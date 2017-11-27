寻找培育新ICT领域精英 华为云培训认证服务上线

随着技术发展，ICT行业正在开创新格局，培养面向ICT产业的融合型开发人才成为产业发展的当务之急。华为云应需而动，推出为华为云用户量身打造的培训与认证服务。

华为云服务培训认证有啥含金量？

华为云服务培训认证是基于ICT人才个人职业发展生命周期，以层次化的职业技术认证为指引推出的ICT融合技术领域的认证体系。

认证范围涵盖云计算、大数据、物联网等前沿领域，帮助华为云用户全面提升业务理解、架构设计、应用开发等核心能力。根据学员成长路径分为HCNA、HCDP和HCIE三个等级，认证对象分别是开发工程师、资深开发工程师和行业解决方案专家。

HCNA-Cloud Service认证定位于培养掌握公有云最前沿知识技能，熟练使用华为云服务八大类产品的工程师。拥有获得该认证的工程师，意味着企业掌握了华为各类型云服务产品的应用场景及使用方法，能助力其ICT环境的云转型。

HCDP-Cloud Service则定位于培养掌握DevOps最新实践、能利用华为软件开发云从事开发工作的DevOps融合工程师。拥有通过该项认证的工程师，意味着企业掌握了用华为软件开发云从事云上开发的能力，为软件企业利用DevOps理念加速转型开发云应用提供了工具和人员保障。

而作为华为认证体系中最高级别的ICT技术认证， HCIE-Cloud Service旨在打造云服务架构、运营、开发领域高含金量的专家级认证，为云技术整合背景下的ICT产业提供新的能力标准。

对于华为云用户而言，参加培训与认证可以不断更新自己的知识储备，紧跟ICT发展方向，提高个人竞争力。

线上+线下双轮服务模式，定制化培训多样选择

为了适应更多用户的培训与认证需求，在涵盖九大主流云产品的基础上，华为云给用户提供了多种线上和线下学习方式。学员可以根据自己的实际情况，随时随地学习。其中华为云培训实验方案为学员动手实践云管理、开发、架构技能提供了强有力的保障，学员只要在有互联网的地方，即可动手体验华为云真实服务。

而针对有需要获取证书的用户，可自行到HALP处报名培训课程，目前已与北上广深、浙江等18个省市的培训机构建立了合作关系。

参与活动 多重好礼等你拿

为鼓励更多对云有兴趣的人员参与培训认证，共创ICT新未来，华为云服务培训与认证部门在11月24日-2018年1月12日期间，推出优惠报名活动，参与用户更可获两大特权。

特权一：

提交报名信息，即可享受指定培训机构报名八折优惠。

特权二：

只要成功提交报名信息的用户就可以抽取华为P10、价值1000元的HCNA-Cloud Service认证考试券、华为运动手环和华为小天鹅蓝牙音箱等多种幸运大奖。

想要摆脱技能单一、理论与实践脱节等痛点的云用户们，赶紧参加活动吧。

活动链接：http://activity.huaweicloud.com/training/index.html

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