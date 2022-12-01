EC2 R7iz性能提升20% 第四代英特尔至强处理器赋能AWS

日前，亚马逊云科技推出了Amazon EC2 R7iz的私人预览版，该实例采用第四代英特尔至强可扩展处理器。

据悉，第四代至强处理器为EC2 R7iz实例提供最大3.9GHz的全核睿频频率，与其他高频率EC2实例相比，该实例的性能提高20%。

R7iz实例基于第四代英特尔可扩展处理器和AWS Nitro系统，提供包含专用硬件和轻量级虚拟机管理软件的结合，在性能和安全性上有显著提高。

基于这一点，客户能够进一步提升计算密集型和内存密集型工作负载的性能，以及金融、精算和数据分析等工作负载。

为满足客户对高内存和扩展性的需求，R7iz实例提供了多达128个虚拟中央处理器和1024GB内存，最多可以达到2.6倍的高频率实例。作为第一个基于x86的DDR5内存实例，与类似高频实例相比，R7iz的内存带宽可以达到2.4倍。

英特尔副总裁及至强产品部总经理Lisa Spelman表示：“数据中心的客户们都希望他们的产品能够满足不断企业增长的需求，并且减少整体成本。而AWS的新实例，则基于英特尔可扩展处理器，这也是它具有更高的性能和安全性，能够满足最苛刻的工作负载。”