2025年12月25日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？ 《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

2025云厂商大模型中标成绩出炉，百度智能云中标项目数和中标金额最多

12月23日，根据公开招标信息整理统计，2025年1-11月，中国主流云厂商大模型相关中标项目累计达291个，中标金额突破21亿元。其中，百度智能云以95个中标项目和7.1亿元中标金额，成为中标项目数和中标金额最多的云厂商。(36氪)

北京市机器人产业协会将于12月26日成立

北京市机器人产业协会将于12月26日成立。协会由中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院)、北京人形机器人创新中心有限公司等多家单位联合发起成立。(上证报)

三星、SK海力士上调明年HBM3E价格，涨幅近20%

据韩媒报道，三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格，涨幅接近20%。一般而言，在新一代HBM产品面世之前，供应商往往会下调前一代产品价格，因此本次涨价在业内较为罕见。(财联社)

字节推出形式化数学推理专用模型Seed Prover 1.5

字节跳动Seed团队宣布推出形式化数学推理专用模型Seed Prover 1.5。据介绍，相比上一代模型，Seed Prover 1.5在16.5小时内，针对IMO 2025的前5道题目生成了完整可编译验证的Lean证明代码，换算成绩为35/42，达到此前IMO评分标准的金牌分数线。Seed Prover 1.5的技术报告已对外公开，后续将开放API，邀请感兴趣的数学和AI研究者体验该模型。(36氪)

当前模型已展现出强大的竞赛级解题能力，但距离辅助前沿数学研究，仍需突破文献理解、跨领域推理等核心难题。不过其技术路径已验证，通过强化学习与形式化环境的结合，AI有望成为人类探索数学真理的重要协作伙伴。

猿辅导素养课发布新一代“AI课堂2.0”

12月24日，猿辅导素养课正式发布新一代“AI课堂2.0”。猿辅导素养课负责人孙小炎表示，经AI赋能，学生学习效率提升20%，留存率提升10%，满意度提升37%。(36氪)

英伟达称并未收购人工智能芯片初创公司Groq

英伟达称并未收购人工智能芯片初创公司Groq，仅为技术许可安排。此前据媒体报道，英伟达拟以约200亿美元收购Groq。(财联社)

阿里升级新一代语音模型Qwen3-TTS，可参考文字、声音生成拟人音色

12月24日，阿里升级语音模型家族Qwen3-TTS，发布音色创造Qwen3-TTS-VD(VoiceDesign)和音色克隆Qwen3-TTS-VC(VoiceClone)两款全新模型。Qwen3-TTS新模型可实现DIY声音设计和像素级音色模仿，甚至让动物“原生”开口说人话，音色自然、效果稳定、生成高效，可加速语音大模型在有声小说、AI漫剧、影视配音等多专业领域落地。(36氪)

技术突破的同时，也需要关注音色克隆可能带来的身份冒用、版权纠纷等问题，未来需建立完善的技术规范和监管机制。但整体而言，这两款模型的发布，不仅展现了阿里在AI语音领域的技术实力，更推动语音合成从工具属性向创作赋能升级。

科大讯飞在山东成立新公司，含AI及集成电路业务

爱企查App显示，近日，山东沂讯信息科技有限公司成立，法定代表人为柳升华，注册资本5000万元人民币，经营范围包括人工智能公共服务平台技术咨询服务、集成电路设计、人工智能基础软件开发等。股东信息显示，该公司由科大讯飞股份有限公司全资持股。(36氪)