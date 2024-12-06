2024年云市场盘点：卷出天际，厮杀再升级！

随着全球化的不断深入和数字经济的蓬勃发展，云计算作为信息技术的基础设施，其重要性日益凸显。特别是在2024年，云市场的竞争可谓越发激烈，各大云厂商不仅在价格和技术上不断竞争，更在全球化布局上展开了激烈的角逐。

价格战持续升级

2024年刚开局，阿里云开启了新一轮的降价政策。2月29日，阿里云举办2024年度战略发布会，宣布全线云产品售价下调，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。此次降价堪称史上最大力度，涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品。对此，阿里云智能集团资深副总裁、公共云业务总裁刘伟光表示，阿里云降价并非短期市场竞争行为，而是一个长期战略选择，这是公共云的商业模式决定的。

紧随阿里云的步伐，京东云、腾讯云等国内主要云服务提供商也纷纷采取了相应的降价措施或推出了类似的促销活动，如京东云在官方微信公众号发布消息，宣布开启比价活动，覆盖京东云全线公有云产品，包含：计算、存储、网络、数据库、中间件、安全、视频云、云电脑等，并承诺“买贵就赔”。随后，腾讯云、华为云、腾讯云、天翼云等云厂商也相继加入了降价行列。

这种价格战在全球范围内也不罕见，国际上的大型云服务提供商如AWS、微软Azure、谷歌云等也经历过多次降价，以争夺更多的市场份额。

实际上，降价举措反映了云市场的三个重要趋势：一是规模化效应，随着云服务用户基数的不断增大，云厂商能够通过规模化的运营降低成本，从而为用户提供更具竞争力的价格;二是市场竞争加剧，为了保持竞争力，各大云厂商不得不通过降价等手段吸引客户;三是普及云计算，降价有助于降低企业采用云计算服务的门槛，加速云计算在各个行业的普及。

可以说，这一波降价潮既是市场竞争的结果，也反映了云市场的发展趋势和云厂商的长期战略选择。降价将有助于推动云计算的应用，同时也将促进云市场的进一步发展和成熟。此外，持续的价格战也促使各云服务商不断优化自身服务和技术，以提供更具性价比的解决方案。

深耕大模型赛道

过去两年，云市场增速有所放缓。据IDC发布的《IDC FutureScape:全球云计算2023年预测――中国启示》报告显示，经历了多年的高速增长后，云计算已成为中国IT市场至关重要的组成部分。IDC预计，未来5年该市场复合增长率将在20%左右。

近几年，大模型的爆火为云厂商开启了新的增长机会，模型即服务(Model as a Service，MaaS)成为云服务领域的一个重要发展方向和竞争焦点。

MaaS作为一种基于云计算的服务模式，允许用户通过互联网访问和使用AI模型，而无须自己构建或维护这些模型。值得一提的是，在2024年，云厂商发布或更新了诸多MaaS产品，这些产品旨在为企业提供更加便捷、高效的AI模型应用能力。

例如，在2024云栖大会上，阿里云正式发布百炼专属版2.0，用户可以通过该平台进行模型选型、微调训练、安全套件等操作，从而简化底层算力部署和工具开发的复杂工作。在在2024 HDC大会期间，华为云推出ModelArts Studio大模型即服务平台，该平台定位于开箱即用、一站式模型开发托管，让中小企业也能轻松拥有自己的大模型......这些产品都旨在简化大模型的应用流程，降低企业使用门槛。

由此可见，云厂商正通过积极拥抱MaaS这一新兴趋势，在满足市场对AI能力日益增长的需求的同时，也找到了新的业务增长点。随着云技术与AI的深度融合，云计算不再仅仅是提供基础设施和平台的服务，而是进一步向应用层渗透，为用户提供了更为直接的价值和服务。

加速全球化布局

有业内专家指出，随着云计算市场的逐渐成熟以及行业渗透率提升，市场空间趋于饱和。相较之下，海外市场尤其是新兴市场地区如东南亚、中东、拉美等地区的云服务需求依然旺盛，市场潜力巨大。

近年来，随着全球数字化转型的推进，企业对云计算服务的需求不断增加。不同国家和地区的企业和机构都在积极采用云计算技术来提升业务效率和创新能力，这种需求增长为云服务商提供了广阔的市场空间。

2024年，云厂商在海外市场积极布局，以寻求新的业务增长空间。例如，3月6日，在沙特科技盛会LEAP2024上，腾讯云联合沙特阿拉伯电信服务商Mobily推出“走进沙特”计划。依托腾讯云专有云平台TCE，Mobily将构建新型企业云服务平台，加速推动沙特阿拉伯地区的数字化进程，助力其成为全球性的商业和娱乐中心。5月21日，华为云在埃及举办的2024华为云埃及开服峰会上宣布开罗节点开服，埃及节点成为北非、中西非地区数字化的新枢纽，这同时也是北部非洲首个公有云节点。5月23日，阿里云宣布将在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥。新一轮海外基础设施将重点布局AI基础设施，冲刺更大规模全球布局。

我们认为，随着全球企业对数字化转型解决方案需求的持续增长，以及各国政府积极推动数字经济战略的实施，云厂商之间的竞争无疑将更加激烈。在此背景下，提前布局海外市场，特别是新兴市场，将成为云厂商保持竞争力、实现可持续发展的关键路径。

写在最后：

总的来说，云计算在当下及未来都有着重要的地位与广阔的发展空间。随着技术的不断进步和市场的日益成熟，云厂商正面临着前所未有的机遇与挑战。为了保持竞争力并实现可持续发展，云厂商还需要持续发力，积极应对市场竞争，不断优化产品和服务，为各行各业的数字化转型、智能化升级提供更加强有力的支持。