写在华为云828营销季：实测告诉你华为云网站高可用解决方案有多值！

中国信通院在其日前发布的《云计算白皮书(2023年)》中指出,当前我国云计算市场处于快速发展期,预计2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。其中,中小企业作为我国数量最大、最具活力的企业群体,已成为上云用云与云计算市场快速发展的主力军,并且中小企业上云意识和积极性显著提升,上云进度不断加快,应用程度不断加深。

尤其是在数字化不断深入的当下,中小企业为了快速适应市场变化并降低IT成本,更倾向于采用高可用的上云解决方案,将企业数据和应用程序存储在云端的服务器上,提高业务运行的灵活性、可扩展性、安全性,降低IT基础设施的投资和运维成本。与此同时,中小企业也可随着业务的扩张和需求的增加进行灵活地扩展和升级。

降本增效,OA上云成为刚需

在企业数字化浪潮下,企业OA呈现出新的发展趋势:一方面,随着企业数字化转型的推进,企业组织业务管理环节趋于集成化,并对协同办公提出新要求,具备协同以及集成化功能的OA产品成为企业组织的“必选项”;另一方面,出于成本、技术、运维等方面的考虑,将OA部署在云上已经成为企业新的刚需。

在OA集成化、云化的趋势下,天极网也逐渐舍弃了早期本地化部署OA的模式,之所以这么做,是有其原因的:首先,本地部署OA需要支付机房、服务器等硬件设备成本以及防火墙建设等软件成本;其次,需要配备专业的IT运维人员进行日常维护;再次,本地部署周期较长,需要熟悉本地环境,安装、调试等过程长;最后,数据备份及恢复能力差,需要搭配灾备解决方案。

这些要求无疑为天极网的IT基础设施带来压力。天极网作为国内最早的科技垂直门户之一,提供“资讯+导购+互动+视频”的IT媒体内容服务,日均PV超过1.4亿。面对海量的数据存储和访问需求,本地部署OA无疑增加了运维压力,甚至造成团队超负荷工作。

同时,本地部署OA会增加图片、视频、文件等数据,这对于服务器的存储、稳定性、安全性、扩展性提出新的要求,也将导致服务器运维成本的上升。此外,由于媒体业务需要,天极网经常通过OA推出线上学习课程,员工的集中高并发访问,往往会带来流量的翻倍增长,实现弹性扩容也成为天极网的需求。

由此可见,将OA部署在云上已经成为天极网解决实际业务诉求的可行路径之一。

华为云828营销季上线,遇见“网站高可用”

无论是OA/ERP,还是企业的其他业务,上云已经成为中小企业数字化转型的新起点。8月22日至9月15日,以“选择华为云,省力更省心”为主题的华为云828营销季正在火热进行中。为助力更多中小企业把握数字化转型浪潮,华为云汇聚HECS L实例、ERP/OA上云、网站高可用等20+明星产品及解决方案,并带来超值优惠福利。

作为此次活动主打的中小企业上云明星解决方案之一,华为云网站高可用解决方案主要包括弹性负载均衡ELB、弹性云服务器ECS、云数据库RDS for MySQL、对象存储服务OBS+云备份CBR、Web应用防火墙WAF+Anti-DDoS流量清洗、云监控服务CES等,通过合理的搭配与组合,满足中小企业高质量上云需求,让业务高可用,让数据更可靠。

为了实现降本增效和OA上云的高可用,天极网在活动期间,选购了华为云网站高可用解决方案,并对该方案进行了实际测评体验。值得一提的是,天极网选购的是弹性负载均衡、弹性云服务器C7、弹性云服务器S7、CRB云备份、RDS云数据库等技术服务,进行组合使用实现高可用,并进行一定的实操介绍。

如何实现高可用?华为云网站高可用解决方案体验

1)负载均衡

负载均衡是确保业务稳定性的一项重要措施,简单来看,负载均衡是一种在高流量或高负载环境下分发网络请求的技术,其主要目的是将请求均匀地分散到多个服务器或计算资源上,以确保每个服务器的负载相对平衡。

以天极网集中访问OA线上课程为例,当大量访问线上课程时,负载均衡会将请求分散到不同服务器上(天极网选购的是弹性云服务器C7和S7),可以提高系统的吞吐量和响应速度,并防止单个服务器因高负载而崩溃或过载。值得一提的是,负载均衡扩容也十分方便,只需要将新的服务器加入到负载均衡中即可。

在弹性负载均衡测试上,天极网将配置相同的ECS C7和S7设定相同权重进行部署测试。



配置监听器



配置后端分配策略



将ECS C7和S7设定相同权重,并确认配置

在ECS C7和S7两台服务器的应用部署完成后,将请求主机地址改为负载均衡的弹性公网IP后进行访问,成功拿到了结果:

紧接着,天极网简单地做了测试,模拟1000人并发访问系统,访问期间登录两台服务器后台分别查看占用资源情况:



第一台服务器



第二台服务器

通过上面两张图可以看出,两台服务器被有效地利用了起来,而且按照我们设定的权重分发,资源占用并没有明显的差异。不仅如此,华为云负载均衡提供的监控功能还可查看资源占用情况,包括并发连接数、非活跃连接数、活跃连接数等。而当后端服务器状态出现异常时,会在第一时间进行提醒。



后端服务器状态提醒

天极网OA也会出现集中式的高并发访问情况,此时,华为云弹性负载均衡ELB将用户的访问流量均匀分到后端服务器上,确保OA的正常使用和平稳运行。

2)云数据库RDS for Mysql

作为一种关系型数据库管理系统,云数据库RDS for MySQL可以将数据保存在不同的表中,提升了速度并增加了灵活性。云数据库RDS for MySQL自2022年6月至今已添加如下新特性:支持多安全组、支持多Proxy功能、支持Proxy动态负载。而在云上部署OA和使用OA过程中,天极网使用RDS for Mysql单机实例,企业OA部署在云上时,最好选用主备实例,保障数据库的高可用,在主库出现故障时,迅速切换到备库,防止业务受到影响。



RDS for MySQL购买界面

之所以选择云数据库RDS for MySQL,不仅是因为即开即用、稳定可靠、安全运行、弹性伸缩、轻松管理、经济实用的特点,还有其只需要支付RDS for MySQL实例费用,无需购买和安装任何软硬件,简化运维操作。下面进行一些实际使用分享。

RDS for MySQL支持查看性能、会话、SQL、锁事务、日报等项目的查看。



查看历史性能



查看流量吞吐、会话连接、IOPS等指标



慢SQL数据



实时诊断

华为云RDS for MySQL提供的高级运维提供了非常详细的各类指标监控功能,包括CPU、内存、磁盘利用率以及SQL增删改查语句等70个指标可供查看:



各项指标监控



各项指标监控

华为云RDS for MySQL还提供了非常便捷的参数修改功能,配置修改只需要在控制台参数管理中修改配置参数。



参数管理

对于天极网来说,一个具备完备信息监控能力并提供稳定可靠服务的数据库尤为重要,在这两项上,华为云RDS for MySQL给予我们最为放心的体验。

3)弹性云服务器ECS

弹性云服务器是华为云推出的一种可以随时获取、弹性可扩展的云计算服务器,帮助企业打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境,确保业务持久稳定运行。这里天极网选购的是ECS C7和ECS S7,也就是负载均衡器的两个弹性云服务器。

关于ECS C7的具体性能,天极网在之前的文章里进行了具体的评测(《双11抢到高性能云服务器,开箱评测告诉你到底有多香?》),戳链接进行查看。

通过测试,我们发现,华为云弹性云服务器ECS C7可以为天极网打造安全、灵活、高效的应用环境,解放运维人员的压力,让运维人员的精力可以聚焦到更多有意义的工作中。

此外,华为云的机房安全等级(Tier4)是全国最高的,在安全设备方面也有数十亿的投入。另外还有40多种安全服务可供使用、安全上的专项研发占总体研发投入5%。在云服务器的安全性、可靠性方面毋庸置疑。



两台服务器



近三个小时性能检测



安全组

4)云备份 CBR

如今,为应对数据安全问题,备份成为常用的选项,天极网也十分重视云备份。简单来看,华为云云备份 CBR是一款云备份服务,可以为云内的云服务器、云硬盘、SFS Turbo、云上及本地文件目录,以及VMware虚拟化环境,提供简单易用的备份服务,针对病毒入侵、人为误删除、软硬件故障等场景,可将数据恢复到任意备份点。

另外,华为云的云备份策略配置维度多种多样,周期支持按周、按天等。保留规则支持按数量、时间、永久保存。

网站高可用方案,让OA上云更简单

如今,随着云计算和移动办公的发展、普及,OA/ERP以及企业的其他业务也逐渐迈上云步伐。此次天极网通过采购华为云网站高可用方案,免去了企业服务器购买、部署和维护等工作,降低了成本并提供更加灵活的使用方式,同时提高业务运行的灵活性、可扩展性、安全性,降低IT基础设施的投资和运维成本。

值得一提的是,在华为云828营销季期间,华为云还推出了开屏礼包、抽奖、服务支持计划、储值买赠等诸多玩法,好礼多多,机会多多,企业一键上云,不容错过。戳这里,即刻选购。