助力IT运维数字化之路，中亦科技有哪些解法？

作者：潇冷

时下，数字化时代正在加速到来，企业IT运维也迎来结构性变革与新的发展机遇。艾瑞咨询数据显示，中国IT运维市场规模2021年达到2941.2亿元，预计2023年达到3236.4亿元，2020-2023年的年复合增长率为11.7%。中国IT运维产业呈现出蓬勃发展的趋势。

然而，企业数字化转型在为企业业务与管理革新带来挑战的同时，也对企业IT基础设施建设与运维体系优化提出更高的要求，IT运维面临维护量大、协同效率低、精细化管理难、不够智能化等难点。面对这些挑战和压力，IT运维作为数字基础设施建设的底座，正在经历新的智能化、数字化变革。

应对IT运维挑战，中亦科技的解法

在接受天极网的采访时，中亦科技侯磊表示：“数字化转型趋势下，企业逐渐面临多运维风险大、技术门类多、业态多、紧急程度高、要求严格等挑战，这使得IT运维变得更加复杂。”另外，银行等金融机构还需要面对来自安全及监管方面的压力。侯磊表示：“随着《网络安全法》的落实，国家监管部门的强监管，各行各业对信息安全的重视程度越来越高，也从信息安全角度对IT运维提出新的挑战。”



中亦科技亦维产品部总经理侯磊

在此背景下，运维技术近几年也实现了跨越式发展，从传统的手动运维，到DevOps的自动化运维，再到AIOps的智能化运维。此前，Gartner发布的《2021年中国ICT技术成熟度曲线报告》显示，2020年全球AIOps市场规模在9亿美元至15亿美元之间，2020年至2025年的年复合年增长率约为15%。

MarketsandMarkets在其发布的AIOps全球市场预测报告中提出，全球AIOps市场规模将从2018年的25.5亿美元增长到2023年的110.2亿美元，复合年增长率(CAGR)达到34.0%。得益于国内AI技术的普及和IT数据量的爆发式增长，中国AIOps市场在未来5年的增长速度将领先全球市场。

对此，侯磊也认为：“未来，IT运维的发展是由标准化、自动化逐渐实现智能化、数字化的。”为此，中亦科技将围绕AIOps智能化运维，建立监、管、控三位一体的运维一体化平台，做到面向业务服务的各级IT 组件监测、面向运维服务流程的管理，面向日常运维操作的自动化控制。

不仅如此，中亦科技还于2022年年初确定了“服务做大、产品做强”的战略，希望通过围绕IT运维行业提供运维服务和产品，为客户提供来自中亦科技的助力。侯磊表示：“服务和产品相结合的模式，不仅可以帮助企业解决问题，助力数字化转型，还可以充分收集企业对IT运维体系的需求，产品中心根据需求进行迭代升级，再去服务更多的客户。”

在产品及解决方案端，中亦科技借助国产化、自主可控的东风，于2014年启用“亦维”品牌，以自动化产品为起点，陆续增加ITSM、CMDB，以及数据库、中间件等多种运维工具集。侯磊坦言：“未来，中亦科技要提升产品的原创力，为‘走出去’做准备。”

赋能IT运维，亦维产品的核心价值

智能运维绝不仅局限于技术或产品，更是一种理念和策略。侯磊表示：“中亦科技想帮助客户加快数字化转型进程，助力客户实现管理价值可视化，同时结合最新管理的理念，帮助客户实现管理融合，提升整个IT基础设施的管理水平。”经过多年的积累，亦维品牌下逐渐形成了丰富的产品组合――亦维自动化管理系统(EVO-AIOps)、亦维配置管理系统(EVO-CMDB)、亦维IT服务管理系统(EVO-ITSM)。



亦维产品体系

其中，EVO-AIOps可以批量、集中式管理服务器、虚拟机、网络设备等各类IT资源对象，可以对这些资源进行统一的、自动化的各类操作，提高运维管理效率与标准化程度，降低人工成本。侯磊表示：“很多客户正在使用亦维自动化、智能化的运维平台，管理大量的IT设备，几个人来管理这么多的设备，这在以前是不敢想象的，为客户节省大量的人力、物力，还能减少人为操作带来的风险，这就是亦维产品的价值。”

EVO-CMDB则以场景化数据消费为导向，实现配置项和配置项关联关系的自动采集、实时高效的管理，为企业决策提供强大的数据支撑依据。侯磊表示：“新一代的EVO-CMDB系统借助图数据等新技术，帮助客户以自动化的方式收集更多的信息，这样大幅度地减少了人为投入、人为管理数据的问题。”并且，在自动化的加持下，EVO-CMDB变得更加易用，客户可以轻松查询所需的信息、内容，并做出管理影响分析、价值预测。

EVO-ITSM结合了流程、人员和技术三要素，实现“以流程为导向、以客户为中心、全生命周期管理”的IT服务管理目标。EVO-ITSM是以ISO-20000知识体系和国际标准为基础的IT运维标准化管理平台，一方面可以助力企业以低技术门槛为代价，拓展流程化的需求，另一方面，可以依托国际国内标准内制标准化的流程体系，帮助客户达到其管理的诉求。侯磊表示：“EVO-ITSM可以助力客户实现管理的诉求，并实现人为的流程化的标准落地，进而提升管理价值。”

不管是EVO-AIOps，还是EVO-CMDB，抑或是EVO-ITSM，亦维产品将通过自动化、智能化的方式，帮助客户提升效率，提高标准化和规范化程度，做到降本增效，降低运维风险。以某大型股份制银行为例，该银行在中亦科技的助力下，持续深化IT运维体系平台的建设，通过中亦科技移动端产品，在手机端实现了日常办公流程的发起、处理、审批，以及手机端查看运维监控的性能数据、数据报表等，实现了多端统一的模式。

IT运维产业经过数十年的发展，在数字化转型、云原生的浪潮下，正处于一个资源大整合的时代，也就是系统化与智能化的时代。“未来，中亦科技将持续帮助企业提升IT基础设施的管理水平，助力企业降本增效。”