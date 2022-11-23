双11抢到高性能云服务器，开箱评测告诉你到底有多香？

当前，全球经济正充满着不确定性，数字化成为构建企业韧性，赋能产业转型升级的关键。因此，有越来越多的企业加入到数字化转型的行列，以提升管理效率、降低运营成本，从而实现更长远的发展。

中小企业作为我国经济的“毛细血管”，在扩大就业、改善民生等方面的作用尤为突出，但受到资金、技术、人才等诸多问题的掣肘，存在着不会转、不敢转等问题。而云服务器凭借着灵活性高、可扩展性强、管理成本低、安全可靠等优势，已成为中小企业数字化转型的首选。

IT支出居高不下，业务发展遭遇挑战

成立于1999年的天极网是国内最早的科技垂直门户之一，提供“资讯+导购+互动”的IT媒体内容服务，拥有3500万注册用户，日均PV超过1.4亿。早期，天极网的IT环境采用的是自建机房方式，但伴随着业务的快速增长，传统的IDC运营模式对网站发展的支撑已达极限：

1、技术运维团队面临多重压力

此前，天极网在IDC拥有十余个机柜，二百多台服务器，由五个人构成的技术运维团队需要负责服务器、存储系统、网络设备、安全设备等各类硬件，以及软件方面的故障处理工作，造成团队超负荷工作。

2、数据持续增长，对服务器性能提出更高要求

作为一家互联网媒体，每天会产生大量的文章、图片和视频数据。随着数据的不断增加，对于服务器的处理能力、稳定性与安全性的要求会越来越高，这就需要更换更高配置的服务器，从而导致了服务器与运维成本急速上升。

3、IT资源分配不均，造成资源浪费及成本增加

热点事件通常具有不可预测性和突发性，几分钟内就可能带来流量的翻倍增长。由于传统IDC资源不能动态调配，如果根据峰值部署服务器，部署将花费不少的时间和费用，且很难及时适应业务需求的变化。而且，热点事件后网站流量会逐渐下降，如果服务器扩容多了，还会造成资源闲置及成本增加。

可以说，IT支出居高不下、运维成本快速上升、网络安全风险不断增大等一系列的问题，对天极网的业务发展造成了极大的阻碍。

携手华为云，破解降本提效难题

近年来，随着云计算的快速发展，企业纷纷开启上云模式。11月1日至30日华为云开启双11营销季，推出九大热门产品和六大热门解决方案的超值优惠活动，涵盖云服务器、数据库、云安全等基础云服务，云会议、云桌面等远程办公必备产品，以及下载加速、数字化诊断治理专家服务等解决方案。

其中，华为云推出的ECS弹性服务器1.7折起，能够帮助中小企业打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境。为了实现降本增效和业务边际扩张，天极网在活动期间，选购了华为云弹性云服务器ECS C7(16核32G)，并对其性能进行了一系列的测试：

一、计算性能：

1、浮点计算：Super Pi

使用的工具是Super Pi，这是一个比较聚焦和简单的算例，专门算圆周率，跟CPU的主频密切相关，耗时越短性能越高。

从测试结果来看，华为云ECS C7能够在最高的3355万位的检测中通过，即该CPU将能够在非常苛刻的环境下稳定运行。

2、内存带宽：Stream

Stream是业内公认的用于内存性能评估的基准测试软件，其可评估包括Copy(复制)、Scale(乘法)、Add(加法)以及Triad(三者复合)四种不同操作情况下的内存带宽表现。

在stream“copy”、“scale”、“add”、“Triad”四种不同计算模式下，华为云ECS C7内存带宽分别可以达到102GB/s、77GB/s、91GB/s、90GB/s。

3、内存延迟：MLC

MLC为 Intel官方提供的免费内存测试工具，可以有效且方便地测试内存延时。

从测试结果我们可以看出，华为云ECS C7的内存时延(mlc)可以达到91.9纳秒，性能非常出色。

二、网络性能：

网络延迟：sockperf

sockperf，是基于套接字API的网络基准测试实用程序，旨在测试高性能系统的性能(延迟和吞吐量)，也适用于测试常规网络系统的性能。它涵盖了大多数套接字API调用和选项。(用sockperf测试服务器在PPS 5000压力环境下的时延。)

从测试结果来看，华为云ECS C7的时延为8.433微秒，成绩非常不错，单向时延应该和数据包的转发速率有关，转发速度越高，数据帧间距就越小，时延会更低。

三、存储性能

1、IOPS：fio

fio是IO性能测试工具，可以运行在Linux、Windows等多种系统之上，可以用来测试本地磁盘、网络存储等的性能。

从测试结果可以看出，华为云ECS C7的读写iops均可以达到59kiops以上。

2、读写延迟：fio

Linux 云主机安装 fio，在不运行应用情况下，云主机挂载1100G的 cloud_essd 硬盘，并通过fio压测(4K数据块，随机写、随机读，队列深度为1，numjobs为1)。存储压力持续一段时间，取write/read的lat值。

从测试结果上看，华为云ECS C7读平均时延为338.71微秒，写平均时延为687.97微秒。

通过测试，我们发现，华为云弹性云服务器ECS C7可以为天极网打造安全、灵活、高效的应用环境，解放运维人员的压力，让运维人员的精力可以聚焦到更多有意义的工作中，具体来看：

一是能够减少运维团队精力。ECS C7有统一的管理控制台，可以一站式开通和部署应用，简化技术人员运维管理。

二是能够解决资源浪费问题。ECS C7有基础的网络设施搭建，维护成本几乎为0。并且可以自主选择包年、包月和按需等计费方式。另外，ECS C7主机规格&带宽，以及“云服务器+物理机”混合组网等可以灵活调动。这样天极网就能够根据业务情况，随时增加、减少硬件投入，有效降低成本。

三是能够提升安全防护能力。ECS C7能够实现100%网络隔离、安全组规则保护、多维度防护，并且可以免费开启主机安全基础防护。不仅如此，ECS C7还支持故障自动迁移，服务可用性达99.95%;采用数据多副本的机制，数据持久性达99.99995%。

值得一提的是，在双11营销季期间，华为云除了以优惠价格向广大用户提供产品和解决方案之外，还推出了万元礼包、轮盘抽奖、服务支持、储值买赠、限时免单等五重大礼，机会多多、不容错过。

目前，华为云双11营销季仍在进行中，持续至11月30日，有上云需求的企业马上行动吧!

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