11月13日，在百度世界2025大会上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖宣布：百度智能云发布全新昆仑芯及基于昆仑芯的超节点产品天池，并公布未来五年按年推出新产品的规划，预计2028年期上市千卡级超节点。

全新一代昆仑芯包括两款产品：面向大规模推理场景的昆仑芯M100，将提供更高性价比，将于2026年上市;面向超大规模的多模态模型的训练和推理任务的昆仑芯M300优势在于提供极致性能，预计2027年上市。

作为百度面向大模型训练与推理场景推出的高性能算力单元，百度天池超节点凭借全互联架构，突破规模限制，在保证卡间通信效率的基础上，以协同芯片、内存、通信、供电、冷却等全栈能力，提供更极致的算力扩展。与上一代产品相比，本次基于昆仑芯的全新超节点带来了显著性能提升，其中天池256超节点的卡间互联带宽提升4倍、整体性能提升50%，主流大模型推理任务单卡tokens吞吐提升3.5倍;天池512超节点则在提升性能的基础上，实现了单个超节点即可支撑万亿参数模型训练。

两款超节点新品都将于2026年正式上市。目前百度智能云天池超节点覆盖了32、64、256、512等不同规格，可以针对需求灵活部署，满足对于性价比及极致性能的差异化需求。

引人关注的是，根据百度智能云公布的“昆仑芯五年五芯”路线图，到2028年百度智能云将推出千卡超节点，未来更有四千卡超节点产品。与此同时，百度智能云将持续优化软硬件协同效果，通过百舸AI计算平台，将昆仑芯单一集群的规模从三万卡进一步扩展至百万卡级别，为企业内化AI能力提供强大、低成本AI算力支撑。

据百度介绍，目前昆仑芯已累计完成数万卡部署，不仅支持百度内部绝大多数的大模型推理任务，也作为百度智能云算力基础设施的重要组成部分，为包括招商银行、南方电网、中国钢研、国家管网、吉利汽车以及国内头部互联网大厂和运营商等上百家客户，提供了高性能、可扩展的AI算力。