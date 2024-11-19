Gartner预测，到2027年40%的AI数据中心将因电力不足而导致运营受限

11月19日消息，据市场研究机构Gartner预测，人工智能(AI)和生成式人工智能(GenAI)正在导致用电量飙升，未来两年数据中心的用电量预计将增长高达160%。Gartner预测，到2027年，40%的现有AI数据中心将因电力供应不足而导致运营受限。

Gartner研究副总裁Bob Johnson表示：“为实施生成式AI而新建的超大规模数据中心数量正在成倍增加，令电力供不应求，而且即使公用事业公司快速扩大自己的发电量，也不足以满足这一需求。这进而可能破坏能源供应并导致能源短缺，限制2026年及以后为生成式AI 和其他用途新建的数据中心数量。”

Gartner预测，到2027年，数据中心运行新增AI优化服务器所需的用电量将达到每年500太瓦时(TWh)，是2023年的2.6倍。

在不久的将来，新数据中心的数量和GenAI的增长将受到电力供应的约束。Gartner建议企业确定潜在电力短缺将对所有产品和服务造成的风险。

Gartner预测即将出现的电力短缺必将导致电价上涨，这也将增加LLM的运行成本。Gartner建议企业评估预测电力成本上升的未来计划，并以合理的电价谈判长期数据中心服务合约。企业在制定新的产品和服务计划时，也应将成本的大幅增加考虑在内，同时寻找耗电更少的替代方案。