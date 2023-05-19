深入企业场景，YonBuilder持续进化，让低代码开发更敏捷

强大的可视化能力、能够快速搭建应用程序、远超传统方式数倍的开发效率、助力企业降本增效......

这些是低代码开发的优势。企业数智化浪潮下，特别是企业从数字化转型时代迈入数字化业务时代，“低代码”正在凭借这些优势“渐行其道”，成为企业快速补充开发的重要方式。Gartner预计，到2024年将有75%的企业使用各类低代码开发平台来满足IT应用及企业开发的需求，到2025年整体低代码开发市场规模将达到290亿美元，年复合增长率超过20%。对于中国市场，Gartner预测在未来的2-5年内，低代码平台将成为主流开发方式之一。

是机遇也是挑战。面对快速增长趋势的低代码市场，云厂商、低代码服务商初创企业纷纷入局，并加大低代码方向投入力度，让低代码市场充斥着激烈的竞争。与此同时，尚处于早期阶段的低代码市场又不得不面对一些新的挑战：如何打破本地应用和生态碎片化桎梏;怎样满足对全球性供应商合规的要求;是否支持对多云部署、私有云部署能力;能否支持跨细分市场、复杂场景等开发环境等。随着低代码的深入而又广泛的应用，是否能解决这些“挑战”，成为低代码服务商能否“脱颖而出”的关键。

做“人有我优”的低代码开发平台

简单来说，低代码是一种通过可视化建模和组件化开发方式，利用很少或几乎不需要写代码就可以快速构建应用程序的工具。自2014年概念提出以来，低代码持续发展壮大迎来高速发展的春天。如今，市场上的低代码开发平台层出不穷，竞争更是愈发激烈，这在为企业客户的选择加大了难度的同时，也让低代码服务商使出浑身解数打造差异化优势。事实上，用友YonBuilder便是致力于取得差异化竞争优势的低代码开发平台之一。

我们先来看YonBuilder的相关能力，其依托云原生技术，面向包括原厂开发、ISV开发、本地化开发、企业自建、个人开发者在内的全生态，提供无代码和低代码的可视化开发能力，并结合开发资产复用，实现快速、简单的应用构建。“YonBuilder整合业务中台和智能中台，能够帮助企业更便捷地开发业务应用，同时依托强大的技术快速定位问题所在，实现性能优化等，提升了产品的易用性。”在接受媒体采访时，用友技术人员如是说。

区别于基于表单驱动的低代码开发平台，YonBuilder主要基于模型驱动。得益于用友丰富的数据模型的支撑，使用YonBuilder开发时，企业不需要重新写入复杂的业务代码，也能够实现便捷、快速地开发。同时，YonBuilder提供的一系列前端生成工具、后端开发工具及可视化工具，能够大幅提升企业的开发效率和质量。不仅如此，基于用友在软件市场丰厚的积淀，YonBuilder承接了用友供应链、人力、财务等业务端的能力，以快速适配场景化需求。

这些优势使YonBuilder解决了传统代码开发模式成本高昂，开发的速度赶不上用户需求速度，且灵活性、敏捷性差等问题，有效降低技术门槛，提升产品交付效率，助力企业提效降本。同时，也正是基于用友大量业务沉淀和业务模板、强大的平台能力，让YonBuilder从市场上脱颖而出。

深入场景需求，YonBuilder持续进化

随着企业数智化的不断深入，低代码平台、RPA、AI逐渐融合正在成为新的趋势。利用RPA自动化工具的低代码开发平台能够减少人为操作，使开发工作更为便捷、快速;在AI的助力下，低代码开发平台变得更为智能，是企业和个人提高效率、提升价值的工具，应用在业务场景中，可促使企业运营更为自动化、智能化，推动企业数智化转型进程。用友也对时下大模型等AI应用持开放态度，借助先进的AI工具助力YonBuilder持续进化。

持续进化能力还体现在YonBuilder的一体化低代码开发、敏捷创新能力上，能够涵盖低代码应用开发、低代码移动开发、低代码数据分析、低代码AI开发、低代码区块链构建以及低代码集成连接等。同时，基于用友YonBuilder一体化的扩展开发能力，众多行业化产品已深入到各行各业的场景应用之中，如政务行业的费控管理、汽车行业的财务管理、建筑行业的HR系统等。另外，用友还联合生态伙伴开发了不少垂直领域产品，比如齐力科技原生开发的云条码中台服务等。

如今，越来越多的大型企业通过用友YonBuilder开发业务应用，其中一家知名的超大型企业在一年内开发了8000余个业务应用，用实践证明了YonBuilder的价值所在。还有一家建筑公司意欲更新全套软件系统，此次与用友进行了接洽，并计划将人力场景作为切入，依托YonBuilder打造全新的人力系统。在试用YonBuilder时，这家建筑公司的业务员坦言：“对于YonBuilder最直观的感觉就是快捷，且拥有一定的可视化能力，作为非技术人员的我在培训的指导下也可以上手实践。”

人力只是企业的业务场景之一，例如财务、营销、采购、制造、供应链、研发、资产等大量场景，亟待数智化驱动效能提升。如果采用传统开发模式，这些场景的开发需要IT人员花费一年甚至更多时间。用友预计，在YonBuilder的助力下，人员只需要3个月时间进行开发，不仅效率提升了3倍，而且还改善了Bug多、体验不一致、后期难以维护等问题，能够降低开发成本。

赋能开发者，用友打磨生态体系

我们知道，低代码开发是一个多角色工具链的组合，其支撑体系分为技术和框架层、应用和组件层、逻辑层。而YonBuilder能够提供低代码应用开发、低代码连接集成、低代码数据分析、低代码区块链构建、低代码AI开发等能力。同时，基于以上能力，YonBuilder为客户提供全新应用开发、原厂应用扩展、分层开发等支持。可以说，YonBuilder不仅提供了丰富的低代码开发能力，同时也加大了支持力度。

强大开发能力的背后既离不开YonBuilder本身的努力，也离不开用户的反馈。一方面需要厂商提供技术支持与业务专业知识指导，从而完善产品能力、拓宽业务渠道;另外一方面需要用户提供及时真实的反馈，倒逼产品升级迭代。

为了更好地赋能企业开发者，用友正在全面构建围绕ISV的全生命周期服务，包括从ISV伙伴技术赋能、学习认证、开发指导、营销及投融资赋能等形态丰富的开发者服务，帮助ISV快速与用友建立深入合作关系，共同服务于广大客户。可以说，用友正在打造基于YonBuilder平台的生态圈。

具体来看，用友会定期的进行开发者培训，并构建了专属的开发者认证体系，为不同水平的开发者颁布初中高和专家证书;通过开发者社区，帮助开发者答疑解惑、共享开发文档和成功案例;对于金牌伙伴，用友还开展一对一服务，在产品、技术等各个层面提供全方面支持。目前，有多家金牌伙伴已将产品在用友上架，服务了众多行业领先客户。

写在最后

在数智化时代，低代码技术的出现和发展帮助企业更快地构建出符合市场需求的应用程序，为软件开发带来了新的思路和方法。未来随着技术的不断发展和完善，低代码技术的应用场景将越来越广泛，用友YonBuilder也正在依托一体化的低代码开发能力、敏捷创新能力，为企业带来更多的机遇和发展。