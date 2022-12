无服务器时代正在到来，云计算风向标re：Invent 2022透露哪些趋势？

作为全球云计算发展的风向标,每年的re:Invet大会都会带给业界新的思考和新的能量。今年re:Invent 2022又为云计算领域带来新一波创新,尤其是让无服务器化(Serverless)迈向了新的高度。

据悉,亚马逊云科技在2022 re:Invent全球大会上宣布为其企业搜索服务Amazon OpenSearch Service推出无服务器版Amazon OpenSearch Serverless。亚马逊云科技大中华区产品部总经理陈晓建表示,“到此为止,亚马逊云科技所有的数据分析服务都实现了无服务器(Serverless)化。”

无服务器时代正在到来

无服务器技术发展至今已有10年历史。“Serverless无服务器”术语最早出现在2012年。当时,Iron.io的副总裁Ken Form在文章“Why The Future of Software and Apps is Serverless”中,首次提出了Serverless,才宣告这个概念的正式诞生。而真正让无服务器得到广泛关注的事件是亚马逊云科技于 2014 年推出 Amazon Lambda 服务。之后,随着谷歌和微软等企业的服务进入市场,“Serverless无服务器”才逐渐成为行业“热词”。

无服务器技术是云上资源配置的一种新方式,即使用无服务器服务,云计算用户(开发者)不需要管理云服务器,将精力聚焦在梳理业务逻辑、开发业务应用。可以说,无服务器技术是IT技术发展的又一次飞跃。从IT设施升级角度来看,无服务器技术是企业对计算资源的一次消费升级,从以往相对粗放到更加精细化,应用性能的一致性也更有保障。

从开发运维角度来看,使用无服务器技术,开发者真正地从搬砖式的、重复的、低价值的劳动中解脱出来,投入到业务创新、创造业务价值中去。而进入无服务器时代,以前从事云服务器运维的IT人,可以改行去从事更贴近业务的工作,发挥出更高的业务价值。这是一个机遇,但是需要IT人去拥抱机会。

亚马逊云科技无服务器领域探索与实践

如今,无服务器时代正在加速到来,包括亚马逊云科技在内的厂商不断致力于无服务器技术的相关探索,并取得初步成绩。2021 re:Invent全球大会,亚马逊云科技推出了Amazon Redshift Serverless,以及Amazon EMR Serverless (预览版,2022年正式可用)、Amazon MSK Serverless (预览版,2022年正式可用)。今年再向前迈进一步,推出Amazon OpenSearch Serverless。

Amazon OpenSearch Serverless可以自动预置、配置和扩展OpenSearch基础设施,即使对不可预测和间歇性的工作负载,也可以提供快速数据注入和毫秒级查询响应。同时,借助Amazon OpenSearch Serverless,数据注入和搜索资源可以独立扩展,两种操作并发运行而不会影响性能。此外,使用 Amazon OpenSearch Serverless的客户可以获得无服务器带来的优势(如自动配置、按需扩展和按使用付费定价等),还可以获得Amazon OpenSearch Service的功能(如内建的数据可视化)用以理解日志数据、识别异常、查看搜索相关性排名。

值得一提的是,2022 re:Invent全球大会上,亚马逊云科技还推出了Amazon Lambda SnapStart新功能。它可以将无服务器计算服务Amazon Lambda的冷启动时间缩短90%。比如,一个智能门禁的供应商,后台应用可能是采用无服务器的,当有人刷门禁时才启动应用。在早上出门或晚上回家高峰期用户活跃时,虚拟机可能处于常开状态。在夜间或者其它时段用户不活跃时,关闭了虚拟机。后台无服务器服务的响应时间会影响到应用响应时间,影响用户体验,让用户感觉后台应用响应迟滞。因此,缩短无服务器计算服务的冷启动时间对用户体验具有重要意义。

多年来,亚马逊云科技已经从计算、存储、应用集成、数据库、数据分析等多个服务领域全面推进Serverless进程。如今,无服务器分析服务已经涵盖交互式查询服务Amazon Athena、大数据处理服务Amazon EMR、实时数据分析服务Amazon Kinesis和Amazon MSK、数据仓库服务Amazon Redshift、数据集成服务Amazon Glue、业务智能(BI)服务Amazon QuickSight,以及刚刚宣布支持服务器技术的运营分析服务Amazon OpenSearch Service。企业可以在亚马逊云科技之上可以搭建完整的无服务器应用架构。

对此,Forrester副总裁兼研究总监戴鲲评论道:“Forrester认为,在持续动荡的全球宏观经济环境下,广大企业客户亟需构建兼具韧性、自适应性和创造性的适应未来的技术战略。亚马逊云科技在今年re:Invent大会上的产品与服务发布不仅一如既往地贯彻自身以客户为中心的长期主义,而且持续彰显其作为全球公有云基础设施与开发平台市场领导者的前瞻性技术视野与快速产品创新能力。”

无服务器带来哪些革新?

通常情况下,开发者使用云上资源的一种经典方式是使用云实例(也称为云主机、云服务器)。从使用云实例的方式到无服务器方式,开发者进一步减轻了IT运维工作,包括:实例规格的选择,实例启动与停止,在实例上安装数据库等软件,实例及实例集群的扩展,数据库的安装、扩容、调优、故障排除等等。无服务器技术可以给业务带来多个好处。

首先是敏捷性。由于开发人员在使用服务器时不部署、管理或扩展服务器,因此组织可以放弃基础设施管理。这样可以节省大量时间,立即着手开发和部署业务应用,带来了显著的敏捷性。

其次是可伸缩性。由于开发人员在使用服务器时不部署、管理或扩展服务器,因此组织可以放弃基础设施管理。没有服务器的应用程序可以快速、无缝地自动扩展,以适应流量峰值;反之,当并发用户数量减少时这些应用程序也会自动缩小规模。

三是节省成本,只需要按使用的资源付费,不会因为疏于管理而导致实例资源浪费。值得注意的是,无服务器的计费模式使其成为具有较小负载要求的微服务器和具有“spikey”流量模式的应用程序的理想选择。

最后是安全,无服务器服务由云服务商提供安全保障,不需要开发者操心。

而敏捷性、可伸缩性、节省成本、安全也正是亚马逊云科技无服务技术的优势所在。亚马逊云科技合作客户Genpact主要是提供一种软件即服务(SaaS)产品——riskCanvas,它利用前沿的大数据、自动化和机器学习技术帮助客户保障合规,提高效率,实现自动化。在产品研发迭代时使用Amazon OpenSearch Serverless,满足工作负载的数据注入和分析处理需求,并可以随着需求的减少而缩减规模,大幅降低成本。

写在最后

今天,伴随着数字经济的大潮和各个行业的数字化转型,算力价值也在不断提高。Serverless是一种具有灵活性、轻量级的新型算力结构,它无疑是我们挖掘算力潜力,提高计算能力的一种重要方法。笔者相信未来几年,无服务器时代正在加速到来,快速构建着一个蓝海市场。