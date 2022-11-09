鲲鹏产业生态稳步发展 全面服务于国计民生行业核心场景

11月9日，华为全联接大会2022期间，华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华在发表“共建产业根基，共筑数智生态”主题演讲中提到鲲鹏产业生态的多项进展。

目前，鲲鹏硬件伙伴出货占比已达95%以上，开发套件DevKit和应用使能套件BoostKit持续优化，当前已发展4200多家伙伴，已发布12000多个鲲鹏认证解决方案，在政府、金融、交通、电力等行业规模应用，预计今年底在国计民生行业的生态满足度将超过70%。同时，欧拉实现从企业主导到产业共建，当前累计装机量达245万套。

另外，华为基于鲲鹏和N腾AI，通过创新的融合计算架构，打造原生科学智能基础软硬件平台，加速应用创新。目前已在新材料研发、大飞机设计、蛋白质结构预测等领域中应用。同时，华为倡议成立科学智能创新联合体，携手产业界构筑科学智能领先格局。

在推动数智生态快速发展的同时，华为也在推动人才培养。字2020年启动“智能基座”项目，已经累计已累计培养了5000多名先锋教师，开设了1500多门课程，超过50万学生参与了学习和实践。未来，华为将持续提供课程资源、师资培训、技术专家支持，开发更多根技术教材、培养更多先锋教师、扩展教学手段和产业范围，从鲲鹏、N腾、华为云，到5G、光、数通、存储等整个ICT领域。