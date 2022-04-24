“东数西算”加码，云计算产业迎来发展黄金期

作者：yu

“今年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力，带动各方面投资超过1900亿元。”近日，在国家发展改革委召开的新闻发布会上，国家发展和改革委高技术司副司长、一级巡视员孙伟介绍了“东数西算”的投资建设进展情况。

这个春天，“东数西算”无疑是火热的词汇之一。2月17日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

这标志着，继西气东输、西电东送、南水北调之后，我国第四个跨区域资源调配超级工程正式落地。

什么是东数西算？

要理解什么是“东数西算”，首先就必须了解大数据、数据中心和云计算。

早在2015年，大数据就已上升至国家战略层面。这种将海量数据应用在电商、金融、科技、医疗、出行等领域的技术，成为推动经济增长的重要引擎。近年来，短视频、直播平台的加速崛起，拉动了数据流量的迅猛增长，特别是5G时代的到来，移动通信从人与人之间的通信开始转向人与物、物与物之间的通信。不仅连接数量增多，数据体量也在急剧膨胀。

据IDC发布《数据时代2025》的报告显示，全球每年产生的数据将从2018年的33ZB增长到175ZB，相当于每天产生491EB的数据。其中，中国数据圈以48.6ZB成为最大的数据圈，占全球27.8%。

因此，海量数据不可能存储在一台台计算机上，而是一个能够存储、分析、计算这些海量数据的地方，这个地方就是数据中心。而数据经由网络上传到数据中心后，通过由几个服务器组成的系统来处理和分析，获得结果，并返回给用户，则是云计算。

总而言之，有大数据才有存储这些数据的数据中心，而靠近数据使用者的就是云计算。

传统上，我国通信网络主要围绕人口聚集程度进行建设，网络节点普遍集中在一线城市，而数据中心对网络依赖性强，随之也集中于城市部署。近几年，数据量的增长，推动了市场对数据中心容量需求的激增，随着数据中心规模不断扩张，对土地、能源、气候等条件提出了更高的要求，而目前的城市资源，尤其是东部一线城市资源已难以满足要求。

“东数西算”工程可有效解决这些问题。所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力。我国东部人稠地少，西部地广人稀。东数西算就是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，这不仅可以优化数据中心建设布局，而且还能够促进东西部协同联动。

可以说，东数西算本质是将东部发达地区的数据存储到西部地区进行运算。那么，为什么要推进数据中心建设，发展云计算？

随着数字经济加速发展，数据已成为重要生产要素，将全面重构生产、流通、分配、消费等领域，对全球竞争、国家治理、经济发展、产业转型、社会生活等方面带来深刻影响。因此，构建数据中心，不断提升总体算力，是面向未来科技竞争的必备条件。

云厂商都有哪些动作？

可以说，随着“东数西算”工程落地推进，无疑给云厂商快速发展提供了新的发展机遇。目前，阿里云、华为云、腾讯云 、亚马逊云科技等云计算厂商纷纷加快布局，抢抓机遇。

阿里云在京津冀枢纽，张北数据中心已于2016年投产，是国内企业首个采用三点式布局的数据中心集群，大力采用风电、光伏等绿色能源，部署国内云计算数据中心规模最大的浸没式液冷集群。同时，在建的宣化数据中心，也属于“东数西算”工程中的京津冀枢纽;在内蒙古枢纽，阿里云在乌兰察布布局的超级数据中心开始正式对外提供云计算服务。另外，在长三角、珠三角、粤港澳枢纽，阿里云已经完善布局了较大规模的云计算数据中心，构建了一套领先的算力网络平台。

华为云在京津冀、长三角、粤港澳、贵安、乌兰察布等地布局了五大数据中心。其中，贵安华为云数据中心是华为云全球最大的数据中心，该数据中心总用地面积1521亩，建设规模超过100万台服务器，也是华为云在西南区域业务的重要承载节点。

腾讯云在贵州、长三角、成渝、京津冀等地均已建有数据中心。其中，腾讯云在贵州枢纽里投产了贵安七星数据中心，该数据中心总占地面积约为47万平方米;在京津冀枢纽里，腾讯云在怀来瑞北和东园部署了两个数据中心，规划容纳服务器都超过30万台，并都已部分投产;在长三角枢纽内，腾讯云拥有青浦数据中心;在成渝枢纽中，腾讯云在重庆部署两个云计算数据中心，其中一期已于2018年6月投用，可容纳10万台服务器;腾讯西部云计算数据中心二期项目占地107亩，建筑面积7.4万平方米，于2020年4月正式开工建设，整体建成后将具备20万台服务器的运算存储能力。

亚马逊云科技在宁夏枢纽节点有布局，由西云数据运营的亚马逊云科技中国(宁夏)区域属于“东数西算”中卫集群，在2017年12月上线，并在2021年宣布二期扩建，预计新增厂房设施面积及可支持计算容量达一期的1.3倍。

写在最后：

有机构预测，“东数西算”工程每年的投资体量会达到几千亿元，对数据中心产业的拉动作用会达到8倍，通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动上下游投资。

可以肯定的是，随着国家政策的推进，数据中心定会迎来新一轮发展，云计算也将迎来发展黄金期。