迈进万物皆可云时代，这几座大山尚需跨越！

作者：潇冷

在数据时代，越来越多的数据跨上了上云的步伐：个人将邮件、通讯录、照片、短信以及生活中的一切资料放在“云端”，随时查询、调取;伴随着数字化趋势，企业陆续将人力管理、财务管理，以及企业核心业务上云，便于数据统计、管理;作为云计算的关联产品，“云电脑”、“云手机”在在线教育、在线医疗、远程办公等领域得到充分应用......

然而，现阶段企业业务及个人数据上云的过程中，仍然面临诸多的需求与挑战。一方面，海量数据上云催生了数据安全管理问题，消费者的数据安全和用户的隐私保护工作愈发重要。另一方面，数据的传输需要高带宽的支撑，对数据传输的速率，以及网络的稳定性提出更高的要求。因此，要想大步迈进万物皆可云的时代，势必要跨越安全、网络传输等几座大山。

跨越安全这座大山

如今，安全已成为数据上云趋势下不可忽视的重要因素。《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规的出台，使得我国网络安全在制度层面得到进一步完善。而且，越来越多的企业希望借助更现代化的数据备份、恢复和管理方案，实现业务变革，越来越多的个人将数据放在云端，以便于数据的集中管理，同时对数据安全提出了要求。

《Veeam 2022 数据保护趋势报告》调研显示，2021年，28%的企业选择把数据备份在本地数据中心;30%的企业选择把数据备份在云端。并且，本地数据正在快速向云端迁移，预计到2024年，将有53%的企业选择把数据备份在云端。

然而，随着数据对云的依赖度提升，安全的风险也暴露出来。调查显示，目前，大多数的网络安全事件都与云端架构有关，与内部资源相比，外部云端资源会受到更多的冲击。半数以上的公司都把自己40%的资料存储在云外，但是很少有公司会对这些敏感资料进行加密。

AWS的一份调查显示，100%的被调查者都是在公共云计算的环境中，并且至少发生了一次安全事件。目前，大部分的企业 IT系统都是在多云环境中工作的，但是，不同的云计算提供商对其安全性的要求也越来越高。由于公有云和混合云的迅速应用，使得云安全的维护难度大增，而随着疫情的爆发，企业的数字化转型也加快，因此云安全已经成为企业的必需品。

由此可见，安全已经成为横亘在“万物皆可云”前面的大山，要想真正实现数据上云，企业数字化转型，家庭AIoT，势必要翻越安全这座大山。

传输速率和稳定性也是关键

如今，数据的增长速度是肉眼可见的，为了满足这些数据的存放需求，私有云存储、NAS、网盘等存储方式开始风靡市场，进而满足消费者个人或家庭数据存储需求。而公有云、私有云，以及混合云服务也迅速在企业级市场得到推广。然而，云端存储、计算的方式，不仅考验数据中心运算的性能，更考验网络传输速率及稳定性。

可以说，数据大爆发为网络数据传输带来极大挑战。在此背景下，数据中心网络交换系统也在大提速，从10GE、40GE向100GE、400GE提速。同时，针对不同应用场景的5G技术、Wi-Fi 6也逐渐得到推广和普及。一场围绕网络数据传输优化的攻坚战也在上演。不仅如此，调查数据显示，我国宽带网的平均下载率由2014年末的4.25Mbps增至2021年末的62.5 Mbps，增幅接近14倍。

伴随着网络的演进，云、IoT、大数据的应用也得到了进一步拓展，并且网络的迭代更新，使得稳定性、传输速率、网络带宽进一步提升，并解决原有的时延和带宽问题，为数据传输提供更低的延迟、更高的速率，并为“万物皆可云”提供了有力支撑。在无线通讯技术方面，华为也进行诸多尝试。

在华为全联接大会2022期间，华为更新了5.5G技术的发展情况。华为轮值董事长胡厚表示：“5.5G不仅可以保持5G原有的移动带宽增强、超可靠低时延、海量机器类通信，还增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，有希望实现10倍以上的网络能力增强。”

换言之，华为打造的5.5G将极大地提升网络容量，并确保无处不在的10Gbps/s的速率，满足行业对可靠、低时延连接的需求。

网络技术的迭代发展和不断创新，为“万物皆可云”的社会理想提供了技术支撑和强劲动能。而且“万物皆可云”构建的世界，将极大改变我们的生产生活方式，重塑社会运行形态，更好地释放社会活力。

不断演进的通信技术，正在推翻“网络传输”这座大山。

奔赴“万物皆可云”时代

时下，无论是个人，还是企业，抑或是城市建设，更多地将数据存储至云端，并衍生出诸多的产品或解决方案，比如，网盘、NAS、SaaS、云手机、云桌面、云电脑等，涉及生产生活的方方面面，整个社会正在奔赴“万物皆可云”的时代。

然而在这个过程中，网络安全、网络传输速率，以及数据传输的稳定性起到了至关重要的作用。

以近几年火热的云电脑为例，数据存储、计算等均在云端进行，而终端仅充当“显示器”功能，这样的做法极大的考验了网络稳定性，网络一旦中断或者传输速度慢，便可能引起宕机。而且，数据通过网络传输与云端存储，相当于将数据放在非绝对安全的环境。这时，一旦云计算服务器被入侵，将破坏企业的业务数据，从而提高企业安全风险。

云电脑只是一个例子。未来，交通、城市、生活等各个领域所产生的数据，都将存储在云中，这是未来社会和经济发展的趋势。而要做到这一点，就必须要打破网络传输和安全桎梏。