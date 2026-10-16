曾经，衡量云服务能力的标尺是算力集群规模、GPU卡数、带宽峰值;如今，企业更关注的问题变成了：AI应用能不能落地解决真实业务问题？能不能自动跑完整个业务流程？安全合规能否在任务执行的全链路得到保障？一问一答之间，云服务的竞争维度已经发生了变化。

当云服务不再“算”数

智能体技术的快速成熟，正在把AI从单点的内容生成工具，推向深度嵌入业务流程的生产系统，也直接重构了云基础设施的价值逻辑。过去十年，云计算的商业模式本质上是资源租赁，厂商搭建算力池，企业按使用时长、存储容量付费，比拼的是谁能提供更稳定、更便宜的算力资源。但进入智能体时代，企业采购云服务的目标不再是拿到多少算力，而是能用AI解决多少业务问题。

在这样的转向之下，一个贯通算力调度、数据治理、模型服务与安全治理的全新市场形态浮出水面，也就是IDC所定义的“AI云市场”。它不再是传统云计算的简单延伸，而是面向大模型与智能体场景重构的完整技术栈：向下要适配多元化的算力芯片与异构集群，向上要直接支撑模型推理、智能体编排与业务场景落地，中间还要贯穿全链路的安全合规体系。某种意义上，AI云是智能体时代的“新型数字基建”，它的成熟度直接决定了AI进入产业核心生产环节的速度与深度。

IDC发布的《中国AI云市场追踪报告，2025》为这场变革给出了最直观的量化注脚。2025年，随着推理需求的集中释放，中国AI云市场规模达到684亿元，其中企业级MaaS的Token调用量全年增长约16倍，总量达到1994万亿。更值得关注的是需求的增长斜率：日均Token消耗量从年初的1.6万亿攀升至年末的9.6万亿，一年之内达到年初的6倍。

Token消耗量的快速攀升，并非单纯由算力扩容驱动，而是产业端AI应用从试点走向规模化落地的信号。在此背景下，头部云厂商纷纷调整赛道，发力企业级AI应用平台建设。

云厂商竞速智能体新赛道

市场逻辑的切换，也让头部云厂商的战略重心集体转向，“智能体原生云”几乎成为全行业的共同选择，但各家基于自身技术禀赋与行业积累，走出了差异化的路径。

例如，百度创始人李彦宏在Create2026百度AI开发者大会上提出日活智能体数(DAA)，作为衡量智能体生态价值的全新标准;百度智能云升级为面向大规模智能体应用的全栈AI云，对Agent Infra与 AI Infra两大基础设施完成全面迭代。

阿里云在2026阿里云峰会上推出专为Agent打造的AI产品官网“千问云”，平台提供Qwen、GLM、Kimi、DeepSeek等150余款主流模型API，并将模型服务核心能力封装为Skills与CLI工具，助力智能体高效调用模型、快速开发AI应用。

华为云在INSPIRE创想者大会上提出Agentic Infra新范式，开启智果(AgentArts)企业级智能体平台公测，同步推出智果开源版本openJiuwen。依托基础设施革新、开源开放理念与行业落地实践，华为云搭建起从算力底座、模型服务、智能体平台到行业应用的全链条体系，推动千行万业迈入Agent时代。

腾讯云在2026世界人工智能大会期间宣布，腾讯云智能体开发平台ADP International Edition完成 4.0版本升级，正式演进为面向企业级生产环境的AgentOps平台，助力企业将AI Agent从原型探索走向规模化生产落地。

天翼云依托“算力、平台、数据、模型、应用”五位一体智能云体系，发布星辰超级智能体TeleAgent与星辰TokenHub平台。平台以息壤智算底座、自研星辰大模型为基础，发挥云网融合优势搭建运营商级智能体全流程安全管控体系，面向政企、办公场景推进智能体规模化落地。

不难发现，大家的竞争阵地已经从底层的算力赛道，系统性地上移到了智能体的开发、运行与治理层。卖算力的时代，比拼的是资源规模与采购成本;而交付结果的时代，考验的是对业务场景的理解深度、对智能体全生命周期的支撑能力，以及安全合规的体系化能力。云厂商的角色，也从“水电煤”一样的基础资源提供者，逐渐变成了企业智能化转型的深度伙伴。

写在最后

从卖算力到交付结果，一字之差的背后，是整个云计算行业价值范式的深刻跃迁。过去云计算解决的是企业数字化的“算力成本问题”，通过资源池化降低了IT基础设施的门槛;而AI云要解决的是企业智能化的价值落地问题，需要把技术能力转化为可感知、可衡量的业务产出。