天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

云计算

数据中心虚拟化云安全云存储绿色IT企业应用解决方案
您现在的位置： 天极网 > 云计算>新闻>华为云:拥抱开放多云时代

华为云:拥抱开放多云时代

天极网云计算频道 2017-11-27 16:46 我要吐槽

　　2017年11月24日，在GITC全球互联网技术大会，华为云战略和产业发展副总裁宋哲炫做题为“拥抱开放多云时代”的主题演讲，分享华为对未来云服务技术趋势的判断。

　　他指出，公有云系统正在逐步走向封闭，云服务商话语权在增强，服务和应用开发商的利益被压缩，不利于产业的创新。同时，五大因素正在驱动企业选择多云，理想的多云架构将会在资源池层面拉通，并具备四个“统一”――统一API、统一的服务、统一的生态、统一的架构。“开放平台”和“多云”是相互促进的：多云是广大客户的需求，多云会对平台的开放性提出更多要求。反过来，开放的云平台能够大大简化多云系统的搭建。

　　华为积极推动ICT标准与产业的发展。华为云秉承开放理念，践行开放之路，基于业界公认为事实标准的开源平台搭建云，恪守业务边界，给客户提供多云的选择，期望成为大家面向未来发展的发动机和永远的伙伴。

　　以下是宋哲炫演讲的核心信息：


华为云战略和产业发展副总裁宋哲炫

　　趋势一：公有云，封闭逐渐成为主流，云服务商话语权在增强，服务提供商的利益被压缩

　　我们先来看一下开放系统的成功案例。在最新一期的国际超算500强发布结果中，我们发现，入选的500个系统都是运行Linux操作系统的。有一篇文章特别讨论了这个事情，得到的结论就是作为一个被广泛接受的开放操作系统，Linux能够让更大范围的软硬件厂商在超算这个领域聚焦客户需求，协同创新，让这个领域蓬勃发展起来。而封闭的系统很难跟上软硬件的快速发展最终被抛弃。另外一个成功的开放系统的例子是安卓手机操作系统。目前智能手机中，安卓系统占比超过85%。

　　看了目前很多IT系统的技术堆栈，我们发现，少量的大平台+多样化应用是很多成功IT系统的共同特点。对这样的系统堆栈来说，如果能最终采用开放的平台，对上层厂商和最终客户就更有利。

　　在云时代，尤其在私有云领域，这个规律也在延续。OpenStack作为业界普遍接受的一个开源的云平台，被越来越多的厂商采纳。目前已经部署或正在部署的基于OpenStack的私有云超过数千个。很多中国厂商，包括华为在内，都提供基于OpenStack云平台软件。另外一个开源的平台是基于容器技术的Kubernetes，也已经成为事实上的标准容器平台，各大公有云服务商也都成为了Kubernetes相关标准组织CNCF的会员。

　　但是，当云服务被越来越多地采用的时候，我们发现，云服务商正在逐步变得更加封闭而不是更加开放。虽然几乎所有的云服务商都在说自己是朵开放的云，但是仔细观察就能发现，这些所谓的“开放”就是各自在网站上发布了有各自特色的API接口，供开发者使用。至于API之后的东西对外完全是一个黑盒。

　　为什么会发生这个变化呢？我分析了一下至少有两个原因：第一，是技术的整合方向在发生变化，从水平分层向垂直整合变化，云服务商基本上都在采用垂直整合的模式，提供从基础设施到平台软件，甚至到应用和服务的一体化方案;第二，传统的开放模式不能适应公有云服务快速发展的需求。

　　由于以上两个原因，我们发现云服务商都在进行垂直整合，最直接的变化就是商业价值在不断向云服务商转移。云服务运营商的话语权越来越强，都在围绕各自的平台打造生态，基于云平台开发的那些服务和应用提供者的处境预计会变得困难。这也体现在两个方面：首先，一些服务开发商不得不适配多个云平台;其次，当一些服务或应用变得很热门的时候，云服务商自己也会进入去开发类似的东西去竞争。单纯从技术角度来看，这种竞争是不平等的。

　　所以说，一旦平台的开放性不存在了，受影响最大的可能就是服务和应用开发商。最终会影响服务的创新和多样化，使用户受到伤害。

　　趋势二：五大因素驱动企业选择多云，开放的平台和多云是相互促进的

　　我们先来定义一下多云。多云可以包含多个服务商或软件供应商的产品，或者包含多种云的部署形态，比如包含公有云和私有云的混合云等等。2017年RightScale的一份报告指出，85%的企业采用的多云方案，在这85%中，58%采用了混合云，20%采用了多公有云，还有7%采用了多私有云。

　　企业为什么会选择多云呢？首先，是为了分散风险，避免单一厂商引起的故障导致自身业务中断;第二个驱动因素是为了覆盖多个区域，比如有客户在海外选用谷歌云，到了中国，会选取另外一家云服务商，保证能完成区域覆盖;第三个驱动力是各个云服务商的能力差异，用户也希望使用各个云服务商优秀的服务;第四是出于数据安全的顾虑。对企业来说，数据是核心资产，有时候需要放在更加安全的环境中;第五是企业业务弹性的需求。

　　所以说，多云是多数企业的自然选择。我们对一个理想的多云系统是这样理解的：每一朵云应该是一个资源池，不同的资源池，不论是公有的还是私有的。对上都应该提供统一的API，统一的服务，统一的生态，统一的架构。更进一步，如果这个云平台还是真正开放的，对整个云生态应该会带来很大的促进。

　　开放的平台和多云是相互促进的：多云是广大客户的需求，多云会对平台的开放性提出更多要求。反过来，开放的云平台能够大大简化和加速多云系统的搭建。

　　华为云，秉承开放理念，践行开放之路，给客户多云的选择。

　　华为是ICT领域标准与产业的重要贡献者，积极融入、支持主流国际标准的制定与推行。华为参加的产业组织超过360个，其中自建的国际组织超过25个，获得各类重要职位超过300个。除了影响国际标准外，华为还是开源组织的重要贡献者。华为是OpenStack的白金会员，也获得了Kubernetes指导委员会席位，对开源代码的贡献度长期位居前列。

　　华为云也秉承开放理念，基于业界公认为事实标准的开源平台搭建云。不止一次我听到内部外部的专家们说这条路是很艰难的。的确是这样，采用开源软件就意味着不能随心所欲，必须同开源社区达成一致，必要的话还需要进行妥协。但是当我们听客户声音的时候，有客户说他们对开源开放的系统放心，并且已经大量使用了，希望过去基于开源系统的投资在使用了云服务后仍然能够不浪费。为了满足客户需求，华为愿意选择一条艰难的道路，尽可能协同开源社区，也把客户的需求通过自身的影响力纳入社区开发的节奏，成为业界共识。

　　同时，华为云坚持恪守业务边界，做企业值得信赖的云伙伴。服务开发商另外担心的就是华为云作为平台的业务边界问题。对此，华为云提出并践行“三不”――“上不做应用，下不碰数据，不做股权投资”。华为云可以帮企业处理数据，但是绝不会拿企业的数据变现。我们一再强调客户的数据主权，客户对原始数据和处理完成的结果都拥有绝对的控制权，华为绝不会从客户的数据上牟利。

　　在多云领域，华为云包括公有云、私有云、与合作伙伴一起搭建的云，这些云都基于相同的开放架构，支持四个“统一”，客户能够根据需要自由组合。应用和数据也能够在云间平滑迁移。除了这些，华为云还支持同第三方公有云和私有云的对接，我们希望用高质量的服务来留住客户。华为云提供稳定可靠、安全可信、可持续演进的云服务，期望成为大家面向未来发展的发动机和永远的伙伴。

请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
对话阿里王坚
对话王坚:把AI称人工智能值得商榷 云栖2050是年轻人的舞台
华为云生态
"智汇北京,共织云网"北京区域华为云生态论坛召开
办公软件IT新闻整机
brother
智印 致in Brother创新科技新品发布
OKI不干胶打
不干胶打印,OKI帮你轻松搞定
焦点热词
服务器大数据数据中心Hadoop亚马逊OpenStack云存储NoSQL谷歌Windows Azure云安全