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企业上云太匆匆 哪些错误应该被避免?

天极网云计算频道 2017. 11. 27 作者：万佳 责编：万佳
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　　在当今的IT行业，云计算成为最火的一种新兴服务模式。大到数字化转型，小到传统企业的变革，云计算都可以发挥很大的作用。于是乎，我们看到云服务供应商都在纷纷“鼓吹”企业上云，但是企业上云存在的风险却很少被提到。

　　相对传统IT，云计算很有很多优势，比如弹性、可扩展、按需计费等等。如果你想在云转型中，享受带来的好处，那么需要注意这10个常见的错误。

　　1. 匆匆上云 没有自己的治理和计划

　　在云中配置基础架构资源非常简单，同样也很容易忽略可能发生的策略、安全和成本问题。在这里，治理和规划是至关重要的。

　　SPR技术咨询公司的云基础设施实践负责人Chris Hansen表示，“虽然治理和规划是目标，但是它并不需要一蹴而就。可以使用支持自动的小型迭代。使用这种方法，你可以解决治理的三个关键领域，包括监控/管理，安全和财务，从而快速解决问题并对其进行补救。”

企业上云太匆匆 哪些错误应该被避免？

　　与之相关的错误是，没有充分理解组织中的哪些人应该对特定的任务负责，例如安全、数据备份和业务连续性。

　　“当一些事出现错误，这些事情却没被弄清楚，那么企业就会发现自己处于一个艰难的地步，”安全自动平台服务商SourceClear的CSO Robert Wood观察到。

　　2. 相信任何东西都可以上云

　　尽管在过去几年已证明，上云可以带来很多好处，然而许多应用依然不在云中。如果一项业务向云端发送的东西不是成品，或者需要与传统系统进行集成，那么它可能严重损害应用程序的性能、用户体验和参与度，LiquidHub的合作伙伴Joe Grover指出。

　　“花点时间去理解在迁移中，你计划增加什么，然后验证你想得到的，”他说。

　　3. 像你的本地数据中心一样对待云

　　许多企业错误的把云环境像本地数据中心一样对待。“如果你顺着这条路走下去，你的公司将最终关注诸如总体拥有成本(TCO)分析之类的事情，从而做出有关迁移的关键决策，”技术集成商Workstate的云技术服务的负责人Dennis Allio说。

　　当云服务能够节省大量成本时，它们也会要求一整个完全不同的资源管理进程。最终，你可能浪费，而不是节省资金。

　　例如，考虑一下，把一个单一的应用服务器从数据中心迁移到云。“一个恰当的TCO分析将会计算服务器一天会使用几个小时，”Allio说。对一些公司来说，一个台服务器仅仅在正常的业务运转中被使用。在数据中心，让一台服务器7x24小时开启只会增加水电费用。但是在云中，用户费用是按照小时计算。“假设你的云TCO分析为每天8小时，如果云系统管理包含使用这些服务器的进程，则可能带来不必要的惊喜，并有可能增加三倍的成本。”Allio说。

企业上云太匆匆 哪些错误应该被避免？

　　4. 相信你的云服务供应商会搞定一切

　　CSP(顶级云服务供应商)为所有客户(不论规模大小)提供与财富50强IT员工相同的运营能力，云安全联盟中云安全工作组的Jon-Michael C. Brook指出。

　　然而，基于共享责任模型，CSP只负责他们可以控制的内容，主要是服务基础架构组件。许多任务，特别是部署，维护和执行安全措施，就留给客户来提供和管理。

　　“花时间对自己部署云的最好实践，跟随云设计模型并且理解你的责任，”Brook建议，“不要相信你的云服务供应商能帮你搞定一切问题”。

　　5. 没有监控服务进程

　　没有定期评估云计算服务是否按照计划的预期实际达到，这是一种快速浪费资金和降低重要业务运营的方式。

　　“组织应定期审查既定的关键绩效指标，并采取适当的行动处理与计划结果的实际和潜在偏差”全球标准咨询公司Advisera Expert Solutions的信息安全分析师Rhand Leal说。

　　6. 相信安全不再是一个问题

　　实际上，对公有云来说，安全任何时候都是一个重大问题。整体上，云服务面临着很复杂的安全问题。“因为它们以任何可能存在的方式发挥作用，CSP考虑和解决你自己公司从未面对的问题，”Allio说。

　　然而，CSP通常不会纠正客户的不良系统管理，片状软件开发流程或偶然的安全策略。Allio指出，最近发生的Equifax漏洞的核心问题之一是未能修补Web服务器的软件。他说：“如果Equifax已经将他们的应用程序迁移到托管的云服务上，那么这些补丁程序将会自动进行，并且会阻止这种违规行为。”

　　7. 盲目的相信自动化脚本

　　迁移到云环境的一大好处是计算资源的自动配置和取消。

　　“对大多数时候，公司都受益于任何类型的自动化，” IT咨询公司的The Kastling Group的COO David R. Lee观察说。

　　然而，一旦自动化流程写的不好、过于复杂、没有很好的文档，就可能会导致停机时间过长，严重影响关键业务运营。

　　Lee说：“在受控环境中对自动化脚本进行自动化测试，并对自动化恢复进行培训可以帮助减轻这种风险。”

作者：万佳责任编辑：万佳）
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