多项重大更新发布，生态系统扩充10倍 NVIDIA为什么有底气做Omniverse？

作者：高志伟

在3月22日晚拉开大幕的GTC 2022大会上，NVIDIA打出了一波持续“高能输出”，芯片、硬件、平台、云服务等等亮点一个接一个，覆盖了数字孪生、计算机视觉、数据科学、高性能计算、自动驾驶、机器人、AI、数字孪生、加速计算等多个领域。简单来说就是干货满满，需要大家耐心消化。

不过对于3D内容创作者而言，则可以在众多干货中“精挑细选”一番，率先找到最适合自己的部分来品鉴，准确地说是NVIDIA的实时物理级准确世界模拟和3D设计协作平台――Omniverse。

3月24日NVIDIA举行媒体沟通会，NVIDIA专业可视化亚太区业务主管沈威、NVIDIA中国区高级技术市场经理施澄秋、NVIDIA高级解决方案架构师宋毅明、NVIDIA中国区Omniverse业务发展经理何展围绕Omniverse做了进一步介绍。同时，也让我们了解到，NVIDIA为什么有底气做Omniverse？

Omniverse的重大更新

作为NVIDIA打造的实时3D设计协作平台，Omniverse已经吸引了大批创作者和业内人士。作为本次GTC大会的焦点之一，NVIDIA也带来了Omniverse的多项重要更新。

Omniverse KIt与Create：将为开发者提供一系列渲染和材质改进，以及更多工具。例如，Create 2022.1包括对NURBS曲面(用于头发、粒子等物体的曲面建模类型)的USD支持。新添加的曲线图编辑器支持动画曲线编辑，将帮助Autodesk、Maya和Blender等创意软件的用户在Create中更简单、高效和交互式的迭代动画制作。

Omniverse View：View 2022.1为非技术性的项目评审员带来了更多的交互功能，如标记在审查时可以添加形状、涂鸦等2D反馈，并在云端生成3D反馈，完成决策者与设计者的高效沟通;Turntable可将交互式场景放置在可旋转的虚拟桌面上，以便用户了解逼真的光照条件如何实时影响场景;传送功能可以在场景中自由跳转，并支持预设Omniverse场景的完全可交互式视图以供分享。

Nucleus：作为Omniverse协作的核心，本次Nucleus更新调整了用户权限。支持企业IT专员及管理人员获得更多的访问和控制权，从而实现更精准的资源分配、调校。

Omniverse Code：一款专为开发者提供集成开发环境的应用，让用户构建自己的Omniverse扩展程序、应用或微服务。一同推出的还有用于生成物理属性准确的3D合成数据，以加速感知网络的训练和准确性的Omniverse Replicator框架，让开发者可以构建自己特定领域的合成数据引擎。

Showroom：作为展示工具，在更新的2022.1中NVIDIA提供七个新场景，可展示PhysX、刚体和软体动力学、流动、可燃流体、烟雾和火焰，以及以带有破坏性和分裂特效的爆炸。还包括由AI驱动的机器人手臂拾起果冻块的技术演示，以及对于烟雾和火焰的全新仿真演示。

Omniverse XR：这项更新可以认为是View的增强版，让用户能够通过VR、AR以更沉浸、有代入感的方式查看Omniverse的数字资产、场景，同时支持注释、标注、操控。

Omniverse Cloud：打破虚拟与现实边界的云服务

据NVIDIA介绍，使用Omniverse的创作者已经有数百万，而接下来随着Omniverse Cloud的发布，能够运用Omniverse平台的用户有望迎来快速增长，包括让艺术家、创作者、设计师和开发者在内的数十亿台设备的用户都能通过这项云服务即时访问Omniverse，进行3D设计协作和模拟。未来创作者们甚至能够通过Omniverse Cloud迎来一名专业的Omniverse Avatar AI设计师，共同完成项目的设计。正如NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋介绍的，Omniverse Cloud将连接数千万设计师和创作者，以及数十亿未来AI和机器人系统。

NVIDIA中国区高级技术市场经理施澄秋详细介绍了Omniverse Cloud所提供的服务。

Nucleus Cloud实时协作工具――通过这个“一键协作式”共享工具创作者能够在不同地点、不同设备上编辑大型场景，其所有数字资产、渲染过程均放置在云端，用户手中的前端设备仅作为流媒体形式来接受结果。并且由于是经过压缩的数字流方式推送，对于前端设备、互联网带宽需求非常轻，从而即使是没有搭载NVIDIA GPU平台的用户，也可以通过电脑、手机、平板等设备访问和编辑大型3D场景，并且不用担心传输大量数据集。

Omniverse Create――实现艺术家、设计师和创作者同一时间实时构建3D虚拟世界的协同工作场景。

Omniverse View――用户使用搭载NVIDIA RTX GPU的设备，或者借助云端NVIDIA RTX GPU驱动的NVIDIA GeForce NOW平台来流式传输完整的模拟和渲染功能，该应用可以让非技术用户查看 Omniverse 场景。

即便是没有高端GeForce或者RTX系统的个人工作室、设计师、承包者，或者是不愿建立IT基础架构的团队，只需要订阅Omniverse Cloud就可以使用全部功能。

Omniverse Cloud服务的推出，升级了Omniverse的“灵活性和易用性”，真正让更多创作者能够随时随地接入平台，完成设计和创作。同时Omniverse Cloud对于不同领域的创意设计者、企业优化工作流程提供了帮助。随着越来越多的创作者以及AI的加入，在虚拟世界中可以更高效的完成研发、迭代、测试、训练。甚至还可以邀请“甲方”加入，以实时察看、审核，节省项目反馈、修改时间。

与此同时，随着元宇宙、数字孪生的发展，对于终端算力需求更高的“高阶创作”形式也将受到越来越多的用户关注，而Omniverse Cloud的出现则可以一定程度上缓解不同用户面临的算力瓶颈，从而更及时且轻松的发挥自己的创作力。也可以说，Omniverse Cloud能够大幅降低设计的“硬门槛”，在一定程度上推动高阶创作、数字孪生的发展。

NVIDIA为什么有底气做Omniverse

Omniverse是NVIDIA实时物理级准确世界模拟和3D设计协作平台，所以NVIDIA做Omniverse的初衷概括来讲就是两个关键词：模拟仿真和协同合作。但是想要做到也有先决条件――符合物理规律，达到物理级准确。进而才能够通过各种创作方式在虚拟世界中更加真实的映射出真实世界，或者说真实世界的物理现象。这显然与NVIDIA已经驾轻就熟的游戏、电影、动画的图形计算和呈现迥然不同。那么，NVIDIA又为何敢于涉足这一领域？

NVIDIA专业可视化亚太区业务主管沈威表示：主要原因是2018年之后NVIDIA在技术上翻了两番。一方面是AI的普遍化，NVIDIA在GPU强大运算能力下到达新的层次。另一方面是NVIDIA在包括Ray Tracing(光线追踪)等高性能可视化运算领域做出了重大突破。在这两项关键技术取得突破后，NVIDIA非常有底气推广Omniverse。

当然，NVIDIA并不是凭借自身实力来“闭门造车”，而是在发挥自身软硬件等优势的基础上，积极拓展生态合作，以助力3D创作者并推动行业发展。这就要谈到本次GTC大会期间NVIDIA推出的部分新品。

除了Omniverse的一系列更新和Omniverse Cloud外，本次NVIDIA还发布了专为运行Omniverse的NVIDIA OVX计算系统。OVX服务器由8个NVIDIA A40 GPU、3个NVIDIA ConnectX-6 Dx 200Gbps网卡、1TB系统内存和16TB NVMe存储组成。OVX计算系统可以从由8台OVX服务器组成的单集群扩展到通过NVIDIA Spectrum-3交换架构连接的一个或多个 OVX SuperPOD(由32台OVX服务器组成)，来加速大规模数字孪生模拟。

OVX系统结合了高性能GPU加速计算、图形处理和AI并配备了高速存储访问、低延迟网络、精确计时，具备创建逼真数字孪生所需的性能。NVIDIA表示OVX的设计初衷是为数据中心的规模以物理精准的工业数字孪生模拟提供一个实时响应和支撑，提供数字工厂未来的虚拟城市、数字城市，甚至是虚拟世界、虚拟地球这样的复杂模拟，或者实时数字孪生需要的一系列软硬件、存储、网络、带宽、计算、算力的性能。

此外硬件产品方面，本次NVIDIA也介绍了台式机、移动工作站产品线也将迎来更新。包括面向笔记本电脑的NVIDIA RTX A500、RTX A1000、RTX A2000 8GB、RTX A3000 12GB、RTX A4500和RTX A5500，均采用了最新的NVIDIA RTX技术、Max-Q技术，支持NVIDIA软件技术套件。

面向台式机的NVIDIA RTX A5500将新一代RT Core、Tensor Core和CUDA Core核心与24GB GDDR6显存(支持ECC)整合，其光线追踪渲染速度比上一代产品快2倍，动态模糊渲染性能提升高达9倍。并且，A5500支持通过NVIDIA NVLink连接，显存最多可以扩展到48GB。

NVIDIA不仅是在提升自己的“输出”，为了做好Omniverse也拉来了众多行业伙伴“辅助”。据NVIDIA在GTC大会上介绍，在一年的时间里，Omniverse连接(指与Omniverse平台连接或集成的方式)增加了10倍，其中有82种连接是通过扩展的Omniverse生态系统增加的。

其中，Adobe Substance 3D材质扩展程序、Painter连接器、Epic Games虚幻引擎连接器以及 Maxon Cinema 4D的连接将支持第三方应用与Omniverse之间的实时同步工作流。另外新增加的CAD导入器、新的素材库等可以让用户更好的在Omniverse中实现制造和产品设计工作流，并轻松使用近百万个3D素材。

总而言之，在核心技术的支持下，加上对于Omniverse的持续打磨、与生态伙伴的紧密合作，NVIDIA用实际行动证明具备做好Omniverse的底气。随着Omniverse Cloud服务以及OVX计算系统的发布，接下来NVIDIA还将在3D设计、数字孪生领域带来哪些惊喜？Omniverse如何打破人类设计师与AI设计师之间的“次元壁”？值得期待。