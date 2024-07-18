大模型引领增长 IDC：2023年中国政务云市场规模达794.5亿

7月18日消息，IDC日前发布了中国政务云市场份额系列研究，聚焦于政务云的专属云、公有云以及云运营服务三个市场，重点分析了政务云市场的建设现状与市场环境，并提供了细分市场的厂商市场份额。

根据IDC公布的数据显示，2023中国年政务云整体市场规模为794.5亿元人民币。政务专属云市场规模达557.6亿元人民币，其中专属云基础设施406.6亿元人民币，同比增长16.6%;政务公有云市场规模达154.7亿元人民币，公有云基础设施109.2亿人民币，同比增长18.2%;政务云运营服务市场规模为82.2亿元人民币，同比增长38.7%。

在中国政务专属云市场中，份额排名前五的厂商依次为华为、浪潮、新华三/紫光、中国电信、中国移动。在公有云市场中，份额排名前五的厂商依次为中国电信、华为、阿里、中国移动以及浪潮。在云运营服务市场份额方面，排名前五的厂商依次为浪潮、中国移动、中国电信、华为以及中国联通。

IDC也面向技术提供商给出了几项建议，关注政务云精细化运营、大模型为政务云带来了新机会、云计算技术的持续创新、安全合规与隐私保护。