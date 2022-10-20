赋能传统企业数字化转型，云原生数据库有哪些魅力？

在数字化进程持续加速的今天，各行各业的企业都面临着海量数据的激增、数据类型和应用场景的多样化等问题，对数据库性能、扩展性、可用性、经济性等要求越来越严格。传统工业企业由于自身特殊的应用要求和历史遗留资料等原因，所面临的挑战更加严峻，诸如IDC资源无法快速扩展、存储成本高昂、迭代速度慢等。

面对这些挑战，亚马逊云科技认为，云原生数据库是打破固有瓶颈，充分发挥公有云架构优势，释放数据创新潜力的必选项。“为此，亚马逊云科技也将持续推动云原生数据库服务的创新，让企业的云上数智之旅愈发得心应手，更加从容地应对未来的创新挑战。”在采访中，亚马逊云科技大中华区产品部总经理陈晓建如是说。

应对挑战，云原生数据库成为黑马

在数字技术的飞速发展下，各个行业的企业都面临着海量的数据和不同的数据类型和应用场景，对数据库的性能要求越来越高。在陈晓建看来，传统行业数字化转型面临的数据挑战是艰巨的。大致如下：

首先，传统IDC资源有限且无法快速扩展，共享存储、MPP等传统数据库的技术架构无法充分利用云的弹性能力，云存储，难以充分发挥云的优势;

其次，商业数据库的License带来了高昂的成本，同时需要大量硬件投资和庞大的运维团队;

第三，繁琐的部署运维工作分散精力减缓系统迭代速度，减缓创新速度;

第四，现有IDC资源无法支撑全球业务扩展，不易扩展到多个国家城市配合全球业务扩展;

最后，传统关系型数据库应对不同业务场景需求的能力存在瓶颈。

而相比传统数据库，云原生数据库具有强大的高可用性、可扩展性，支持多场景需求且具备成本效益。通过云上托管的数据库服务，客户可以用开源数据库实现媲美商业数据库的性能，而成本通常只有商业数据库的几分之一。

陈晓建坦言：“云原生数据库能够助力企业更快地扩展业务、专注于创新，并加快新功能的上市时间。”

亚马逊云科技推动云原生数据库发展

正是这些优势让云原生数据库成为趋势，调查数据显示，云上数据库在整个数据库市场的比例逐年快速上升，到2021年已经达到49%。同时，这一发展趋势也推动云服务商在数据库市场的地位上升，亚马逊云科技也成为这一趋势的推动者和受益者。

亚马逊云科技在数据库领域的发展也是有数据可查的，Gartner发布的2021年全球数据库管理系统(DBMS)市场报告显示，亚马逊云科技在全球数据库市场的份额由2020年的20.6%增长到2021年的23.9%，跃居全球数据库细分市场第二位，2021年增长率高达42.3%，几乎是市场增长的两倍。

不仅如此，由于大数据、物联网、机器学习等应用场景的兴起，非关系型数据的数据量和处理需求增长速度。Gartner数据显示，2021年非关系型数据库的市场收入达到148亿美元，占总体数据库市场的19%。而在非关系数据库领域，亚马逊云科技以64亿美元获得了43%的份额占比，在该细分领域以主导优势占据首位。

除了市场上的优异表现外，亚马逊云科技还积极推动云上数据库服务的迭代与发展，目前已推出15种专门构建的云上托管数据库服务，既有SQL也有NoSQL的数据库类型，包括关系型数据库Amazon Aurora/Amazon RDS、键/值数据库Amazon DynamoDB、文档数据库Amazon DocumentDB(兼容MongoDB)、内存数据库Amazon ElastiCache/Amazon MemoryDB for Redis、图数据库Amazon Neptune、时间序列数据库Amazon Timestream、宽列数据库Amazon Keyspaces和分类账数据库Amazon Ledger Database Services (QLDB)等等。

其中，Amazon Aurora是与MySQL和PostgreSQL兼容的关系数据库，专为云而打造。性能和可用性与商用数据库相当，成本只有其1/10。使用云上托管的数据库服务，还可以降低商业数据库的运维复杂性，减轻运维负担，节省运维成本。

而Amazon DynamoDB专为海量数据、超大型工作负载而生，可以为世界级超大规模的应用程序提供支持。利用Amazon DynamoDB可以构建吞吐量和存储空间几乎无限的应用程序，在任意规模环境中提供一致的个位数毫秒响应时间，极其适合游戏、广告技术、移动互联以及其它需要任何规模的低延迟数据访问的应用程序。

据悉，亚马逊全球多个高流量网站和系统均采用Amazon DynamoDB作为数据库，在亚马逊电商Prime Day期间实现了数万亿次API调用，达到每秒 8,920万次请求的峰值。

陈晓建表示：“作为云计算领域的引领者，亚马逊云科技不断推动云服务的创新，也在积极探索公有云架构与数据库演进的结合，希望通过云原生数据库服务的创新，帮助各行业企业展开云上创新之旅。”

深入行业，亚马逊云科技深入赋能

目前来看，亚马逊云科技的云原生数据库已经在制造业、汽车行业、金融业等领域深入应用。

在制造业，数据已经成为驱动发展的重要隐私，然而数据类型众多、数据量巨大、数据来源复杂等因素为制造行业带来诸多挑战。为此，亚马逊云科技提供专门构建的数据库应对大量结构化，半结构化以及非结构化的行业数据，解决数据类型多样带来的挑战。亚马逊云科技提供数据库的数据分层存储功能，来处理海量的冷暖数据，可以给企业节省大量成本。同时，图数据库Amazon Neptune和ML可以建立各个不同数据之间的相关性，并且通过ML洞察出数据的真正价值解决数据孤岛难题。此外，亚马逊云科技进一步提供应用程序迁移服务，利用Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL，帮助客户把传统数据库平滑地迁移上云原生数据库。

在金融行业，数据安全、数据采集治理、强监管以及高昂成本对数据库提出新的挑战。为此，亚马逊云科技提供了云原生数据库的全球数据库方案，既可以提供跨区域的灾难恢复，又可以保证业务数据被全球用户快速地访问到，同时充分满足了对多种类数据的处理和存储需求。

而且，在强监管的形势下，亚马逊云科技Amazon Neptune +ML可以对金融机构的历史数据和其他行业数据(消费，医院，出行等)进行很好地整合，有效挖掘金融用户的数据价值，实现风控的智能化。此外，亚马逊云科技提供了多种云原生数据库和数据迁移工具来帮助金融企业快速地讲系统切换到适应现代化应用需求的基础架构上来，实现真正的数字转型。

汽车行业面临海量多样化数据的挑战，同时当前缺乏有效手段来充分挖掘数据的价值。亚马逊云科技相关解决方案解决汽车行业的数据库挑战。其中，针对汽车行业的数据多样性，提供了专用场景的数据库，比如针对车联网的时序数据处理、企业内部系统的结构化数据处理、建立知识图谱的图数据库以及加速访问的缓存数据处理。

而亚马逊云科技的Serverless架构可以很好地处理汽车产生的大量数据，并提供可伸缩的资源管理能力来对海量数据进入管理、读写等操作，同时无需人工干涉，可自动伸缩计算和存储资源。此外，Amazon Neptune + ML可以从海量数据中洞察出数据之间的联系和价值，来指导后续的业务方向。

写在最后

云原生时代已经来临，大数据，社交，地理信息，人工智能，高性能计算等新的应用和负荷都在测试数据库“抗压”的能力。云原生数据库已经成为打破固有瓶颈，充分发挥公有云架构优势，释放数据创新潜力的必选项。“亚马逊云科技也将持续推动云原生数据库服务的创新，让企业的云上数智之旅愈发得心应手，更加从容地应对未来的创新挑战。”陈晓建如是说。

艾瑞咨询研究总监王巍令表示：“云原生数据库将会成为未来数据库的重要趋势之一。在调研和走访中，发现不少企业尽管存在顾虑和实际困难，但是大多数也都表示愿意尝试云原生数据库。以亚马逊云科技为代表的公有云厂商，提供丰富的云原生数据库，使得企业可以安心地收数和用数，并聚焦核心业务。如果再考虑云上同时提供机器学习模型构建等服务，用数也变得简单起来。”