2022年云市场盘点：云厂商厮杀激烈，细分赛道成突破口

时间如白驹过隙，不知不觉，2022年已经走进尾声，又到了年终盘点的时候。

回顾过去一年，云市场正处于一个不利因素与有利条件并存的时期。一方面，在新基建、东数西算等利好政策的引导下，为云计算发展带来了历史性的发展机会。同时，作为提升核心竞争力、应对市场变化及不确定性的重要手段，实施数字化转型战略已成各行各业的共识。另一方面，在新冠肺炎疫情、供应链短缺、通货膨胀等不稳定因素影响下，云市场面临着日益严峻的压力。

2022年的云市场，可以用三个关键词来概括：政企市场、出海、汽车云。接下来，本文将从这三方面切入，分析云计算领域的发展现状。

发力政企市场

2006年8月，谷歌首席执行官埃里克・施密特在搜索引擎大会(SES San Jose 2006)首次提出云计算(Cloud Computing)的概念。自此以后，云计算成为全球IT产业的重要发展方向。

近几年，在政策、市场以及外部环境等因素的共同推动下，我国云市场保持了强劲的发展态势，据国家工信部统计数据，我国云计算产业年均增速超过30%，已成为全球增速最快的市场之一。

快速发展的背后，是云市场竞争格局的加剧。

先来看几个数据，据Canalys发布的数据显示，在2019年第一季度，中国公有云市场份额前五名为：阿里云47.3%、腾讯云15.4%、AWS 8.8%、百度智能云8.0%，排名前四的云厂商占据着79.5%的市场份额。到了2022年第一季度，中国公有云市场份额前五名为：阿里云36.7%、华为云18%、腾讯云15.7%、百度智能云8.4%，排名前四的云厂商占据着78.8%的市场份额。

对比2019年第一季度与2022年第一季度的数据，可以发现两个关键信息：

一是整体公有云市场头部效应显著，中国TOP5的云厂商已占据超过75%的市场份额。对于中小云厂商来说，无论是在价格还是在业务，亦或是市场地位都难以与巨头匹敌，要想在竞争激烈的公有云市场中实现盈利，并不容易。因此，中小云厂商需要不断探索新的路径，从而找到更多的发展机会。

二是华为云发展迅猛，从Others到跻身我国公有云市场第一阵营。当下，政企数字化进入加速期，对云计算的服务需求也在持续增长。依托华为在ICT领域三十余年的技术积累和长期服务政企客户的经验，华为云在政企市场中与其他云厂商相比有着很大的优势，这也是其能够在短时间内迅速增长的重要原因。

当然，政企市场也引起了其他云厂商的重视，纷纷加快了政企市场扩张步伐。尤其是在进入2022年以来，更是动作频频。

例如，3月份，空降阿里云的蔡英华出任阿里集团资深副总裁，负责整个国内及国际销售业务，向阿里云智能总裁张建锋汇报。此前，他曾任职华为EBG中国区总裁，负责华为政企业务在中国区的战略规划及业务推进。7月12日，腾讯云与智慧产业事业群(CSIG)宣布成立政企业务线，腾讯公司副总裁李强出任政企业务线总裁，全面负责行业团队管理和区域业务拓展。7月20日，火山引擎发布全新Slogan“云上增长新动力”，并推出以云为底座的一系列产品解决方案。9月6日，在2022智能经济高峰论坛上，百度智能云发布全新战略“云智一体，深入产业”及“云智一体3.0”架构。11月1日，在2022京东云城市峰会上，京东云秉承更懂产业的发展理念，从供应链中来，到产业中去，凭借复杂内部场景练就的领先性技术“驶入”产业深处，落地十大产业……

实际上，在国家政策和市场环境的双重推动之下，政企上云实现数字化转型成为一种常态，这极大推动了国内云计算市场的发展。

中国信息通信研究院发布的《数字政府行业趋势洞察报告(2022年)》指出，2021年，我国政务云市场规模达到802.6亿元，预计2023年市场规模将达到1203.9亿元。可以说，政企市场蕴藏的巨大市场空间，未来也将是云厂商们的一个重要战场。

出海东南亚

面对国内竞争激烈的环境，许多云厂商开始将目光投向海外。其中，东南亚市场成为众多云厂商出海押注的重要区域，原因主要有两点：

一是，东南亚人口基数庞大，且人口结构具有年轻化特征，对数字化天然有着旺盛的需求。数据显示，截至2022年2月，东南亚人口总数为6.78亿，其中主要六国(新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国)人口规模约6亿，人口结构呈现年轻化趋势。再者，东南亚六国的互联网普及率非常高，高达75%。

二是，东南亚国家积极出台相关政策，推动数字经济发展。如新加坡聚焦数字治理、产业数字化、数字贸易等领域，提高数字经济竞争力，推动数字经济发展;越南将数字经济、数字政府和数字社会作为建设数字化国家的三大支柱等。

调研机构IDC在2021年的数据显示，2025年东南亚公有云服务市场总额预计将增长并达到110亿美元，五年复合年增长率为21.5%。

显然，对于国内云厂商而言，东南亚市场是不可错过的高潜力市场。

值得一提的是，2022年，华为云、阿里云接连在泰国曼谷发布了出海计划。9月19日，华为全联接大会2022首先在泰国曼谷召开，华为云CEO张平安宣布，在亚太地区，华为已在泰国、新加坡和马来西亚等地设有数据中心，并即将在印尼正式开放服务。9月22日，在泰国举办的国际云峰会上，阿里云宣布将继续加快海外市场布局，在未来三年投入70亿元建设国际本地化生态，同时，在吉隆坡等地设立六大服务中心。

进军汽车云

2022年下半年以来，汽车云越来越频繁地出现在人们的视野中。6月24日，腾讯发布“车云一体化”战略，推出了腾讯智能汽车云，并在上海开设了行业首个专为自动驾驶和智能汽车行业而设计的云专区;9月6日，百度智能云针对汽车行业正式推出集团云、网联云和供应链协同云三朵云;11月3日，阿里云在2022的云栖大会上，发布行业解决方案“汽车云”，在研发、制造、流通三个业务场景形成了“自动驾驶云”“智造云”“营销云”解决方案，提供“产研供销服”全生命周期的技术支持;11月18日，在华为云汽车产业数智升级高峰论坛上，华为云正式发布“1+3+M+N”汽车产业云基础设施布局，以加速汽车产业数智升级……

当前，智能化、网联化已成为汽车产业的发展趋势之一，车企上云的需求呈现爆发之势，特别是汽车进入自动驾驶时代，汽车云市场的发展前景可以说是非常广阔。

据沙利文联合头豹研究院发布的《2021年中国汽车云市场追踪报告》显示，中国汽车云尚处于发展初期，2021年汽车云行业整体市场规模高达335.2亿元，2026年中国汽车云市场规模可能突破800亿元。这意味着，汽车云有着很大的增长空间。

随着互联网流量的获取成本越来越高，互联网的发展正从过去的增量市场变成存量市场。因此，云厂商需要及时找到新的业务增长点，汽车云无疑是一块大蛋糕。

写在最后：

总的来说，2022年的云市场厮杀依旧激烈，云厂商们正开启一场多维度的较量。

当前，我国正快速步入数字经济时代。作为新兴信息技术之一，云计算既是数字经济发展的关键支撑，也是产业升级的重要基石。

据全球管理咨询公司麦肯锡发布的《云端中国，展望2025》研究报告指出，中国的公有云市场规模有望在未来几年再增长一倍以上，从2021年的320亿美元增长到2025年的900亿美元。

面向未来，云市场将迎来哪些新的变化，又有云厂商能够脱颖而出？值得我们期待。