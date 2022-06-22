腾讯自研业务上云，对于腾讯云意味着什么？

作者：yu

6月16日，腾讯对外宣布，内部海量自研业务已实现全面上云，这意味着QQ、微信、王者荣耀等腾讯内部业务，与腾讯云外部客户一样在公有云的模式下进行开发运营。自此，腾讯正式进入到业务在云端生长的新时代。

实际上，将如此庞大和复杂的业务全部搬上云端，还要保证对用户零感知，这无异于给一架高速飞行的飞机更换引擎，其难度可想而知。

为什么上云？

腾讯自研业务为什么要全面上云？腾讯云资深运维专家周小军曾在《腾讯云首次披露自研业务上云历程》一文中透露，2018年以前，腾讯内部的业务呈现出“烟囱式”架构，每个业务事业群从逻辑层、数据层到后端的容器或虚机层，都是独立一套技术框架和技术体系，而且每个事业群之间的框架多数是不通用的。这就给企业带来了资源冗余、缺乏分享与合作机制等问题。

对此，腾讯对事业群层面和技术层面都进行了变革。2018年9月30日，腾讯公司总裁刘炽平发布全员邮件，公布了腾讯的组织架构调整，在保留原有的企业发展事业群(CDG)、互动娱乐事业群(IEG)、技术工程事业群(TEG)、微信事业群(WXG)的基础上，新成立云与智慧产业事业群(CSIG)、平台与内容事业群(PCG)。此次架构调整，让云服务战略升级。

在完成组织架构调整三个月后，腾讯于2019年1月成立了技术委员会，技术委员会下设“开源协同”和“自研上云”项目组，推动内部代码的开源和协同，以及业务在云上全面整合。

开源协同就是在腾讯内部，所有开发团队的代码都是开放的，不同团队协同开发，共建腾讯基础技术平台。自研上云，目的是基于公有云的研发模式，使用云上丰富的组件和服务，把内部的一些优秀的工具和组件上云，对外开放，在云上做服务。

周小军指出，腾讯自研业务上云带来的价值主要有三个方面：

第一，业务的价值。上云后研发效率会高很多。微服务框架、数据库、容器资源、持续集成、持续交付、统一配置中心等等，云上都有现成的服务，研发团队不需要到处拼装各种组件和工具，可以更专注业务研发。

第二，工程师价值。工程师可以使用到整个业界最标准化的服务，基于公有云的研发模式，能够离开封闭的开发环境和组件，同时工程师还可以输出非常优秀的组件到云上成为服务。

第三，客户价值。可以为行业输出公有云迁移经验，将更丰富的云服务和工具提供给客户。

据统计，近三年来，腾讯自研业务上云规模已突破5000万核，节约成本累计超30亿元。另外，与自研业务上云前相比，云服务器相对物理服务器性能损耗下降到0，CBS的存储性能提升13倍，网络的包转发能力提升7.6倍，TKE的在离线业务混部能力使服务器资源利用率从30%提升至65%，TRTC后台架构支持单房间互动用户数提升数十倍，抗DDoS产品的防护容量提升到T级水平。

可以说，自研业务上云，不仅可以推动腾讯自身业务发展和产品创新，更为重要的是，还能够使腾讯云在内部与外部客户的双重驱动下，实现产品和技术能力的不断提升。

云市场竞争激烈，如何突出重围？

近年来，云市场竞争日趋激烈。根据IDC发布的《中国公有云服务市场(2021下半年)跟踪》报告显示，在IaaS+PaaS市场，阿里云以36.7%的市场份额位列第一，腾讯云、华为云、天翼云、AWS分列第二至第五位，市场份额分别为11.1%、10.8%、8.6%和7.4%。在IaaS市场，阿里云以37.8%的市场份额位列第一，华为云、腾讯云、天翼云、AWS分列第二至第五位，市场份额分别为11.4%、10.9%、10.3%和6.4%。

虽然，腾讯云的市场影响力在持续攀升，但由于云计算市场竞争十分激烈，若要保证地位稳固的同时实现赶超，就必须要紧跟趋势。

当前，企业数字化转型进程的不断推进，企业IT基础架构快速向云平台过渡，这为云服务商创造了巨大的机会。而腾讯业务上云，无疑为腾讯云的发展注入了驱动力。此外，对于腾讯云的潜在客户而言，他们需要从自身业务特点出发，决定是否上云，以及哪些业务上云。既然腾讯已经将自研业务全部迁移到腾讯云上，那么其他人也就没有了不信任的理由。

写在最后：

值得一提的是，目前，腾讯云在互联网、零售、交通、政务、文旅、会展、运营商、媒体、教育、医疗等领域持续深耕，助力各行各业探索新机遇。

数据显示，预计到2026年，市场规模将达到1057.6亿美元，中国公有云服务市场的全球占比将从2021年的6.7%提升为9.9%。未来，腾讯云将如何把握数字化转型趋势，值得期待。