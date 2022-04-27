华为云持续快速增长 践行“深耕数字化，一切皆服务”

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第19届华为全球分析师大会(HAS2022)于4月26~27日召开。在“深耕数字化，一切皆服务”主题论坛上，华为云公布了2021年业务进展，并宣布2022年将在基础设施即服务、技术即服务、经验即服务上持续加强投入，践行“一切皆服务”战略。

华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳表示：“2021年，华为云仍保持快速增长，在政企和互联网双赛道持续突破，价值客户增长59%，存量客户每用户平均收入增长33%，云市场交易额增长105%。2022年，华为云将构建KooVerse全球一张网，打造最佳体验的基础设施即服务;聚焦数字内容生产、数据治理等4大开发生产线，持续打造技术即服务;持续深化aPaaS战略，开放更多经验即服务;并通过咨询服务，跟企业一起做好上云路径规划，让更多企业上好云、用好云。同时，还将深化云云协同模式创新，帮助企业创造更大价值;帮助更多中企扬帆出海，开拓全球市场;打造工业aPaaS，聚合SaaS，共建工业软件云;发布新的伙伴政策GoCloud及GrowCloud，构建共创、共享、共赢的产业新生态。”



华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳发表主题演讲

华为云全球业务快速增长 持续使能千行百业

2021年，华为云坚持创新，践行技术普惠，持续保持高速增长，赢得了全球客户的广泛认可。

在互联网行业，华为云通过云原生等技术创新以及云云协同策略，全方位加速互联网企业高速增长，如今已服务80%的中国Top50互联网客户。同时，华为云和华为终端云在能力和生态两个方面深度协同，为客户和伙伴提供统一的服务和体验。在出海浪潮下，华为云为互联网企业提供了出海新生态、降本增效、营销效率、产业融合、用户转化以及应用创新等六个维度的价值提升，助力中国互联网企业高质量增长，扬帆全球。

在政企市场，基于华为在政企和运营商市场的多年积累，以及与华为云Stack的深度协同，华为云构建了面向政企的多云生态，满足政企上云不同阶段的需求。华为云不仅拓展了多家政府、金融和制造行业客户，同时在新能源、药物研发等行业积极开拓新业务，积极探索企业数字化转型和应用现代化之路。

如今，华为云已经服务了600多个政务云，帮助超过35个城市政务云升级到云原生;服务中国六大银行、全部12家股份制商业银行以及Top5保险机构;服务超过30个智慧机场;建设了40多个工业互联网创新中心，帮助1.7万家制造企业数字化转型。

持续加强投入 践行“深耕数字化，一切皆服务”

2022年，华为云将围绕“一切皆服务”战略持续加强投入，让客户“容易上云、方便上云、用好云”。

在基础设施即服务方面，华为云与伙伴在全球27个地理区域运营了65个可用区，覆盖全球170多个国家和地区;将围绕全球7个大区和42个高价值国家有序布局全球数据中心，新建POP节点，提升各大服务区的网络接入性能，打造50ms用户优质体验服务圈。

在技术即服务方面，华为云将持续以云服务的方式将云原生、人工智能、数据智能、音视频、协同办公等技术提供给千行百业的客户、伙伴和开发者;打造了数字内容开发生产线MetaStudio、AI开发生产线ModelArts、软件开发生产线DevCloud、数据治理生产线四条开发生产线，希望帮助各行各业的软件开发更简单快速地完成SaaS化，在云上创造更大价值。

在经验即服务方面，华为云将继续深耕政府、金融、工业等行业，加强与煤矿、电力等军团协作，将各行各业的合作创新以及数字化转型的宝贵经验不断沉淀在开天aPaaS上。同时，针对企业上云“不愿上、不会上、用不好”等难题，华为云将提供云基础架构规划、应用上云规划、数据使能规划和数字化转型规划等咨询服务，帮助企业做好云转型顶层设计，建立明晰的云化战略规划，明确上云路径，让更多企业上好云、用好云。

此外，华为云将在行业市场加大投入，深化在云云协同、中企出海、工业互联网等领域的服务创新，为客户提供更好的技术和服务，扩大商业空间。

在云云协同方面，华为云将与华为终端云、车云、流程IT云以及第三方云深度协同，与互联网企业在能力协同、联合运营、商业推广、内容合作等方面全面深化合作，助力互联网企业挑战业务新高度，同时帮助中小企业站在更高起点、发挥出敏捷创新的优势，加速商业成功。

在中企出海方面，基于华为自身的安全合规实践、全球一张网能力、超过20年的海外本土运营经验和丰富的全球生态，华为云打造了涵盖安全合规、应用加速、智能本地化、企业服务的出海解决方案，为游戏、电商、文娱社交、金融等行业提供全球一站式、一致性体验的云服务，助力企业业务遍布全球。

在工业互联网领域，2018年华为云发布了工业互联网平台FusionPlant，经过4年发展，在全国已经落地超过40个工业互联网产业云创新中心，打造了50余个区域产业服务平台。2022年华为云将打造工业aPaaS，提供工业数据管理、工业内核引擎和工业模型资源库的能力，使能工业SaaS化。

未来，华为云将继续乘风破浪，持续创新，携手客户、合作伙伴和开发者，抓住“深耕数字化、一切皆服务”的机遇，让云无处不在，让智能无所不及，共建智能世界云底座。