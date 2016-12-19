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云计算价格一秒透底! 行云管家新增比价器

天极 2016-12-19 11:16 我要吐槽

　　日前，行云管家再发布新功能，新增云主机比价器。用户可以在行云管家比价器上，选择自己所需的云主机条件，点击开始比价，系统则根据用户的需求，自动罗列出一系列吻合或者相近条件的云主机，为用户提供参考。

　　记者了解到，目前行云管家的比价器只适用于阿里云、腾讯云、亚马逊等品牌云厂商。行云管家负责人张勇介绍，行云管家上线时间不长，后期会保持每周一个新版本迭代，因此，以后比价器支持的云计算厂商会越来越多，甚至会包括一些中小云计算品牌厂商。

　　2016年，中国云计算市场持续火爆，尤其是公有云，更是受到越来越多的中小企业用户的青睐。与此同时，除了阿里、腾讯、百度、网易等巨头，青云、中青宝、和信、奥飞等等很多中小企业也切入到云计算领域中来。为了赢得市场，大巨头们纷纷降价，而有些小型云计算厂商甚至打出了免费试用牌。

　　云计算市场品牌繁多，价格混乱，服务参差不齐，这不禁让用户在选择上犯了难。尤其是面对价格的诱惑，很多企业完全失去了“免疫力”。

　　张勇认为，一味的看价格的高低，其实并不理性。首先用户需要根据自己的需求，来合理的安排合适的云计算资源;其次，云计算资源在使用的过程中，会有很多变化，可以实时调整，避免资源匮乏或者资源过剩。尤其是第二点，很多用户都忽略了。这也是行云管家存在的必要性，可以很大程度帮助用户实时调整云计算资源，不要浪费。

　　云计算产品五花八门，各厂家都打出了自己的买点，那么用户到底应该怎么选择合适自己的云计算资源？

　　张勇认为，无论在云计算选择上有着怎样的考量，安全一定是放在首位的。云计算的安全是由外部与内部组成，但是这两者之间又相辅相成。内部不规范的操作，可直接导致云主机不能正常运行，也会给外部攻击提供可乘之机。此外，选择云计算，也需要看云计算品牌本身是否值得信赖。

　　张勇表示，行云管家新增比价器工具，首先在资源上，行云管家就会凭借自己的专业能力帮用户筛选一遍，不靠谱的云计算厂商，将不会出现在行云管家的比价器中;其次，行云管家会贴心的根据用户的需求，提供价格、距离、厂商、系统类别等综合上的对比，为用户推荐最合适的云主机资源。

　　记者从行云管家官网上了解到，上线不足半年，已经有超过1500个团队在行云管家的平台上管理着超过5600台云主机。张勇表示，这一数据正在以越来越快的速度递增，预计到2017年4月份，这些数据将翻两番。

　　张勇透露，行云管家即将会进行2.2迭代。具体迭代哪些功能，他表示暂时还不方便对外透露，等新版本上线，用户自然就知道了。

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