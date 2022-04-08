六大技术趋势分析助力政企用户 德勤管理咨询发布《2022技术趋势(中文版)》

作者：高志伟

4月8日，德勤管理咨询正式发布《2022技术趋势(中文版)》报告。报告详解了未来18到24个月或将深远影响企业的重要技术趋势，还介绍了全球诸多领先企业的数字化创新实践与心得，同时也融入德勤管理咨询中国团队对国内市场的洞察，旨在帮助广大政企用户精准把握科技趋势，构建技术驱动的未来。德勤管理咨询中国企业技术与绩效事业群总裁孟晓凡、德勤管理咨询中国技术战略与转型服务领导合伙人刘俊龙，以及德勤管理咨询中国合伙人韩光辉在报告发布会上，详细介绍报告精华与德勤在企业数字化转型方面的经验。

《2022技术趋势(中文版)》中提到“信息技术自我颠覆：大举推进自动化”、“网络人工智能：有效防御”、“技术堆栈实体化延伸”、“数据共享更加便捷”、“云向垂直领域渗透”、“区块链：商业化应用启程”，以及来自德勤管理咨询中国团队的中国洞察“行业云：边界、机会、洞察”和“配合国家战略的区块链技术”等多项关键技术趋势值得重视。

孟晓凡表示：“这是我们连续十三年发布技术趋势报告，因为当今世界新技术新名词层出不穷，为了帮助企业在纷繁信息中去粗取精，我们全球研究团队基于广泛调研和服务全球客户的实际经验，筛选出未来18到24个月最值得关注的技术趋势，期望能让企业在技术选择上少走弯路、技术投资更具回报。”

信息技术自我颠覆：大举推进自动化

IT部门正着力推动信息技术后台现代化，从人工响应任务的被动模式变为推行自助服务和工程自动化的主动模式，组织可以更有效地管理复杂系统。《2022技术趋势(中文版)》指出，竞争加速了从人工到自动化的转变，竞争激烈的市场需要更强健的IT态势，进而转化为企业竞争优势。

德勤管理咨询认为企业寻求契机可从这三个方面入手：企业内部基础设施标准化和自动化，标准化和自动化软件、管理工具、应用程序，利用机器学习和规则优化自动。有调查结果显示，74%的受访者表示自动化帮助他们提高了劳动力效率;59%的受访者称团队采用流程自动化后降低了30%的成本。

网络人工智能：有效防御

网络安全是企业不得不面对的一道难题，特别是在网路连接设备量增加、远程办公人员增加、合作伙伴生态体系更加广泛等因素的影响下，企业需要保护的攻击面也不断扩大，增大了安全运维的负担。同时网络犯罪导致的成本也在快速提升，从2015年的3万亿美元，预计到2025年网络犯罪导致成本将增加至10.5万亿美元。保险公司美国国际集团指出，字018年以来，仅赎金索赔一项成本就增长了150%。

当组织疲于应对安全漏洞，网络人工智能或将激发乘数效应，助力网络安全团队提前预判并采取行动。人工智能具备自适应学习和检测新模式的能力，能加快检测、控制和响应速度，减轻安全运营中心分析师的负担，提升分析师的主动性。《2022技术趋势(中文版)》指出，人工智能的好处还在于帮助组织为应对人工智能驱动型终极网络犯罪形式最好准备。报告还提到，数据显示网络人工智能技术和工具正处于早期应用阶段，预计全球市场将在2021年到2025年间增长190亿美元。

技术堆栈实体化延伸

随着智能设备的大规模采用以及作业自动化程度的提高，信息技术关注范围日益扩大，例如智慧工厂设备、工业机器人、无人机等。CIO们现在必须考虑如何连接、管理、维护各种各样核心业务资产并保障它们的安全。

在企业考量新实体技术堆栈的设备管理、维护时，以下几个领域至关重要：设备与数据管理、无线网络连接、边缘计算、管控和监督新路向，以及安全等等。在《2022技术趋势(中文版)》报告中提到，针对超过100万台企业和医疗保健物联网设备的分析中发现，98%的设备流量都未加密，57%的设备容易受到严重程度为中、高的攻击。

扩大的实体技术堆栈有可能极大地改变公司创造和交付价值的方式。由于具备了运用行业洞察力并通过人机交互促进收入增长的能力，各公司的商业模式可能会不断发展演变。

数据共享更加便捷

新技术在保护隐私的同时，使得组织内和组织间的数据共享机制也正在简化。随着数据共享趋势的推进，会有更多的组织参与“数据协作”，以应对共同的挑战，同时数据共享下将催生新的商业模式和产品。

在报告中提到，已经出现的数据共享形式以及带来的提升包括：提高效率降低成本，利用聚合数据安全地实现共同目标，扩大研究写作范围，保护知识产权，为动态实时数据加密等等。Forrester Research调查发现，70%以上的全球数据和分析决策者都在不断扩大自身利用外部数据的能力，还有17%的决策者计划在未来12个月着手扩大数据利用的能力。此外，仅全球FHE市场的年增长率就达到7.5%，预计到2028年总价值会达到4.37亿美元。根据GartnerM预测，到2023年，积极提升数据共享能力的组织，其大部分业务指标将胜过同行。

值得关注的是，德勤管理咨询在报告中也提到今年数据趋势还有三个重要的维度：机遇、易用性和隐私。也可以说是这是共享数据的前提，在不损害隐私的情况下。德勤管理咨询研究和分析报告中也指出，共享数据有六中隐私保护技术：全同态加密，差分隐私，函数加密，联合分析，零知识证明以及安全多方计算。

尽管能够通过数据共享从数据中心获得更多价值，但《2022技术趋势(中文版)》中也提到，企业仍旧需要强大的数据治理能力，标记和元数据依然必不可少。同时数据共享带来新的机遇也并非将一帆风顺，在成熟公司、家族企业中推行仍有阻力。不过总体而言，数据共享趋势发展，还是有助于企业发展，探索更多商业模式或者带来效率升级。

云向垂直领域渗透

云和软件供应商如今提供垂直领域针对性解决方案，有助于变革固化流程、助推创新。其部署过程类似于装配作业，从而使组织将资源集中用于提升竞争优势。德勤管理咨询预计未来五年行业云市场的价值将达到6400亿美元。

推动云走向行业垂直化趋势的业务和技术需求很早之前便已经出现，如今云服务需求从通用功能和通用库采购，转向与实际行业业务流程数字化和可用性相关的工作。而且在疫情等因素影响下，更具灵活性、适应性的云解决方案需求快速增加，企业迫切需求业务转型带来效率提升，以应对严峻的挑战。

好消息是，《2022技术趋势(中文版)》中提到，要完全拥抱行业云趋势，企业只要采取小而周到的步骤，避开复杂遗留应用程序更新或颠覆性核心现代化方案的问题，就能实现目标，并且在此过程中有助于企业提高系统效率和效益。

区块链：商业化应用启程

区块链和其他分布式账本技术平台正从根本上改变各行各业的业务模式，帮助许多企业重构和管理身份、数据、品牌、来源、专业认证、版权等有形资产和数字资产的方式。

德勤管理咨询中国团队认为，以上技术趋势在国内不仅应用前景广阔，并有望形成更多“中国特色”创新实践，因此，此次发布的《2022技术趋势(中文版)》中文版不仅涵盖英文版全部内容，还包含了来自德勤管理咨询中国团队的中国洞察。

行业云：边界、机会、洞察

制造、金融、贸易、医疗等很多行业里的头部企业，突破了原有的内部优化，自我提升的局限性，转向了全局优化、行业赋能的数字化战略，这些企业将协同云厂商、专业咨询服务机构、软件服务商和系统集成商开发一系列基于云的带有行业特定属性的解决方案，形成面向垂直领域的行业云平台、行业一体化供应链平台、工业互联网平台、行业大数据中心等。

在国内，行业、企业都在积极进行数字化转型，而在此过程中云至关重要。《2022技术趋势(中文版)》报告指出，行业云发展趋势有两个关键词――平台赋能和数据驱动。企业由过去封闭的传统IT架构，转向以能力复用、数据共享为中心，互联互通的“云平台+数据湖+服务化”的新型IT架构，也就是企业新一代数字基础设施。

而行业云广泛应用，也将提升行业应用及解决方案的迭代创新能力，从而带来业务创新、促进资源动态优化配置，应对转型过程中的不确定性挑战。德勤管理咨询在《2022技术趋势(中文版)》报告中指出，如银行、保险公司可以利用技术沉淀及规模优势，将自身建设的集团云平台向行业全栈云升级，聚焦行业发展，输出行业核心能力，打造行业生态。金融行业云平台可实现行业PaaS、行业SaaS基于模板进行应用运化，同时支持多种集群架构，覆盖各类企业应用，帮助行业内中小企业解决上云痛点。

配合国家战略的区块链技术

在国家政策的支持下，区块链应用在中国已经形成“百花齐放”的格局，各种区域性和小型的联盟链、协同链等层出不穷，从业者未来重点应是促进不同区块链生态圈的互融互通，并探索如何通过生态融合去创造更大价值。

除了上述技术趋势，《2022技术趋势(中文版)》报告还在展望了未来三大新兴技术：

量子技术：有望在未来十年内改变计算、传感和通信。

指数级智能：有望了解人类情感和意图的下一代人工智能技术。

环境计算：将使技术在我们的工作和家庭环境中实现普及。

这三项技术更多的是展望未来，虽然短时间内难以走向行业应用，但却彰显了一种值得期待的可能。以量子计算为例，中国的量子计算发展相当迅速，2020年量子原型机“九章”也问世，在玻色子采样问题上实现了量子霸权。同时，中国在量子计算领域的投入取得了非凡结果，先后创造了10个、12个、18个量子比特纠缠的新纪录，一批科研院所和企业也在量子计算领域有相关研究或布局。虽然说量子计算机相较于经典计算机在某些领域有着压倒性的优势，短短几分钟就能解决后者需要数千年计算的任务，但要想使一台量子计算机具备通用性，单单说集成更多的量子比特是不够的。所以量子计算机要想真正的走入我们的生活，恐怕还需要很漫长的一段路，只不过对于“下一代”计算技术的期待，应该是移动互联时代大多用户的心声吧。

德勤管理咨询中国首席执行官戴耀华表示：“将新兴技术转变为核心生产力是企业的核心诉求，也是真正挑战所在，德勤管理咨询不仅输出技术领域的前瞻洞察，还将持续深耕行业，期望通过领先的端到端管理咨询服务，帮助广大政企用户真正驾驭趋势、领跑数字时代!”