数据中心市场处于低增长 但公有云很繁荣

Synergy 研究集团发布了2017年Q2季度的数据中心基础设施市场报告。根该报告，在过去一年，在全部数据中心硬件和软件上的花费仅仅增长5%，而用在公有云基础设施上的花费则增长了35%。

虽然私有云基础设施市场也有增长，但是没有公有云表现那么好。在传统、非云数据中心硬件和软件上的花费却下降了18%。

总体上，ODM占公有云市场的最大部分，思科是领先的个体供应商，其次是戴尔EMC和HPE。Q2季度，私有云方面的市场领导者是戴尔EMC，然后是HPE和微软。而在非云数据中心市场，也是这三家公司，只是市场排名有所不同。

在全部的数据中心基础设施设备收入中，包括云和非云、硬件和软件，在Q2季度超过300亿美元，公有云基础设施市场占比超过总收入的30%。私有云或支持云的基础设施占比也超过总收入的三分之一。服务器、操作系统、存储、网络和虚拟化软件总共占有Q2季度数据中心基础设施市场的96%，包括网络安全和管理软件。

细分领域，HPE是服务器市场的领导者，戴尔EMC则在存储上占据第一，思科则主导着网络领域。

由于在服务器操作系统和虚拟化应用中的地位，微软在排名上处于领先地位。除此之外，其他领先的厂商有IBM、VMware、华为、联想、甲骨文和NetApp。

“随着云服务收入每年持续增长40%以上，企业SaaS收入增长了30%以上，搜索/社交网络收入增长了20%以上。毫不奇怪 ，这一切都在持续增长，” Synergy研究集团首席分析师兼研究总监John Dinsdale表示，“虽然其中一些基本上是由新服务和应用程序所产生的支出，但是大量增加也是牺牲企业投资自己数据中心为代价的。结果是，公有云的构建正在实现ODM和白盒解决方案的强劲增长，因此数据中心基础设施市场变得越来越有竞争力。”

（ 作者：万佳 责任编辑：万佳）

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