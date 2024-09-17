云市场将走向何方？财报中一探究竟

2024年，对云厂商而言可以说是“云+AI”业务快速发展的一年。一方面，云+AI基础设施已成为企业智能化转型升级的重要支撑，越来越多的企业开始将数据和业务迁移到云端，并利用AI技术来提升自身的运营效率和创新能力;另一方面，AI技术的迅猛发展及其与云计算的深度融合，为云厂商提供了新的增长点，推动了云服务的升级和变革。

财报透露哪些信号？

最近一段时间，国内云厂商相继发布了自家的财报数据。从财报来看，AI业务正成为云厂商实现业务增长的关键驱动力。

在云计算领域，百度智能云率先提出“云智一体”战略，即以云计算为基础，以AI为引擎，以AI驱动云，“赋能千行百业”。自这一战略提出以来，百度智能云在技术架构与服务等方面进行了多次迭代升级，并取得了显著的发展成果。据IDC发布的《中国大模型平台市场份额，2023：大模型元年―初局》显示，2023年中国大模型平台及相关应用市场规模达17.65亿元，百度智能云在2023年大模型市场规模达3.5亿元，位居市场第一，市场份额达19.9%。

根据百度发布2024年第二季度财报显示，百度智能云营收达51亿元，同比增长14%，并持续实现盈利(Non-GAAP)。同时，AI贡献的收入占比进一步提升至9%，高于上一季度的6.9%。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，百度提供了业内最先进、最具备性价比的AI基础设施和优秀的MaaS平台，成为越来越多企业的共同选择。

作为国内最早进入云计算领域，同时也是稳坐中国云市场头把交椅的云服务商，阿里云在AI领域的战略布局无疑也是业界与市场关注的焦点。根据阿里巴巴集团发布的2025财年一季度(自然年2024年二季度)财报显示，云智能集团收入为人民币265.49亿元(36.53亿美元)，同比增长6%。整体收入(不计来自阿里巴巴并表业务的收入)同比增长超过6%，由公共云业务的双位数增长和AI相关产品的采用量提升所带动。AI相关产品收入持续录得三位数同比增长。

在财报后的电话会上，阿里巴巴CEO吴泳铭表示，未来将继续优化云产品结构，专注于有竞争力、可持续毛利、营收可复制的公共云产品，并在AI时代加强云产品的协同效应，既要帮助老客户在阿里云上实践AI的新需求，也要让AI原生企业能够在阿里云上成长、成功。

运营商们的AI布局

实际上，除了互联网云厂商，通信运营商们也加速AI布局。

举例来说，在2023数字科技生态大会上，天翼云构建了全栈大模型智算服务，包括打造智算数据中心AIDC、升级云智超一体化基础设施平台“云骁”、推出一站式智算服务平台“慧聚”、构建国云大模型生态，形成云智一体的智算服务体系。

再来看中国移动，在2024年度中期业绩发布会上，中国移动副总经理孙迎新表示，在科技创新上，移动云正在向智能云创新发展。面向未来，移动云还将继续发挥融合发展的优势，将算力、存储、网络和应用集成在一起，为用户提供一体化的解决方案;根据内外部形势持续优化结构，提高移动云的盈利能力和盈利水平;与此同时，紧紧抓住智能时代AI对于云的带动性作用，通过九天大模型，结合多年的数据积累，实现云资源的高效调度，降低成本的同时为用户提供更好的服务。

中国联通在AI方面的布局同样值得关注。在2024中国联通合作伙伴大会・算网生态大会上，中国联通全面升级联通云并推出了智算五大产品与三大服务，致力于构建场景化、专业化、差异化的智算服务体系。其中，针对集中训练场景，推出AICC算力集群产品;针对一站式开发场景，推出AICP算力平台产品;针对算力运营场景，推出“星罗”先进算力调度平台;针对分布式训练推理场景，推出AI边缘一体机产品;针对渲染及本地推理场景，推出云GPU。联通数字科技有限公司高级副总裁、云计算事业部总经理陈海锋表示，智算产品体系的发布，不是简单的硬件堆砌，而是联通云升级后在智算产品体系的结构设计、研发创新、解决方案能力等方面的全新突破。

可以看出，在云业务方面，运营商们正在通过加强技术研发、调整市场策略以及提升服务模式等多种措施，加快AI的部署与发展，以应对智能时代的需求和挑战。

写在最后：

据市场研究机构Canalys预测，2024年中国云基础设施服务支出的增速将进一步加快，达到18%。随着企业客户逐渐走出IT优化阶段，其也将重新启动对云服务的投资，而生成式AI的兴起也将进一步推动云消费的增长。在这一趋势下，云市场正迎来一个加速发展的新阶段。

我们看到，云厂商正在积极利用AI技术来提升产品性能，并拓宽其产品线，以满足客户的多元化需求，从而增强自身的市场竞争力。可以肯定的是，云计算这条赛道将越来越卷。