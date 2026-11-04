智能体时代的算力基础设施应该具备哪些能力？如何满足智能体部署在真实业务后随之而来的高并发、低时延挑战？10月29日，腾讯全球数字生态大会期间，在主题为”智启Agent・算筑中枢”的英特尔专场上，英特尔给出了自己的解题思路――智能体时代的算力已不再是单点性能的比拼，而是一场围绕智能体全生命周期的基础设施重构。

英特尔市场营销集团副总裁、中国区总经理郭威提到，AI迈入智能体时代，交互模式以及业务需求发生了转变，从“单次问答”发展为“自主执行”，算力的价值也正从单点性能突破，走向云、端、模型与应用的全链路协同。在与腾讯的合作进程中，双方从至强6/6+打造坚实算力底座，并通过软硬件协同创新突破以及开放生态的广泛赋能，实现对模型、智能体的深度优化，在带来更高性能的同时，有效应对了智能体时代对基础设施的新要求。



英特尔市场营销集团副总裁、中国区总经理郭威

“英特尔期待与腾讯进一步深化‘芯、云、端’一体化协同，共建面向智能体AI的全栈算力底座，让算力各得其所，让智能触手可及，共同推动智能体AI从技术创新走向规模化应用。”郭威在主题演讲中也分享了英特尔与腾讯的合作方向。

英特尔与腾讯云推出搭载至强6+处理器的新一代云实例

进入智能体时代，AI不仅具备思考能力，还可以按照用户指定任务执行具体操作。于是2026年，智能体成为AI目前最明确的“落地功能”之一，成为可见可感可用的效率工具，而不仅仅是一个停留在数字世界的智能助理。从云端到PC等终端及边缘产品，围绕智能体的解决方案快速发展，不仅是开发者、即可用户、企业，越来越多消费者开始接受并使用智能体相关的产品与服务，让AI普惠向前迈进了一大步。

英特尔在本次专场上分享了两组重要数据。其中之一是中国大模型日均调用量两年增长5000倍，最近六个月又增长3倍，达到每天500万亿Token。如果大家留意今年的“双十一”就会发现，除了传统的数码产品、IT设备外，“货架和购物车”已经出现了Token的身影。没错，Token已经成为智能体时代重要的“生产资料”。

另一组数据则是数据中心负载持续上涨，从2025年的100GW翻倍至2030年的200GW，负载中AI的占比将在2030年达到50%。而值得关注的是，AI推理在AI负载中的占比到2030年将达37%，训练约13%。

AI负载快速增加，特别是推理需求的持续增长，不仅展现了智能体的潜力，也是产业链对于AI落地真实业务的探索与实践。更重要的是，在这些数字背后展现了算力基础设施计算模式和计算架构的变迁。以往单轮推理是“一次性提问”，时间主要花在生成阶段，由GPU和加速器负责峰值，CPU只在两端做数据准备与结果交付。而智能体AI是“思考―规划―行动―跟进―反思”的持续循环，一个用户请求会展开为多个智能体循环，进而派生出成百上千个后端执行动作。除了模型推理本身，控制、编排、工具调用、环境拉起、内存管理、状态保存，几乎全部落在CPU上。

于是有了今年被反复引用的比例变化：CPU与GPU的配比从1:8走向1:4，并在下半年逐渐形成“朝1:1演进”的共识。CPU不再是加速器旁边的“配菜”，而是智能体系统的调度中枢。

洞悉这些趋势后，英特尔与腾讯云在过去几年围绕基础设施合作的基础上，系统性地对准了智能体AI，并在腾讯全球数字生态大会期间推出搭载至强6+处理器的新一代云实例。

此前从S9、S9e到S9pro，腾讯云已基于至强6处理器构建起不同性能与成本组合的产品线，并通过“性能核+能效核”双线策略实现规模化商用。本次腾讯云推出的搭载英特尔至强6+处理器(Clearwater Forest)新一代云实例，进一步扩展了腾讯云面向智能体AI工作负载的产品能力。据介绍，在至强6+的支持下腾讯云新一代云实例综合性能较上代提升30%以上，至强6+最高288颗能效核，单颗处理器最高可支持超过1000个智能体的稳定部署，适配云原生微服务、高并发Web与智能体任务编排等场景，提供了更高并发、更低时延、更优能效的云端算力，并引入英特尔TDX信任域扩展，以硬件级隔离与认证为智能体构建“数据可用不可见”的可信防线。

腾讯云高级产品经理夏士悦表示，新一代云实例会在腾讯内部业务率先使用，并通过真实负载优化产品能力与稳定性。他还提到，腾讯云也将与英特尔紧密合作，打造基于英特尔Diamond Rapids打造的产品。

代号为Diamond Rapids的下一代至强处理器专门为智能体AI基础设施设计。据悉，Diamond Rapids基于Intel 18A-P制程工艺，最高拥有256核性能核，1.28GB超大末级缓存和1.6TB/s的内存带宽，将支持AMX和AVX10.2，支持MRDIMM，最高支持2TB/s的双向I/O带宽，预计在2027年发布。

CPU“角色转变”，但做好准备的远不止CPU本身

从英特尔发布的至强6/6+系列处理器可以看到， 在效率、稳定性及安全可靠性方面已经为智能体时代做好了准备，不仅有单线程性能提升，还有整体性能及能效的跃迁，实现用更少空间、更低功耗支持更多智能体的运行。但英特尔携手合作伙伴、生态迈入智能体时代远不止升级了一颗CPU这么简单。或者说，智能体AI真正的挑战，在于高并发、低时延、大内存压力下的软硬协同。为此，英特尔在至强处理器中集成了AMX、QAT、IAA、DSA等一系列内置加速器，并携手腾讯云等合作或通过软硬件协同创新，围绕这颗芯片，来系统性解决智能体部署到真实业务面临的各项挑战，涵盖了内存、沙箱、多模态、存储、GPU与终端。这也正是郭威提到深化‘芯、云、端’一体化协同的具体举措。

在本次专场活动上，英特尔分享了与腾讯云联手打造的在不同场景的落地解法。

第一个是Agent沙箱。智能体执行需要既隔离风险、又能快速大量供给的微型虚拟机环境。腾讯云开源项目CubeSandbox与至强6+深度协同，单机可支持350个沙箱并发创建请求，满足200毫秒SLA要求，并发密度较其他主流测试平台提升约46%，每个vCPU在沙箱创建场景下的吞吐能力提升94%。CubeSandbox还通过MicroVM独立内核与快照技术，让同一镜像创建的3000个虚拟机仅多占用6GB内存，实现密度与弹性的双重突破。

第二个是内存。高密度部署下，内存容量与成本成为瓶颈。腾讯云借助至强内置的IAA内存分析加速器做内存压缩，将2M大页解压时延拉进微秒级，平均耗时加速16倍、最大耗时加速9倍，让内存不再成为高并发智能体的性能瓶颈，目前该方案已完成业务上线。

第三个是多模态数据处理。腾讯云多模态计算引擎Xpark应用至强内置的AMX指令集加速，将CPU资源用于小模型推理与轻量级多模态任务，在模型推理上实现1.3至3.4倍的性能提升;在iVTAL视频转码加速库加持下，视频转码性能较开源PyAV提升1.5倍，整体视频处理效率显著提高。

第四个是KV Cache存储。智能体是有状态的，上下文要存得下、流转得动。英特尔打造面向智能体AI的至强6存储平台，通过存算分离、RDMA高速互联与QAT压缩，结合KV Shrink分层KV软件，在KV Cache 100%命中后端存储的场景下，首Token时延下降90%，高并发下吞吐提升5至8倍;QAT压缩还能提高近20%可用容量。

另外面对AI时代对异构计算的需求，英特尔也分享了GPU方面的布局，其中就包括代号Crescent Island的英特尔GPU D系列，基于Xe3P架构。这款产品有两个特点，首先是大显存，提供480GB LPDDR5X内存、1.5TB/s带宽，拥有1.3 PFLOPS FP8算力，单卡可支持3000亿参数模型、八卡系统超过1万亿参数，而且大显存意味着更多KV Cache可以留在近端，很适合智能体AI。其次是低功耗――350W功耗风冷即可部署，不必改造机房。

英特尔还提供开放软件站，从驱动到中间件提供全面支撑，满足客户根据使用的创新需求，覆盖PyTorch、vLLM、SGLang等框架与oneDNN、oneCCL等库，并用基于大模型的Agent配合专业Skill做跨架构迁移，实测10个CUDA项目在2至十几小时内完成转换，成本从几十美元到130美元。这些特性结合也能够为数据中心带来更好的TCO。

还有一点值得关注，就英特尔与腾讯云的合作而言，双方也在推进生态共建，长期深耕OpenCloudOS社区，通过软硬件深层优化与虚拟机性能调优，发挥英特尔平台优势的同时增强腾讯云在市场的竞争力。

端边云协同：让智能体走进生活

最后还有一点要和大家分享，也是更靠近用户侧的一项应用――端侧智能体。郭威表示，英特尔与腾讯正在把AI创新带入个人电脑和更多终端产品。英特尔希望将平台能力、腾讯的模型与应用创新，以及生态伙伴的产品优势结合起来，让用户在日常工作和生活中用上AI。

推进AI与智能体在终端的落地，英特尔不仅有酷睿Ultra平台，同时也与模型、OEM等厂商携手，为用户打造“可用、好用”的AI体验，并且是开箱即用。例如，在模型层面，英特尔与腾讯已完成混元小尺寸模型在酷睿Ultra平台上的发布首日适配。混元MT翻译模型则体现了从技术到应用的协同：腾讯提供低比特量化方案，英特尔完成x86平台的算子适配与推理优化，相关模型已用于B站直播弹幕实时翻译。

还有WorkBuddy智能体在搭载英特尔平台的AI PC上部署，通过现场演示可以看到借助本地部署的智能体可以更好地帮助用户处理一些涉及隐私和具有较高数据安全要求的内容，从而在提升效率的同时免除后顾之忧。而基于酷睿Ultra平台的车载AI Box终端产品浙江端云协同的创新带入汽车座舱，拓展了不同终端场景下用户的使用体验，座舱不仅支持更多交互和AI功能，还拓展了海量应用，甚至可以在座舱内体验《黑神话：悟空》等3A游戏。或许一些场景还不够完善，甚至有些小众，但这些综合了平台、软件、生态的能力，随着优化和升级，未来或许就成为生活中的“彩蛋”――原来我们熟悉的终端和设备已经在不知不觉中解锁了新体验。

写在最后

从云端到终端，智能体正在重塑算力基础设施以及终端，这不仅是一颗芯片，而是涵盖了硬件、软件、生态的方方面面。一方面，从各种产品与解决方案的实践可以看到智能体具备的潜力，以及AI普惠正在加速向前的趋势。但另一方面，智能体快速发展的脚步也给英特尔、腾讯云等产业上游的参与者带来了新的挑战，如何满足客户与用户对于流畅、高效、稳定体验的严苛要求，如何在严峻的市场环境中发掘更多机遇，这同样需求多方协同。

从本次英特尔与腾讯云的分享也可以看到，采用至强6+的新一代云实例并不是一款孤立的产品，而是一整套面向智能体时代打造的“系统级方案”，涵盖了底层硬件构筑的算力基础，也有软件与技术创新优化保障的平台能力高效、稳定释放，还有生态协作让产品能够部署到真实业务创造价值，这需要全栈能力的加持以及对于行业发展的洞察。

让人期待的是，对于英特尔而言，智能体AI带来的机遇不仅仅是“CPU身份变化”，同时深耕行业多年积累的软硬件技术创新能力、开放包容的生态基础，也都是英特尔扩大优势，取得更多合作伙伴认可的发力点。对于行业和最终用户而言，这也将是未来看到差异化产品、解决方案以及体验的必要条件。