用友iuap重新定义PaaS平台，打造企业数智化新底座

作者：潇冷

企业为推进基于数智化的转型升级发展，并增强对商业环境中不确定性因素的驾驭能力，面对数智化转型过程中业务需求的多样性与复杂性，企业亟需夯实数智化技术和应用底座，支撑产品与业务的敏捷创新、组织与管理的弹性变革。

在此背景下，4月19日，“2022用友BIP技术大会”在京召开。会上，用友iuap作为用友BIP的PaaS平台，以多项业界首创的技术突破、社会化商业的架构突破及场景化的数智应用突破，重新定义PaaS平台，成为企业数智化的新底座。

同时，大会发布了《用友BIP|iuap平台白皮书》，并面向智能财务、数字人力、敏捷供应链及数字营销等领域发布多款用友BIP新品。

新底座：从企业级到社会级 重新定义PaaS平台

从企业视角看，未来的企业IT架构需要以平台思维，构建能够实现数据打通和IT资产沉淀的体系，为企业提供平台化的技术能力。从社会视角看，企业不仅是商业生态的功能单元，也是产业链上的连接器，企业之间、企业与社会服务机构之间，都需要更便捷地连接、更精准地共享及更高效地协同。

用友网络副总裁罗小江介绍，用友iuap以云原生、数智驱动、技术普惠和社会化架构为内核，实现了PaaS平台从企业级到社会级的跨越式升级。用友iuap通过“三中台+三平台”打造了新时期企业数智化新底座，其中“三中台”包括：业务中台、数据中台和智能中台，“三平台”包括：技术平台、低代码开发平台和连接集成平台。通过持续迭代，用友iuap平台能力不断增强。

用友iuap在业界首创YMS云中间件技术，实现跨云技术突破和多云适配能力;首创云上云下一体化交付体系，让企业私有云平台，体验到公有云的更新效率，让云应用升级像使用手机应用商店一样简单;首创多租户多数据中心技术，实现多云异构的“云上管理，云下运行”，打造公有云高可靠和专属云新模式。

此外，用友iuap还自研多维引擎，基于内存计算技术，实现100%自主安全可控;支持千亿级数据规模下的“多准则|多币种|主附表”实时合并;每分钟可计算100万行Python规则;让具备1500+公司规模的超大型集团企业，实现数据实时合并，一键出表。

用友iuap低代码开发平台――YonBuilder，依托用友多年技术积淀，以云原生、多租户模型驱动为基础技术，面向包括原厂开发、ISV开发、专业服务商开发、企业自建、个人开发者在内的多角色多开发场景需求和全生态，提供无代码和低代码的可视化开发能力，实现快速、简单的应用构建，有效降低技术门槛，大大提高产品交付效率，实现开发大众化与技术普惠化。

产业互联网发展的终极模式，就是社会化商业。用友iuap以统一能力网关，通过产业链协同、供应链可视化、社会化能力共享、社会化资源最优配置等方式，将链主企业与上游供应商、下游渠道及服务商完全拉通，进行社会级数智化建模，帮助企业突破边界，打破数字鸿沟，构建起了社会化的商业应用基础设施。

根据全球权威信息技术研究和顾问公司Gartner报告，用友是aPaaS市场亚太区TOP5中唯一入选的中国厂商。同时，全球知名IT市场研究机构IDC报告显示，用友连续多年位居中国aPaaS市场占有率第一，市场份额高达14.4%。

新产品：技术与业务深度融合 重磅发布三大领域创新产品

从信息化到数智化，从ERP到BIP。信息化是以流程为驱动，对应的企业软件是ERP(企业资源计划)，帮助企业“流程优化，提高效率”;数智化是以数据为驱动，对应的企业服务是BIP(商业创新平台)，帮助企业“商业创新，重构发展力”。

在企业数智化新阶段，用友战略投入倾力打造了全新一代商业创新平台 ―― 用友BIP，定位为数智商业应用级基础设施、企业服务产业共创平台。用友BIP是目前为止在中国，从平台到领域服务、行业应用服务，以及生态应用服务，融为一体的最大的融合型企业服务产品矩阵，实现了敏态商业创新与稳态经营管理的应用融合，成为众多行业领先企业实现数智化转型与商业创新的首选平台。



智能财务新品发布



数字人力新品发布



敏捷供应链及数字营销新品发布

用友BIP基于iuap的平台化技术能力，构建了丰富的场景化应用，通过将数智技术与客户业务进行深度融合，已覆盖财务、人力、供应链、采购、制造、营销、研发、项目、资产及协同等核心领域。截至2022年一季度，用友BIP已拥有超过2300个企业服务应用模型;基于技术底座和云中台，构建了超过300个“流程服务+数据服务”的企业核心场景化应用，并且还在快速增长中。

会上，用友BIP发布了多款创新产品。面向智能财务领域，发布了企业绩效服务等新品，通过建立数据驱动的财务数智化体系，创新企业全面预算、合并报表等，提供高效智能的费用管理、业财税金档一体化等场景服务，助力企业基于数据洞察实现财务数智化转型。同时，预告将于4月28日发布用友BIP全球司库新品。

面向数字人力领域，发布了人才画像、人力分析、人力共享、智慧招聘、社保&报税RPA机器人、VPA机器人等新品，赋能员工，激活组织，实现卓越员工服务、智能人力运营和敏捷组织决策，重构人力资源管理模式。

面向敏捷供应链及数字营销领域，发布了优智采&优企供、在线竞拍、营销活动费用等新品，构建数智化产业生态和社会化供应链，改善产业链上下游供应关系，整合优化信息流、物流和资金流，提升产业效率和竞争优势。

用友网络大型企业产品总监李惠苹表示，新时期用友BIP将基于统一的数智化底座，结合不同类型企业的业务场景特点，通过融合服务群为客户持续提供连接资源、数据智能、网络协同、重塑流程、敏捷创新等五大核心价值。

新方案：提出企业数智化“中国方案” 推动国产化价值替代

“十四五”软件和信息技术服务业发展规划中指出，软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。特别是随着全球竞争新格局，软件自主创新与国产化替代的重要性进一步凸显，抢占技术制高点、提升核心产业竞争力已迫在眉睫。

新时期，软件国产化不是简单地用云技术把国外软件再做一遍，不止是对ERP等产品进行简单替换，而是要以新技术、新模式、新平台、新应用，将数智化与国产化相结合，以新一代技术和产品使能企业数智化转型，实现高质量发展，形成真正的价值替代。

面对数智化、国产化、全球化三浪叠加的战略发展机遇，平台化已成为助力企业驾驭众多数智技术、应对不确定性、加速增长的必由之路。

会上，用友正式发布《用友BIP|iuap平台白皮书》。白皮书指出，数字经济时代呼唤社会级的数智化底座，企业应该搭建依托数智化平台的技术能力，支撑业务运营与组织管理，突破企业间的信息壁垒，提升产业链协同效率，聚合生态，创新模式，迅速适应市场变化，抢抓新机遇。白皮书通过众多行业领先企业的数智化最佳实践，提炼了企业数智化转型发展的“中国方案”，揭示了用友iuap作为企业数智化新底座是顺势而生，是用友34年来深耕企业软件与服务产业，持续推动技术与应用融合发展的价值体现。



中国建材集团实践分享



德荣医疗实践分享

截至目前，已有超过1.5万家大中型企业客户选择了用友BIP实现数智化升级。针对超大型企业复杂场景下的数智化底座需求，大会邀请中国建材集团，分享了如何运用新技术和新理念构建大型企业数智化平台能力的先进经验。同时，大会还邀请德荣医疗，就如何通过用友iuap平台的技术与中台架构实现医疗器械产业链升级进行了实践分享。

国产化价值替代是一个重大企业和产业进步工程，需要骨干厂商之间协同协作，也需要产学研共同创新推进。会上，用友联合华为云共同发布了“云平台融合方案”，该方案结合双方各自优势，已在多个项目上进行验证，具备批量化交付能力。双方秉持“技术共生，商业共赢”的合作理念，通过技术方案上的不断融合、开发者生态的共建、国产化适配等领域的深度合作，共同为客户及社会创造更大价值。

同时，用友还计划在既往合作基础上，联合清华大学软件学院成立“时序数据与物联应用联合研究中心”，深入开展时序数据库和边缘低代码开发平台等新型工业软件的关键技术研究，解决我国工业软件在物联网相关应用开发方面的“卡脖子”难题，探索基于国产化软件产学研创新模式和价值替代新路径。

当前，我国数智化技术底座和数智应用创新已经开始走在世界前列，国产化数智平台已经可以与国际厂商比肩，拥有成熟完备的自主可控国产化技术和可靠可信公有云服务能力。未来，用友将持续构建和运营全球领先的商业创新平台用友BIP，打造企业数智化新底座，支持中国和全球企业的数智化转型和数智商业创新，为产业进步与经济社会的高质量发展贡献力量，在数智时代再书新篇!