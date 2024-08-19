Canalys：2024年第二季度全球云支出达782亿美元

8月19日消息，市场研究机构Canalys发布报告称，2024年第二季度，全球云基础设施服务支出同比增长19%，达到782亿美元。虽然企业的IT预算已经恢复增长，但大部分支出现在转向了与AI相关的投资。

本季度，前三大供应商――亚马逊云科技(AWS)、微软Azure和谷歌云共增长了24%，占总支出的63%。AWS与上一季度相比，增长显著加快，第二季度销售额增长了19%。与此同时，微软和谷歌云继续保持强劲的两位数增长，分别增长了29%和30%。尽管全球云市场中仍有三分之一以上的份额由其他云厂商持有，但市场正逐渐向头部云厂商转移，这些厂商正在占据越来越多的市场份额。

Canalys指出，加速增长的AI需求预计将为云服务的持续增长创造令人瞩目的机会。随着企业采用AI技术，他们将需要更先进和可扩展的云基础设施，从而驱动云服务的持续投资和发展。但一些对AI过度投资的担忧也随之出现。因为投资回报周期似乎比预期的更长。尽管存在这些担忧，头部云厂商仍在加大对AI的投资：三大头部云厂商在本季度都增加了数百亿美元的数据中心的资本支出。他们意识到，在AI竞争中，减少投资导致落后于市场的风险比过度投资带来的风险更大。

三大头部云厂商报告称，使用AI的客户数量显著增长。他们持续推出新的AI产品，比如谷歌云的Gemini 1.5和微软Azure的GPT-4o mini。而AWS通过其云平台Bedrock，也提供Claude 3.5 Sonnet及其他大模型API。

除了推出新的AI产品和解决方案外，头部云厂商还在加大强化其AI合作伙伴生态的力度。本季度，主要供应商特别重视扶持AI初创企业，推出了新的伙伴计划，包括AWS的生成式AI加速器(Generative AI Accelerator)和谷歌云的谷歌初创企业加速器(Google for Startups Accelerator)，二者都旨在吸引AI初创企业并推动行业创新。

Canalys分析师章一表示：“初创企业能带来新鲜的视角、灵活性和专业技能，为头部云厂商提供了进军新兴市场、解决技术差距和获取新人才的机会。通过支持初创企业，头部云厂商确保即便是较小的公司也能够为AI技术的快速进步做出贡献并从中受益，最终推动增长，加强他们的生态系统，并在行业中保持竞争优势。”