新掘金地？云服务商为何瞄准东南亚市场？

出海求增长已经成为云服务商的共识，而东南亚市场则成为了潜力巨大的蓝海市场。

近年来，在国内市场竞争激烈的背景下，云服务商出海掀起热潮，以东南亚为代表的新兴市场正越来越受到关注。

9月19日，华为全联接大会(HUAWEI CONNECT2022)在泰国曼谷拉开帷幕。华为云CEO张平安表示，在亚太地区，华为云已在泰国、新加坡和马来西亚等地设有数据中心，并即将在印尼正式开服，并发布了“Go Cloud，Go Global”生态计划，面向全球合作伙伴共享本地化经验、行业洞察经验、产品与解决方案能力和全球生态。

同月22日，阿里云在泰国举办的国际云峰会上宣布，将继续加快海外市场布局，未来三年投入70亿元建设国际本地化生态，并在吉隆坡等地增设6个服务中心。

除阿里云和华为云之外，腾讯云也在积极布局东南亚市场，例如在2021年4月就宣布其在印尼的首个云计算数据中心正式开服。同时，腾讯云还宣布，未来一年内将在印尼开放第二个数据中心，打造印尼双可用区格局。

为什么选择东南亚市场？

最近几年，中国云市场的竞争态势开始日趋白热化，整体增速也出现放缓态势。据国际分析机构Canalys发布的报告显示，2020年，中国云基础设施市场规模为190亿美元，同比增长56.6%;2021年，中国云基础设施市场规模为274亿美元，同比增长45%。Canalys预计，到2022年，中国云基础设施市场规模将达354亿美元，同比增长29%。

可以说，开拓新市场获得新的收入来源，已成为中国云服务商的必然选择。

这两年，中国云服务商纷纷瞄准海外，加快出海步伐，而东南亚市场却在不知不觉逐渐成为了众多云服务商争夺的主要战场，其中的原因是多方面的，具体来看：

第一，地理位置。与欧美市场相比，东南亚在地理位置上距离中国更近，业务布局最方便。与此同时，东南亚地区的消费习惯、文化习俗等与中国有许多相似之处。

第二，人口红利。截至2021年底，东南亚总人口约7.33亿，而有近六成都是网民，网民总数约为4.4亿。另外，据Worldometers统计，截至2021年8月，东南亚人口平均年龄不到29岁，60%以上在35岁以下。

目前，在东南亚市场，电子商务、网约车、外卖、网络直播等线上服务发展迅速。数量巨大的网民群体将构成蓬勃的消费市场，庞大的年轻人口也将催生带来极大商业需求，而云计算作为重要基础设施，发展前景将非常广阔。

第三，政策支持。目前，有许多东南亚国家出台相关政策，推动数字经济发展：新加坡聚焦数字治理、数字产业、数字贸易、数字生活四大领域，积极构建“智慧国家”;菲律宾发布《数字化转型战略(2022)》，计划在2022年完成电子政务系统的全覆盖;越南发布《至2025年国家数字化转型计划及2030年发展方向》，着眼于在医疗保健、教育、金融、银行、农业、交通运输、能源、自然资源、环境和工业生产等九大领域优先进行数字化转型……可见，政策支持为云市场的发展壮大提供了肥沃土壤。

据淡马锡、谷歌、贝恩联合发布的《2021东南亚数字经济报告》显示，2021年东南亚数字经济市场规模将达1740亿美元，并有望在2025年突破3600亿美元，到2030年甚至可能达到7000亿至1万亿美元。

显然，这对于中国云服务商来说，是个不容错过的市场机会。

如何与国际巨头竞争？

实际上，中国云服务商们想要抢占东南亚市场，并非易事，他们将面临更早进入东南亚市场的亚马逊、微软等云巨头。

据新加坡市场调研机构Twimbit公布的2021年东南亚公有云IaaS市场份额数据显示，阿里云以7%的市场份额位成为唯一进入前四的中国云服务商。

业内人士指出，未来中国云服务商要想获得更多海外市场份额，需要积极在价格、技术、服务等方面持续发力。

值得一提的是，中国云服务商在进行着撬动东南亚本地客户的努力，如阿里云加大对菲律宾市场的支持，与超过20家本地合作伙伴成立生态联盟，目标是在3年内为当地培养超过5万名技术人才，并支持超过5000家企业实现数字化转型。华为云宣布要在东南亚开拓伙伴生态、人才生态，联合当地政府、企业推动数字化转型……

数据显示，截至目前，阿里云在马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、泰国五个国家建立了数据中心，共10个可用区域。腾讯云在泰国、新加坡、印度尼西亚三个国家开设了数据中心，共8个可用区域。华为云在泰国、新加坡、印度尼西亚等地设有数据中心，共10个可用区域。

我们认为，虽然中国云服务商不具备时间上的先发优势，但是凭借着高性价比、周到的售后服务等优势，必将迎头赶上，将优势变胜势。

写在最后：

据国际调研机构Gartner发布的报告显示，印尼、菲律宾、泰国等多个亚洲市场的云计算市场增速均在60%左右，远超欧美市场约30%-40%的增速。

如今，东南亚的云市场市场竞争，才刚刚拉开序幕，未来谁能拔得头筹，就让我们拭目以待吧。