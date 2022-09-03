为数字经济注入新动能 天翼云亮相2022服贸会

作者：yu

近年来，随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的不断发展成熟，数字经济正以前所未有的速度，推动市场向前飞速发展，成为重塑经济结构、改变竞争格局的重要力量。

9月1日，2022年中国国际服务贸易交易会(服贸会)在北京正式拉开帷幕。本届服贸会以“服务合作促发展 绿色创新迎未来”为主题，聚焦服务贸易开放合作、绿色发展、数字化进程等前沿领域，为服务贸易开放发展贡献智慧和力量。

在本届服贸会上，中国电信旗下的云计算服务提供商天翼云在“云翼启航 智领未来”主题展区，集中展示了资源布局、创新技术及最佳实践，引得观众纷纷驻足观看。

构建“2+4+31+X+O”加快建设高质量算力网络

发展数字经济，算力是重要支撑。近年来，国家相继出台了一系列围绕算力基础设施的政策文件，并提出加快实施“新基建”、“东数西算”等工程。与此同时，算力资源也开始从集中部署方式向中心+边缘的多级化方向发展，多级化的算力调度对通信网络提出了新的要求。

为此，天翼云构建了“2+4+31+X+O”的云网资源融合布局，其中，“2”是两个服务全球的中央数据中心;“4”分别是京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝等4个重点区域节点;“31”是指每一个省份都有一个数据中心;“X”指广泛分布的边缘节点，部署在离用户最近的层面;“O”是指海外节点。

在“电信使命 央企责任”展区，天翼云展示了在云网融合方面的资源优势及服务能力，让参观的嘉宾赞叹不已。

天翼云4.0分布式云 带来算力、存储、网络及安全的全面提升

当前，数字化转型作为企业拥抱数字经济时代的最佳路径，正以席卷之势高歌猛进，助力企业持续向前，实现高质量发展。而随着企业数字化转型的不断深入，更多数据需要在网络边缘侧处理，这驱动着云计算能力下沉，分布式云成为企业上云的新范式。

天翼云发布天翼云4.0分布式云，完成了产品与技术的双升级，实现了软硬件全面自主研发，带来了天翼云算力、存储、网络及安全的全面提升。

在“科技创新 自主可控”展区，天翼云4.0分布式云吸引了众多嘉宾前来参观。

据介绍，天翼云4.0云底座具有两大核心技术能力，具体来看：

1、天翼云操作系统CloudOS4.0

突破OpenStack的技术限制，全面支持国产化硬件，全面采用自研的云服务器操作CTyunOS。目前基于CloudOS4.0的多AZ超大规模资源池已在京津冀、长三角、粤港澳、川陕渝四大区域中心建设部署和陆续发布。

2、软硬一体的“紫金架构”及系列自研硬件

紫金架构以自研DPU云核为基础，打造全新一代云计算体系，实现计算、存储、网络和安全的算力资源快速云化，基于完全自研的软硬结合体系，构建了面向不同算力的第二平面。

值得一提的是，天翼云带来了混合云一体机产品iStack，为政府、金融、教育、制造、医疗等众多场景客户提供边缘云服务。同时，还支持统一运维服务，做到开箱即用。

不断深耕数字化 为千行百业赋能

天翼云在助力企业数字化转型道路上，通过持续升级技术、产品与服务能力，取得了丰硕的成果。

在“核心能力 助力产业”展区，天翼云展示了赋能千行百业的最新进展。例如：在交通方面，联手国家智能网联汽车创新中心(国汽智联)共同打造了5G+AVP车联网科研和应用示范的园区，并成立联合实验室;在物流方面，联合京东物流打造亚洲一号5G智能无人仓应用全景;在教育方面：打造了远程体育教学应用场景解决方案;在卫建方面，构建了5G远程云诊疗-医疗协同服务云平台;在金融方面，失联触达是今年电信重新推出的一项产品，在不泄露用户真实手机号的前提下，能够合规地帮助金融机构客服能够再次与失联客户取得联系;在政府方面，面向政府客户推出高安全高保密通信产品――“天翼量子密话”。

科技创新 解锁数字生活新场景

近两年，元宇宙概念异常火热。在人工智能、虚拟现实等技术的驱动下，元宇宙为用户带来了人与世界全新的交互方式。

在“数字生活 美好生活”展区，利用天翼云实时云渲染，借助VR/AR外部设备，打造出独特的元宇宙文化体验，让观众可以云游元宇宙紫禁城太和殿、沉浸式参观电信博物馆、亲身感受超高效率的“智慧体育”体测一体机、“实景”参观电信智慧工业如何助力产业“智造”，仿佛置身其中。

写在最后：

如今，天翼云已走过十年发展历程，现已成为运营商云市场份额全球第一的云服务提供商，据IDC发布的《中国公有云服务市场(2021下半年)跟踪》报告显示，天翼云在中国公有云市场份额占比10.3%，成为公有云IaaS市场第一梯队增速最快的一家。

当前，数字经济浪潮奔涌而来，云计算作为其重要基础设施，在企业数字化转型、智能化升级的过程中，发挥着关键作用。可以预见的是，天翼云将为数字经济高质量发展，持续注入强劲数字动力。