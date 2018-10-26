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华为云普惠季6波福利超值来袭，开发者嗨购11.11

Yesky天极新闻 2018-10-26 11:25 我要吐槽

　　一年一度的“11.11”又要来临了，为助力狂欢，回馈广大华为用户，从10月15日起，一直持续至11月20日，华为云推出普惠季优惠活动，六大超值福利轮番上场，助你嗨购30多天，优惠多多，诚意满满!

　　那么，一起来感受一下活动期间华为云普惠季的省钱全攻略吧! 从域名、主机、数据库再到云服务应用等云计算相关的产品，一应俱全。

　　第一波――1折秒杀云基础产品

　　每天11点11分，都会推出3+1款基础云产品(3款云服务器产品+1款数据库/安全/域名产品)1折秒杀优惠活动。用户只需凑齐云基础服务四件套，就可以轻松搞定通用云服务，快来试试运气做一条“云锦鲤”吧!

　　1、主机折扣为1.1折，秒杀时间10月15日至11月20日：

　　1C1G 3个月 ，21.11元

　　2C4G 3个月 ，61.11元

　　4C8G 3个月 ，111.11元

　　2、数据库产品，秒杀时间 10月15日至11月19日

　　2C4G 100G 主备，1个月，224.元

　　3、漏洞扫描产品1折，秒杀时间11月20日至11月24日

　　专业版一次，9.9元

　　4、域名0.18折，秒杀时间11月25日至11月30日

　　com/net/cn，1.1元

　　第二波――注册就送价值万元产品红包，雨露均沾，人人不落空

　　用户只要注册即送价值11111元大礼包，一共包含12张代金券，分别为：3张价值9336元的新购券，3张价值1725元的续费/升级券，6张价值50元的域名产品券，可用于云服务器、数据库、主机安全、CDN、存储等爆款云产品，快来领券享福利吧!

　　第三波――买主机就送大礼，价值2065元!

　　用户买主机满0元，即送云监控服务、主机安全服务1年、华为云学院微认证;满500元，即送云监控服务、主机安全服务1年、华为云学院微认证、满2000可用的1200元优惠券;满1000元，即送云监控服务、主机安全服务1年、华为云学院微认证、1200元(满2000可用)优惠券、漏洞扫描1次(价值99元)、MySQL 2C4G 1个月(价值491元)的配套服务，保安全还特别省钱!

　　同时，还将另外赠送价值100+元的华为云学院微认证课程，分别为《车联网大数据驾驶行为分析》和《一分钟自动化部署》。

　　第四波――消费有礼，Mate20大奖等你拿

　　用户只需在全网新购消费即可参与抽奖，奖品包含：Mate20手机、Mate20优购码、华为M5平板、vmall多张不同面额代金券以及华为云无门槛代金券。100%中奖，就怕你不抽!

　　第五波――消费满额送大礼，买够就送，100%有礼，手机、平板和耳机一个都不少

　　用户只需新下单买满6111，就可送华为降噪耳机,而且新下单买满11111元，送荣耀畅玩平板;新下单买满61111元，送P20;新下单买满111111元，送Mate 20;买满就送，不存在漏奖，有钱就是任性!

　　第六波――16+云产品，百余种规格，最低只需要0.35折

　　除了可以独享这6波福利以外，如果推荐朋友注册并购买华为云产品，即得10%代金券返利，最高可得10000元。

　　此次华为云普惠季行动是华为云在2018年重要的客户服务举措。届时，华为云将邀请客户共同体会云计算带来的科技震撼，共同利用科技力量推动社会进步，分享科技红利，共同搭乘科技巨舰，驶向未来。

　　关于“华为云11.11普惠季”更多详细信息，可登陆官网活动页面了解。(http://t.cn/E7HiEGN)

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