性，可以与企业各种信息系统连接融合，实现预算管控、费用报销及商旅服务全线上自动化管理，在技术层面支持企业实现数据决策、智慧运营。

用友BIP商旅及费控服务重新定义合规：结合费用预算控制策略和费用政策控制策略，实现各种费用的自动控制;实现业务事前、事中、事后管控，减少企业经营风险，支持管理层面实现合规管控、控制有道。

全场景 全业务 全流程

用友BIP商旅及费控服务面向企业提供十五大核心场景服务，包括费用预算、智慧商旅、智能采集、智能填报、智慧税务、智能审核、智能收单、智能核算、智能结算、智能归档、付款合同、员工信用、费用分析、领域拓展、系统集成。企业可根据自身业务需求和特点，从十五大场景服务中自由组合，实现数智化创新。

报销人，可通过智慧商旅、智能采集、智能填报、员工信用等解决方案，解决报销手续繁琐、纸质填单慢、审批跑腿烦、报销周期长等业务痛点，大幅提升员工体验，让报销成为一种快乐的体验。

以智能采集、智能填报为例，用友BIP商旅及费控服务支持全票种多方式智能采集，如一键拍照、微信/支付宝卡包导入、二维码扫描等，只需一键操作，即可完成对业务票据的智能采集。采集票据后，系统可自动生成账单信息，账单信息可根据规则自动生成报销数据，通过“个人账单”+”智能规则”相结合的方式，员工只需5秒即可完成复杂业务填报，极大提升员工填报便捷性，让员工告别贴票、理票的烦恼。

财务人，可通过智慧税务、智能审核、智能收单、智能核算、智能结算等解决方案，解决财务人员财务管控难、人工审核压力大、复核与对账时间长等业务痛点，提升财务人员工作效率、增强财务管控力度。

以智能核算为例，在稽核环节，系统内嵌200条智能稽核规则，并支持企业定制化稽核规则，稽核规则可自定义配置、可配置在任何环节，实现问题实时提醒、错误原因定位又快又准，确保稽核零误差、零失误，让业务审批、财务审核更高效、更精确、更智能。

管理层，可通过费用预算、智能审核、费用分析等服务，解决部门及公司领导业务审批事项繁、费控风险管控难等业务痛点。

以智能审核为例，管理者可随时随地通过手机移动端进行报销单的审批，可将常见的审批规则，应用至管理者审批环节，帮助企业管理者快速审批，同时对业务前端的细节支持线上会话交流，有力支撑业务流程的高效审批处理。

1988年，用友从财务软件启航，通过普及财务软件的应用，服务了中国数百万家企业和公共组织的会计电算化。在信息化时期，用友成为亚太地区最大的软件提供商，通过ERP软件帮助企业实现信息化建设，资源计划和经营管理。数智化的今天，用友通过构建和运营全球领先的商业创新平台――用友BIP，为企业提供流程服务、数据服务和智能服务三位一体的服务，使能企业数智化转型和商业创新。

便捷商旅 智能费控!用友BIP丨商旅及费控服务是用友在智能财务领域核心SaaS服务之一，将全面推动企业财务数智化转型，并助力以中央企业为代表的大型企业推进财务数智化转型，加快建设世界一流财务管理体系。