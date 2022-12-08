助力企业驾驭多云时代，VMware Aria有哪些秘诀？

如今，多云已经成为IT新常态，多云环境也为企业业务发展带来新的机遇和挑战。

①多云模式带来的机遇与挑战

市场调查公司Vanson Bourne发布的《多云成熟度调查》报告显示，在疫情期间越来越多企业开始采用多云模式，预计2020至2027年，全球企业机构使用的公有云数量将增加一倍以上。在被认可和接受的同时，多云的重要性得到进一步彰显。报告显示，在大中华区，60%的受访企业认为，采用多云架构对其业务成功至关重要。72%的受访大中华区企业已经在多个公有云上部署业务应用超过一年。

事实上，多云部署带来的业务优势包括加速产品上市、满足客户需求，同时多方面改善员工体验，帮助企业吸引并留住优秀人才。VMware大中华和东南亚区云平台业务总监 Mark Soo表示：“丰富的云服务可以帮助企业业务快速开发上线，自服务菜单提供简便的云消费方式，企业利用云服务实现巨大的扩展性，以及全球跨地域的高可用性。”



VMware大中华和东南亚区云平台业务总监 Mark Soo

然而，多云环境的构建和部署带来一些新的管理需求，比如：是否以及如何部署合适的云服务或云环境;如何实现跨云平台的故障排除;云成本与应用性能是否能够可持续优化;如何确保应用的安全合规等。换言之，在多云和多技术环境中，尤其是在公有云环境中，管理应用和基础架构的开发是一项十分复杂的工作。

②VMware Aria是最优解吗？

如何解决？VMware在VMware Explore 2022上发布了名为VMware Aria的多云管理产品组合，提供了一套用于管理基础架构和云原生应用成本、性能、配置与交付的端到端解决方案。其中，驱动VMware Aria的VMware Aria Graph是一项基于图形的数据存储技术，可捕捉客户多云环境的复杂性。Aria原意为“咏叹调”，即用一致的曲调歌唱，VMware致力于将Aria打造成多云管理的“咏叹调”。

VMware大中华及东南亚区云平台技术总监李晓学表示：“VMware之所以会做Aria，是因为，当前多云管理方式正在迎来新的变化。首先，云管理外延扩大，由原先的自动化部署和智能化运维扩展到安全、合规和成本管理;其次，云上安全受到广泛关注，越来越多的企业愿意通过自动化方式管理安全，通过运管将安全团队与运维团队整合;最后，大部分企业仍处于‘云混沌’状态，实现云智能的企业更明显地享受到多云部署带给企业营收的积极影响。”



VMware大中华及东南亚区云平台技术总监李晓学

全新的多云管理产品组合VMware Aria提供了一套用于管理基础架构和云原生应用成本、性能、配置与交付的端到端解决方案。VMware Aria补充并扩展了对VMware Tanzu平台中云原生应用开发、交付、DevSecOps和生命周期的管理。以VMware Aria Hub为基础的VMware Aria提供管理整个多云环境的集中式视图和控制，并利用VMware Aria Graph提供应用、资源、角色和账户的共同定义。这些方案帮助企业更好地应对多云的复杂性、安全威胁，以及内部缺乏多云部署和管理的专业技能带来的挑战。

③VMware Aria解读

作为VMware Aria的核心，VMware Aria Graph是基于图形的数据存储技术，可以捕捉多云环境的资源和关系。同时，为应对云原生应用和环境的运营挑战，VMware Aria Graph能够提供一个近乎实时更新的单一数据来源，可用于变更管理流程和资产追踪。此外，VMware Aria Graph利用截然不同的架构来捕捉多对多关系、将规模扩大到数亿个对象，并以近乎实时的方式进行更新，从而满足了最大、最严格的企业对多云管理的要求。

李晓学表示：“VMware Aria的图形数据存储和API服务使其能够与第三方解决方案无缝集成。在VMware Aria Graph中从原生公有云、本地云、VMware工具和第三方工具中收集并规范化的数据，丰富了客户现有的VMware vRealize、CloudHealth by VMware和VMware Tanzu Observability产品的运维、自动化和成本指标，除原生公有云之外，还为私有云/混合云带来应用感知管理。”

VMware Aria Graph将作为VMware Aria Hub的一项功能提供给客户。通用平台及其上的集中式数据库Aria Hub是 Aria Graph非常重要的环节。VMware Aria可以基于平台和Aria Hub设置成本、运维和自动化等不同的多云管理服务模块，把所有的数据都放入Aria Hub，再通过整合分析将所有功能和需求放进相对应的模块，从而有针对性地给财务、运维等不同人员提供所需内容。可以说，VMware Aria提供了跨管理学科和云的特性与功能，为多云治理、跨云迁移和可执行的业务洞察提供了独特的价值。

此外，VMware Aria还提供的Aria Cost(成本管理)、Aria Operations(运维管理)和Aria Automation(自动化)三个最核心基础的服务。Aria Cost可以帮助财务人员掌握跨云成本，并为其提供优化和治理方案。Mark Soo表示：“Aria Cost正在帮助越来越多的企业解决跨云计费的难题。”AriaOperations可以帮助企业搜集所有多云的数据，让运维人员掌握故障排除或修复的信息。Aria Automation使用最佳实践自动化和配置应用及基础架构部署并强制执行成本、安全性和性能管理。

此外，VMware还有建立在VMware Aria Hub和VMware Aria Graph基础之上的三项全新的端到端管理服务：VMware Aria Guardrails，采用一切皆为代码的方法，在多云环境中大规模地自动执行网络、安全、成本、性能和配置方面的云防护措施;VMware Aria Migration，搭配VMware HCX，通过自动评估、规划和执行，加速并简化多云迁移的过程;VMware Aria Business Insights，利用人工智能/机器学习(AI/ML)分析技术从全栈事件关联中发现相关的业务洞察。

写在最后

在多云环境下，开发人员必须控制成本、确保性能，并对安全策略进行协调。其中任何一项的实现都并非易事，VMware Aria为企业跨云管理提供了新的思路，助力企业更好地数字化转型。而作为多云领域的全球领先企业，VMware致力于提供创新的多云解决方案，帮助企业在多云旅程中从 “云混沌”顺利过渡到“智能”阶段，从而快速从云中获取价值。