云计算2022上半年盘点：整体格局未变，创新不断涌现

作者：yu

转眼之间，2022年已经过去一半，又到了年中盘点的时候。

回顾2022上半年，云市场呈现稳步增长态势。一方面，在疫情的影响下，各行各业加快了数字化转型进程，对云计算的需求不断增加。

另一方面，在国家政策的大力推动下，我国云市场呈现快速发展态势。首先，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。其次，随着“双碳”目标推进，节能政策必然会逐渐收紧，更多企业将选择成本更低、更绿色的云计算代替传统IT基础设备。这些因素都为云计算市场持续增长创造了条件。

那么，在2022上半年，云计算市场都发生了什么？接下来，比特网为您盘点近半年云计算领域值得关注的技术及热点事件。

一、云计算市场格局

近年来，越来越多的企业将业务迁移到云上，以降低经营风险、提高业务敏捷性等。特别是新冠肺炎疫情的到来，加速了企业上云的步伐，驱动着云市场快速增长。

据调研机构Canalys发布的2022年第一季度中国云计算市场报告显示，2022年Q1中国云市场总体规模达到73亿美元，同比增长21%。阿里云以36.7%的市场份额保持领先位置，华为云、腾讯云、百度智能云以18.0%、15.7%、8.4%的市场份额位居第二至第四位，排名前四的云服务厂商共同占据了78.8%的市场份额。

其中，作为国内最早入局云市场的厂商，阿里云自2009年上线以来，经过十余年的飞速发展，已成为全球第三、亚洲第一的云服务厂商。而阿里云之所以有这么优异的表现，得益于技术创新和商业模式创新，深耕云原生技术，自研AI芯片、光模块等。通过打造混合云、专有云，进攻政企市场。并且，将中台能力特别是数据及人工智能相关技术输出，赋能千行百业。

值得一提的是，根据阿里巴巴发布的2022财年及四季度报告显示，阿里云迎来了首次盈利，由2021财年的亏损22.51亿，到2022财年的盈利11.46亿元，成为中国首家实现持续盈利的云计算厂商。

在云计算市场，华为云可以说是一匹黑马。实际上，华为进入云计算领域并不算早，从2017年开始，华为云才正式作为华为的一项重要业务线。当时，华为云在国内的排名相对靠后，但是经过短短几年的时间就实现了后来居上。

实际上，技术和经验的优势是华为云赢得市场的重要因素。华为云基于华为三十多年在ICT领域的技术积累，为政企客户提供了稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务。特别是在2021年，华为云提出“云云协同”策略，不断探索华为云、华为终端云、华为流程 IT 云协同的创新服务，发挥华为独有的云、网、边、端产业布局和协同优势，进一步扩大了面向互联网领域用户的竞争优势。

腾讯云的发展优势来自腾讯在社交、游戏、音视频、金融领域的长期积累，更能理解相关行业客户的实际痛点与需求，因此提供的行业解决方案更具竞争力。尤其是在金融领域，腾讯云提出的“1+4+5”金融云架构，为金融业提供合规、安全、创新的云服务。资料显示，目前腾讯云已与中国人民银行及六大国有银行建立了合作关系，头部商业银行中90%的客户在数字化转型中均采用腾讯云方案。

云智一体是百度智能云的独特优势。近年来，百度智能云凭借云计算与人工智能相结合的差异化优势，在智慧金融、智慧能源、智慧医疗、智慧城市、工业质检等领域提供与客户场景相契合的产品、技术及解决方案，赋能企业数字化、智能化转型升级。

根据IDC发布的《2021H1中国AI云服务市场研究报告》显示，中国AI公有云服务市场，百度智能云连续五次市场份额第一。其中，百度智能云在NLP(自然语言处理)领域连续四次市场份额第一，图像视频连续四次第一，人脸人体识别连续三次第一。

亚马逊云科技是全球最早的云计算平台，从全球数据中心提供超过 200 项功能齐全的服务，数百万客户都在使用 AWS 来降低成本、提高敏捷性并加速创新。

亚马逊云科技于2013年进入中国，为各行各业的客户提供广泛而深入的云服务。2021年4月，亚马逊云科技发布“全球优势 植根本地”中国战略。通过亚马逊云科技和亚马逊全球的“5+1+1”优势，打造中国业务的“三驾马车”，助力企业上云重塑和云上创新。

二、云计算关键技术

回顾2022年上半年，有许多技术被频频提及，它们都与云计算有着千丝万缕的联系。

1、多云管理

企业在上云过程中，单一的云已无法满足不同业务的个性需求，多云、混合云成为企业的新选择，但这给IT运维带来了极大的挑战，而可以同时接入并管理来自不同云服务厂商资源的多云管理平台逐渐成为企业IT管理的核心。

多云管理平台指的是可以同时管理来自多家公有云厂商资源的管理平台，可以提升资源管理和运维效率。并且，通过多云管理平台的跨云管理能力，能够实现跨云厂商的资源调配，不仅可以提升云资源的利用率，还能够帮助企业降低成本。

2、云原生

云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微服务、DevOps等技术为基础建立的一套云技术产品体系。

企业上云的最后一个阶段是全面上云，而云原生凭借灵活性、扩展性、弹性和可管理性等特点，可以最大程度地发挥云的优势，解决交付周期长、资源利用率低等实际业务问题，成为越来越多企业的选择。

3、元宇宙

自2021年以来，元宇宙成为了一个热门话题，几乎成为各大品牌追逐的热点。元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。

需要指出的是，元宇宙是一个依托于数据构成的虚拟世界，数据量爆发将导致算力需求激增，因此云计算的作用将日益凸显。

三、2022上半年大事件

2022年上半年，云计算领域可以说是热闹非凡，云服务厂商持续加码云计算市场，发布新产品。接下来，我们一起来回顾一下该领域都发生了哪些大事件。

1、“东数西算”工程正式全面启动

2月17日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

2、2021年年度报告发布会：华为云在2021实现34%增长率

3月28日，华为发布2021年年度报告，报告显示，华为整体经营稳健，实现全球销售收入6,368亿元人民币，净利润1,137亿元人民币，同比增长75.9%。其中，华为云在2021实现销售收入201亿人民币，同比增长34%。

3、京东云重磅发布JDStack 5.0，打造行业最轻量专有云

4月12日，在2022产业融合新品发布会上，京东云发布行业最轻量专有云JDStack5.0，面向各类企业提供与公有云同源同栈的专有云产品，并支持3节点起步的最轻量部署方式，极致降低首次使用成本。

4、百度新一轮干部轮岗：沈抖任智能云事业群组负责人

5月5日，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏发布内部信，宣布了百度新一轮干部轮岗：集团执行副总裁沈抖担任百度智能云事业群组(ACG)负责人，同时网盘和TGE也调整至ACG;何俊杰即日起晋升为集团资深副总裁，并轮岗担任百度移动生态事业群组(MEG)负责人，直接向李彦宏汇报;王海峰继续担任集团执行副总裁兼CTO，不再兼任ACG负责人。

据百度方面介绍，沈抖于2012年加入百度，过去三年全面负责MEG销售团队、组织管理等方面工作。

5、阿里云宣布泰国数据中心正式启用 扩大亚太领先优势

5月20日，阿里云宣布位于泰国的云数据中心正式启用，为中国出海企业、在泰发展企业及本地用户提供云计算服务。至此，阿里云在全球27个地域运营着84个可用区，是亚洲规模最大的云基础设施。

6、IDC：预计未来5年中国公有云市场将继续高速增长，复合增长率30.9%

5月17日，据IDC发布的《中国公有云服务市场(2021 下半年)跟踪》报告显示，2021 年下半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到151.3亿美元。IDC表示，未来 5 年中国公有云市场会以复合增长率30.9%继续高速增长，预计到2026 年，市场规模将达到1057.6亿美元，中国公有云服务市场的全球占比将从2021年的6.7%提升为9.9%。

7、腾讯云区块链参与国家重点研发计划区块链专项

5月26日，科技部国家重点研发计划区块链专项“开源联盟链软硬件基础平台”项目启动会暨实施方案论证会在京举行。腾讯云区块链作为项目参与单位及子课题牵头单位，将承担研发关键任务。

写在最后：

从市场格局来看，当前，云计算已成为企业数字化转型的重要基石。随着更多企业实施数字化转型，将促进云计算市场的进一步壮大。不过，我们发现，尽管云计算市场蛋糕巨大，但该市场掌握在少数玩家手中，呈现出强者恒强的局面。

从技术层面来看，在这个瞬息万变的世界中，市场需要创新，并带来业务方式的新变化。因此，在云计算领域，出现了许多技术，帮助企业更好地利用云资源。

2022下半年，云计算市场会发生怎样的变化？值得期待。