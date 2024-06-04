迎接生成式AI时代，云大厂该如何赋能企业数智化？

以ChatGPT、Llama、Sora为代表的生成式AI技术拉开迈向通用人工智能的帷幕，人工智能成为经济增长的驱动力，对各类产业的数字化、智能化带来新的空间。

麦肯锡调查数据显示，65%的受访者经常使用生成式AI。IDC也在相关调查指出，大多数企业也将经历技术投资权重向人工智能实施和人工智能增强产品/服务应用显著转移。

可以说，在生成式AI趋势下，AI化已成为行业新一轮的发展目标。同时，这波浪潮也正在改变云厂商的技术模式与商业逻辑，越来越多的云厂商通过在算力、模型，以及应用层面丰富的产品和服务助力企业数智化。



亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区总裁储瑞松

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区总裁储瑞松表示：“亚马逊云科技在中国将在生成式AI、行业化战略等领域持续投入，助力各行各业的企业加速数字化转型和AI创新。”

积极拥抱生成式AI时代

如今，生成式AI技术正在持续发展，其相关产业规模也急剧扩张。麦肯锡的研究报告预测，到2030年前，生成式AI有望为全球经济贡献7万亿美元的价值。其中，作为AI研发高地之一的中国，将凭借战略性投资分享生成式AI总效益的三分之一。

调查还显示，每个人的未来都可能因为生成式AI而改变。到2030年前，可能有一半的工作时间将通过生成式AI的自动化得以节省，仅中国可能就有2.2亿个岗位经历转型。

因此，无论是对经济、社会的贡献，还是对于个人生活、娱乐方式的改变，生成式AI正在潜移默化地发挥自身价值。此时，充分发挥生成式AI的价值也成为解决方案提供商工作的重点所在。

如何做？麦肯锡调查发现，企业使用生成式AI主要有三种方式，即使用现成的生成式AI产品、通过自有数据与生成式AI厂商合作进行模型微调、完全自己开发一款产品。这就需要GPU算力支撑，丰富的大模型选择，以及基于大模型的生成式AI应用。

在亚马逊云科技看来，那些能用好生成式AI做“差异化”创新、解决高价值的特定领域或行业场景的挑战、创造新的业务模式或机会的企业，将会脱颖而出，影响整个行业的发展方向、甚至颠覆行业。

在此背景下，行业应用将是未来生成式AI真正能创造最大价值的方向，企业需要根据自身业务场景需要，选择合适的模型和生成式AI应用创新的平台。

不仅如此，在生成式AI应用实际落地过程中，业务场景的选择、模型的选择、是否能够结合企业自身的私有数据进行模型的定制、是否符合负责任的AI的原则、以及对应用进行持续提升的能力等同样值得关注。

技术与生态充分助力AI创新

很多企业生成式AI之旅的第一站是打造面向内部的应用，包括面向企业内部的客户评论反馈、舆情分析。这是因为构建内部应用的起步成本、门槛和风险相对较低，并且可以直接提高生产力。

在对外的场景上，以实时翻译、智能导购为代表的B2C行业的场景应用要比B2B的行业场景应用走得更快一些。

因此，对于助力企业构建应用来讲，深厚的技术底蕴与沉淀以及完善的生态是不可或缺的。“亚马逊云科技希望利用在算力、模型和框架、以及应用层面丰富的产品和服务，成为企业构建和应用生成式AI的首选。”储瑞松如是说。

从技术方面来看，在算力层，亚马逊云科技不仅可为客户提供来自英伟达的高性能AI芯片，也可提供亚马逊云科技自研的高性价比、低能耗AI芯片Trainium和Inferentia，满足客户不同的算力需求。

针对中间工具层，亚马逊云科技通过Amazon Bedrock为企业提供构建生成式AI应用最便捷的模式。

在顶层的应用层，亚马逊云科技发布了开箱即用的企业级生成式AI助手Amazon Q，其中包括Q for Business和Q for Developer。

为赋能合作伙伴，亚马逊云科技还推出“亚马逊云科技生成式AI合作伙伴计划”。该计划旨在助力企业更快地应用生成式AI。亚马逊云科技将联合生成式AI领域顶尖的3+1类合作伙伴，为企业提供全方位的模型、工具、应用和集成服务。



亚马逊云科技生成式AI合作伙伴计划发布

其中，3是指大模型提供方、工具链提供方、以及各类开箱即用的生成式AI应用和方案提供方。1是指系统集成商合作伙伴。

亚马逊云科技将为加入本计划的合作伙伴提供全面的支持，投入技术专家与合作伙伴共创，帮助合作伙伴更好地将他们的创新和亚马逊云科技的服务适配和集成，并支持合作伙伴方案上架亚马逊云科技 Marketplace，服务中国客户的同时触达全球客户。

致力于成为企业数字化转型和创新的加速器

在中国，亚马逊云科技针对汽车、制造、生命科学、零售电商、媒体娱乐、游戏、软件服务、金融八个行业组建了专门的行业团队，推行行业化战略，成为企业数字化转型值得信赖的伙伴。

亚马逊云科技聚焦三个方面为行业客户提供价值，包括加强对行业客户所面临的发展机遇和挑战的理解，提高服务垂直行业的能力;与合作伙伴共同打造创新行业方案;与合作伙伴共同构建行业生态。

本次峰会上，亚马逊云科技宣布推出“亚马逊云科技行业合作伙伴计划”。



亚马逊云科技行业合作伙伴计划发布

亚马逊云科技将投入行业业务专家、云技术专家，以及丰富的云服务资源，携手深耕行业、具备系统集成能力的咨询服务伙伴，具备行业影响力的垂类软硬件开发商，针对八个重点行业重点场景下的客户痛点和需求，联手打造和推广基于云的新一代行业解决方案，共同助力行业客户引领产业变革。

在汽车行业，亚马逊云科技在全球和中国积累了服务汽车行业的丰富经验，助力各种类型汽车企业的创新。亚马逊云科技与四维图新进一步加强战略合作，联合设计并推出面向汽车行业本地化的服务及专属解决方案。

在制造业，除了支持制造业本地IT系统上云之外，亚马逊云科技还主要关注工程和设计、智能制造、智能产品与服务、客户体验四大领域，并在每个领域找到具体能用云和生成式AI帮助客户创造更大价值的细分场景。

同时，亚马逊云科技宣布全面升级“智能视觉创新加速计划”，推出“智能家居及智能产品创新加速计划”。

在游戏行业，亚马逊云科技助力游戏企业向高质量、创新驱动转型，帮助客户在游戏研发、运维和增长这三个阶段的多个场景下实现轻松构建、高效运维和智慧增长。

成为企业数字化转型值得信赖的伙伴同样也需要安全解决方案加持，亚马逊云科技为所有客户提供安全、稳定、可信赖的服务，确保客户可以专注于业务创新和发展，没有任何后顾之忧。

亚马逊云科技宣布推出“亚马逊云科技安全合作伙伴计划”，携手安全合作伙伴共同为客户提供更广泛的安全解决方案选择，包括亚马逊云科技自身完善的安全与合规产品，以及来自合作伙伴的多样化安全解决方案，满足企业不同的需求，助力企业在亚马逊云科技上实现安全合规、达成后顾无忧。

此外，亚马逊云科技将为加入本计划的合作伙伴提供全面的资源和技术支持，包括帮助合作伙伴将解决方案迁移上云并与亚马逊云科技不断推出的新服务和功能适配和无缝集成，助力其解决方案的云优化和产品SaaS化，以及支持合作伙伴解决方案上架亚马逊云科技Marketplace等。

写在最后

作为未来发展的重要趋势之一，生成式AI技术具有广泛的应用前景和无限的创新潜力。在2023至2029年的这一关键时期内，我们可以预见生成式AI技术将持续演进，变得更加成熟和精细，为各行各业带来前所未有的创新变革与颠覆性发展。

“未来，我们将坚持在中国长期投入，并重点关注几个领域，包括全面投入生成式AI、坚持行业化战略，希望能够持续助力各行各业的企业加速数字化转型和创新。”储瑞松表示。