Gartner：2024年全球公有云终端用户支出将超过6750亿美元

5月28日消息，根据Gartner的最新预测，2024年全球终端用户在公有云服务上的支出预计将达到6754亿美元，较2023年的5610亿美元增长20.4%。推动这一增长的两大因素是生成式人工智能(GenAI)和应用现代化改造。

Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“由于通用基础模型被不断创造出来以及规模化交付GenAI应用的速度加快，GenAI预计将成为推动公有云支出持续增长的主要力量。根据这一持续增长趋势，预计公有云终端用户支出将在本十年结束前突破一万亿美元大关。”

Gartner指出，云市场的所有领域预计都将在2024年实现增长。基础设施即服务(IaaS)的终端用户支出预计将增长25.6%，位居第一;平台即服务(PaaS)预计将增长20.6%，排在第二位。

正在进行的GenAI变革使IaaS继续保持强劲的增长速度。AI模型训练、推理和微调所产生的基础设施需求从未停止过增长并且将继续成倍增长，直接影响IaaS的消费。

虽然云基础设施和平台服务推动的支出增长幅度最大，但SaaS仍然是云市场中最大的终端用户支出领域。目前，有两股力量正在推动SaaS支出的增长：一是为了让应用能够在基于SaaS的消费模式下运行，独立软件厂商正在对应用进行现代化改造;二是企业机构继续在AI、机器学习、物联网、大数据等特定用例中增加云的使用。

Gartner预计，2024年的SaaS总支出将达到2472亿美元，涨幅为20%。