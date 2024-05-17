IDC：2023年中国游戏云市场逆势增长

5月17日消息，日前IDC发布《中国游戏云市场跟踪，2023下半年》报告。报告显示，2023年中国游戏云市场规模达17.4亿美元，与去年持平。其中，解决方案市场增速超10%，远高于基础设施。行业客户已习惯使用高阶云计算产品及服务，如云数据库、音视频服务等，为市场增长奠定基础。

2024年第一季度，游戏版号发放常态化，单月过百趋势持续，改善市场增长预期。在监管稳定、无重大舆情风险下，下游需求将推动游戏云市场持续增长。预计2024年市场规模达19.1亿美元，2023-2027年年均复合增长7.8%。

互联网游戏行业是云计算的早期尝试者，客户了解公有云在资源使用效率、上线速度、技术领先性及降低成本方面的优势。过去三年，游戏云用量稳步增长，使用公有云成为行业共识。部分云服务商创新服务方式，支持客户将资源搬入云IDC，与公有云打通，提升客户体验，降低运维难度。

游戏云市场竞争激烈，参与者包括互联网系云计算服务商、第三方独立服务商、电信运营商及创新型技术服务商。互联网系云服务商凭借深刻理解用户需求、广泛资源分布和稳定供给，主导多个子市场。电信运营商背景云服务商依托新建国际出口线路资源，为行业客户出海提供便利。2023年，基础设施市场规模达13.9亿美元，其中头部云服务商合计市场份额超80%;解决方案市场规模达3.5亿美元，头部服务商合计市场份额亦超80%。

IDC认为，游戏云是为满足互联网游戏特定需求而定制的云解决方案及面向云游戏的视频渲染、分发解决方案。本期研究调研并统计了服务商在游戏云各子市场中的营收及部分核心子市场的云计算产品与服务用量。IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示，在降本增效背景下，游戏云市场实现逆势增长，并可能迎来新的增长高潮。行业客户与云服务建立紧密合作关系，共同应对挑战，扩大AI技术使用范围。游戏出海也为市场增长带来新机遇。