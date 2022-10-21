打造“3+3价值成就体系”，亚马逊云科技为合作伙伴注入新动能

华讯网络在多个行业和地区与亚马逊云科技展开合作，并实现业务增长，其中在制造业、零售快消、医疗领域有着很大突破;速石科技携手亚马逊云科技，构建云上解决方案，降低整体成本并改善协作效率;作为世界四大会计事务所之一的德勤，在与亚马逊云科技合作过程中，获得包括安全、存储、数据分析、迁移在内的20余项认证，并联合发布三本白皮书为合作伙伴赋能。

这些都是亚马逊云科技赋能合作伙伴的经典案例。值得一提的是，与亚马逊云科技携手合作的企业远不止这些，数据显示，亚马逊云科技在全球已经拥有超过12万家合作伙伴，在中国发展数千家合作伙伴，并塑造了诸多的经典合作案例，比如，一体化营销云解决方案提供商Convertlab、致力于打造智能数据云平台的Kyligence、开源物联网数据基础设施软件供应商EMQ，以及帆软、伊克罗德、Adobe、软通动力等合作伙伴，均通过亚马逊云科技的赋能，实现自身业务升级转型。

取得如此成绩的背后，离不开亚马逊云科技多年的努力。亚马逊云科技合作伙伴网络(APN)成立以来，亚马逊云科技不断发力，推出许多针对合作伙伴的具体措施，并通过APN为合作伙伴的发展、价值提升提供了包括成长路径、业务能力、业务发展和品牌建设的全面支持。APN落地中国以来，亚马逊云科技在中国合作伙伴数量增长了近10倍，发展了数以千计的合作伙伴网络成员。

在策略层面，2021年亚马逊云科技还发布了五大合作伙伴路径，覆盖软件、服务、硬件、推广和培训，旨在帮助合作伙伴通过更简化的路径实现自身业务的快速发展和创新。而在2022年，亚马逊云科技更是推出“3+3价值成就体系”，通过核心能力建设、深度行业赋能和全域覆盖三大有力举措，以及技术支持、协同销售和人才培养的三层底座支撑，赋能合作伙伴，助力合作伙伴成就更多价值。

近年来，亚马逊云科技在展开对技术、趋势、行业应用的总结与前瞻的同时，提到最多的词就是“伙伴”。亚马逊云科技大中华区创新成长企业及合作伙伴生态系统事业部总经理倪殿令表示：“亚马逊云科技高度关注针对合作伙伴输入动能，从而提升合作伙伴的输出能力，让合作伙伴在竞争中脱颖而出，‘3+3价值成就体系’将进一步强化APN，推动合作伙伴的业务发展与价值提升。”

三大有力举措

三大有力举措，即合作伙伴核心能力建设、深度行业赋能、全域覆盖，亚马逊云科技旨在通过三大有力举措，实现合作伙伴网络全类型、全行业、全地域地覆盖。

1)合作伙伴核心能力建设

亚马逊云科技拥有业界首创的能力计划，帮助合作伙伴全方位提升专业度，建立自身差异化的竞争优势。目前，能力计划涵盖行业、解决方案和工作负载三个维度的29个大类的50多个认证领域，供合作伙伴进行选择。

今年，亚马逊云科技还新推出了安全托管服务商认证，并在安全能力、容器能力和DevOps能力增加了新的认证分类，为合作伙伴持续提供全球前沿的技术标准，加速提升合作伙伴的能力。目前，在全球已有1800家合作伙伴获得了超过4500项能力认证，在大中华区已有近70家合作伙伴获得了超过120项能力认证。

2)深度行业赋能

亚马逊云科技将进一步支持和帮助合作伙伴利用亚马逊云科技广泛而深入的云服务开发一站式的行业解决方案，满足行业客户的特定需求。目前，亚马逊云科技已经在国内与行业ISV构建了200多个联合行业解决方案，未来将继续以金融、制造、汽车、零售快消、医疗与生命健康、媒体与娱乐、游戏、教育、电商、能源与电力等十大行业为重点，加大力度为合作伙伴赋能，开发行业解决方案。

不仅如此，亚马逊云科技展示了与合作伙伴软通动力推出的针对制造行业的供应链控制塔方案。该方案可以帮助客户实现全局业务对象检测及可视、预测与根因的智能分析决策，以预警驱动的协同处理链路，以及端到端的可视洞察。

3)全域覆盖

亚马逊云科技将帮助合作伙伴加速全区域覆盖，一方面利用亚马逊云科技全球化优势和基础设施支持合作伙伴走向全球;另一方面加大对国内区域覆盖的投入，助力合作伙伴深耕本地。在中国，除北上广深等一线城市，亚马逊云科技合作伙伴网络已经深入到中国很多的二三线城市，在西北、西南、东南、中部等不同地区，更好地为各区域的企业提供就近服务和支持。

为此，亚马逊云科技还推出ISV全成长路径，计划赋能数千家不同成长阶段的ISV的云上转型和创新，支持数百家ISV成为全球领先企业。据悉，ISV全成长路径分为能力构建、业务启动、合作加速和走向全球四个阶段，合作伙伴将在每个阶段都获得来自亚马逊云科技的最佳支持。

三层底座支撑

配合三大合作伙伴支持举措，亚马逊云科技还将提供技术支持、协同销售、人才培养三层底座的支撑。

1)技术支持

亚马逊云科技为合作伙伴提供全流程的专业支持，加速合作伙伴的解决方案优化、落地与推广;在方案设计阶段，亚马逊云科技与合作伙伴一起规划云上方案参考设计，针对参考架构专项赋能，参与原型测试，并针对特定需求提供SaaS产品规划，最终通过基础技术审核(FTR)实现方案优化与升级，提高解决方案竞争力。目前，亚马逊云科技已为数百家合作伙伴解决方案提供支持。

2)协同销售

亚马逊云科技提供商机推荐、联合推广等全球各类资源和支持，帮助合作伙伴创造更多业务机会，加快其业务增长。亚马逊云科技Marketplace也为合作伙伴提供了有效的渠道，帮助他们触达全球用户，同时，显著降低销售成本，并缩短销售周期。亚马逊云科技Marketplace目前覆盖中国区域在内的26个亚马逊云科技区域，提供来自超过3,000家合作伙伴的涵盖65个品类的逾12,000个产品。亚马逊云科技Marketplace(中国区)自2020年上线以来，也快速发展，客户增长超两倍，业务量增长超三倍。目前已支持来自超过150家ISV的逾300款软件。未来两年，亚马逊云科技Marketplace(中国区)还将推动投入更多技术和运维资源，支持超过1,000家合作伙伴上线，为中国区的客户提供更多的产品选择。

3)人才培养

亚马逊云科技打造了全面的课程组合和完整培训体系，为合作伙伴云转型的每个阶段提供支持和赋能。多元化的课程内容包括云基础课程、如何进行安全治理、优良架构最佳实践分享、现代化应用构建和如何进行业务加速等240多门课程。这将帮助合作伙伴建立强大的云人才团队，更好地服务客户。目前，亚马逊云科技已经为数百个合作伙伴开展了2万人次的多种形式和内容的免费培训，超过1万人获得了亚马逊云科技认证。

此外，在峰会上，亚马逊云科技还与德勤中国发布三本白皮书，帮助企业加速上云转型并在云上实现可持续发展。同时，34家合作伙伴获得了亚马逊云科技2022各项年度奖项。

写在最后

如今，数字经济持续推进，千行百业的数字化进程加快，云生态建设重要性凸显，合作伙伴成为重中之重。亚马逊云科技亦重视合作伙伴建设，新推出的“3+3价值成就体系”将加速为合作伙伴赋能，推动他们的业务发展与价值提升，实现共创共赢。