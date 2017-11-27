华为云:拥抱开放多云时代

2017年11月24日，在GITC全球互联网技术大会，华为云战略和产业发展副总裁宋哲炫做题为“拥抱开放多云时代”的主题演讲，分享华为对未来云服务技术趋势的判断。

他指出，公有云系统正在逐步走向封闭，云服务商话语权在增强，服务和应用开发商的利益被压缩，不利于产业的创新。同时，五大因素正在驱动企业选择多云，理想的多云架构将会在资源池层面拉通，并具备四个“统一”――统一API、统一的服务、统一的生态、统一的架构。“开放平台”和“多云”是相互促进的：多云是广大客户的需求，多云会对平台的开放性提出更多要求。反过来，开放的云平台能够大大简化多云系统的搭建。

华为积极推动ICT标准与产业的发展。华为云秉承开放理念，践行开放之路，基于业界公认为事实标准的开源平台搭建云，恪守业务边界，给客户提供多云的选择，期望成为大家面向未来发展的发动机和永远的伙伴。

以下是宋哲炫演讲的核心信息：



华为云战略和产业发展副总裁宋哲炫

趋势一：公有云，封闭逐渐成为主流，云服务商话语权在增强，服务提供商的利益被压缩

我们先来看一下开放系统的成功案例。在最新一期的国际超算500强发布结果中，我们发现，入选的500个系统都是运行Linux操作系统的。有一篇文章特别讨论了这个事情，得到的结论就是作为一个被广泛接受的开放操作系统，Linux能够让更大范围的软硬件厂商在超算这个领域聚焦客户需求，协同创新，让这个领域蓬勃发展起来。而封闭的系统很难跟上软硬件的快速发展最终被抛弃。另外一个成功的开放系统的例子是安卓手机操作系统。目前智能手机中，安卓系统占比超过85%。

看了目前很多IT系统的技术堆栈，我们发现，少量的大平台+多样化应用是很多成功IT系统的共同特点。对这样的系统堆栈来说，如果能最终采用开放的平台，对上层厂商和最终客户就更有利。

在云时代，尤其在私有云领域，这个规律也在延续。OpenStack作为业界普遍接受的一个开源的云平台，被越来越多的厂商采纳。目前已经部署或正在部署的基于OpenStack的私有云超过数千个。很多中国厂商，包括华为在内，都提供基于OpenStack云平台软件。另外一个开源的平台是基于容器技术的Kubernetes，也已经成为事实上的标准容器平台，各大公有云服务商也都成为了Kubernetes相关标准组织CNCF的会员。

但是，当云服务被越来越多地采用的时候，我们发现，云服务商正在逐步变得更加封闭而不是更加开放。虽然几乎所有的云服务商都在说自己是朵开放的云，但是仔细观察就能发现，这些所谓的“开放”就是各自在网站上发布了有各自特色的API接口，供开发者使用。至于API之后的东西对外完全是一个黑盒。

为什么会发生这个变化呢？我分析了一下至少有两个原因：第一，是技术的整合方向在发生变化，从水平分层向垂直整合变化，云服务商基本上都在采用垂直整合的模式，提供从基础设施到平台软件，甚至到应用和服务的一体化方案;第二，传统的开放模式不能适应公有云服务快速发展的需求。

由于以上两个原因，我们发现云服务商都在进行垂直整合，最直接的变化就是商业价值在不断向云服务商转移。云服务运营商的话语权越来越强，都在围绕各自的平台打造生态，基于云平台开发的那些服务和应用提供者的处境预计会变得困难。这也体现在两个方面：首先，一些服务开发商不得不适配多个云平台;其次，当一些服务或应用变得很热门的时候，云服务商自己也会进入去开发类似的东西去竞争。单纯从技术角度来看，这种竞争是不平等的。

所以说，一旦平台的开放性不存在了，受影响最大的可能就是服务和应用开发商。最终会影响服务的创新和多样化，使用户受到伤害。

趋势二：五大因素驱动企业选择多云，开放的平台和多云是相互促进的

我们先来定义一下多云。多云可以包含多个服务商或软件供应商的产品，或者包含多种云的部署形态，比如包含公有云和私有云的混合云等等。2017年RightScale的一份报告指出，85%的企业采用的多云方案，在这85%中，58%采用了混合云，20%采用了多公有云，还有7%采用了多私有云。

企业为什么会选择多云呢？首先，是为了分散风险，避免单一厂商引起的故障导致自身业务中断;第二个驱动因素是为了覆盖多个区域，比如有客户在海外选用谷歌云，到了中国，会选取另外一家云服务商，保证能完成区域覆盖;第三个驱动力是各个云服务商的能力差异，用户也希望使用各个云服务商优秀的服务;第四是出于数据安全的顾虑。对企业来说，数据是核心资产，有时候需要放在更加安全的环境中;第五是企业业务弹性的需求。

所以说，多云是多数企业的自然选择。我们对一个理想的多云系统是这样理解的：每一朵云应该是一个资源池，不同的资源池，不论是公有的还是私有的。对上都应该提供统一的API，统一的服务，统一的生态，统一的架构。更进一步，如果这个云平台还是真正开放的，对整个云生态应该会带来很大的促进。

开放的平台和多云是相互促进的：多云是广大客户的需求，多云会对平台的开放性提出更多要求。反过来，开放的云平台能够大大简化和加速多云系统的搭建。

华为云，秉承开放理念，践行开放之路，给客户多云的选择。

华为是ICT领域标准与产业的重要贡献者，积极融入、支持主流国际标准的制定与推行。华为参加的产业组织超过360个，其中自建的国际组织超过25个，获得各类重要职位超过300个。除了影响国际标准外，华为还是开源组织的重要贡献者。华为是OpenStack的白金会员，也获得了Kubernetes指导委员会席位，对开源代码的贡献度长期位居前列。

华为云也秉承开放理念，基于业界公认为事实标准的开源平台搭建云。不止一次我听到内部外部的专家们说这条路是很艰难的。的确是这样，采用开源软件就意味着不能随心所欲，必须同开源社区达成一致，必要的话还需要进行妥协。但是当我们听客户声音的时候，有客户说他们对开源开放的系统放心，并且已经大量使用了，希望过去基于开源系统的投资在使用了云服务后仍然能够不浪费。为了满足客户需求，华为愿意选择一条艰难的道路，尽可能协同开源社区，也把客户的需求通过自身的影响力纳入社区开发的节奏，成为业界共识。

同时，华为云坚持恪守业务边界，做企业值得信赖的云伙伴。服务开发商另外担心的就是华为云作为平台的业务边界问题。对此，华为云提出并践行“三不”――“上不做应用，下不碰数据，不做股权投资”。华为云可以帮企业处理数据，但是绝不会拿企业的数据变现。我们一再强调客户的数据主权，客户对原始数据和处理完成的结果都拥有绝对的控制权，华为绝不会从客户的数据上牟利。

在多云领域，华为云包括公有云、私有云、与合作伙伴一起搭建的云，这些云都基于相同的开放架构，支持四个“统一”，客户能够根据需要自由组合。应用和数据也能够在云间平滑迁移。除了这些，华为云还支持同第三方公有云和私有云的对接，我们希望用高质量的服务来留住客户。华为云提供稳定可靠、安全可信、可持续演进的云服务，期望成为大家面向未来发展的发动机和永远的伙伴。

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