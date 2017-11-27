华为云备份归档解决方案 打造数据备份极致体验

随着数字化趋势的崛起，越来越多的企业不仅原始数据面临安全威胁，备份数据和受保护数据也未能幸免，如何有效的保障数据安全，已成为企业关注的焦点。华为云备份归档解决方案全新上线，提供细粒度的数据保护措施，满足不同应用场景的诉求，加速企业在云时代的数字化转型。

华为云备份归档解决方案有哪些优势？

华为云备份归档解决方案，是通过备份归档软件、云存储网关、数据快递服务、数据迁移服务将传统企业数据中心或者私有云数据快速备份至华为云，无缝适配本地数据中心设备。

华为云备份归档解决方案具备如下四大优势：

优势一：弹性扩展，按需分配。云上资源自动扩展，即买即用，无需关心设备扩容问题，用户可将精力集中在业务管理上。

优势二：易于管理。通过一套备份软件统一管理云上/云下的备份业务。

优势三：降低成本。通过按需付费，零初始投资，零维护成本等方式，让投资用在刀刃上。

优势四：安全可靠。支持细粒度恢复，分钟级RTO。



华为云备份归档解决方案全景

助力用户突破几大应用场景困境

场景一：备份软件部署在企业数据中心

备份软件(CS、MA)部署在企业数据中心，通过DA抓取数据传递给MA，在MA上做重删、压缩、加密后存放本地备份存储，MA按照二级备份策略，可通过专线或公网将备份数据存放至华为云OBS服务，数据首次全备可通过数据快递服务传输。解决初始投资高、难扩展的问题，提高可靠性。



本地数据备份上云

场景二：备份软件部署在华为云，降低初始投资，支持云上恢复

备份软件部署在华为云，企业数据中心业务服务器上部署备份代理，企业不再需要采购新设备，不需投入部署、维护人力成本，可大大节省初始投资，同时可直接在云上恢复。

同时我们还支持企业的应用、数据库、文件等备份至云后在云内恢复演练，也可以通过存储网关将企业数据中心的数据归档至华为云，满足企业合规性要求，相比传统带库介质，提供更高的可靠性，同时降低TCO。

目前，华为云OBS归档存储价格仅0.033元/GB/月，云上资源弹性扩展，而且还能免去传统物理带库等存储设备的维护成本投入。同时，结合密钥管理服务(KMS)加密数据，保障数据安全可靠。同时，依托OBS作为云端存储系统，提供稳定、安全、高效的数据存储服务，保障企业关键数据的安全可靠，为用户提供云端备份的极致体验，备份软件可登录华为云市场购买。

12月10日，最新一期的“华为云技术私享会”将在上海举行，届时将有OBS对象存储服务的技术大咖和神秘嘉宾参与，带来OBS如何实现11个9的高可靠性的分享以及OBS的优秀实践，期待您的参与。

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