工信部：我国信息通信行业整体运行平稳

根据工业和信息化部的最新数据，今年1至8月，我国电信业务收入累计达到了11417亿元，同比增长了6.2%。而根据上年不变价计算，电信业务总量也有所增长，同比增长了16.6%。这说明信息通信行业整体运行平稳，呈现稳定的发展态势。

特别值得一提的是，云计算等新兴业务的发展迅速，成为整个信息通信行业的亮点。根据工业和信息化部的数据，三家基础电信企业积极发展云计算、大数据、物联网等新兴业务，1至8月共完成业务收入2392亿元，同比增长了18.9%。其中，云计算和大数据的收入同比增速分别达到了35.4%和44.8%，显示了其强劲的增长势头。

根据数据显示，上半年，移动云业务收入达到了422亿元，同比增长了80.5%，其中，自有“IaaS+PaaS”收入增速超过了100%。此外，政企市场收入也达到了1044亿元，同比增长了14.6%，政企客户数净增加了110万家，累计签约5G行业商用案例数量超过了2.5万个。

在2023年上半年，联通云实现了255亿元的收入，同比提升了36%，并计划全年收入超过500亿元。此外，联通云池覆盖了200多个城市，IDC机架规模超过38万架，骨干网平均时延保持行业领先水平。同时，中国电信和中国联通共建共享的5G基站数量新增了15万站。

天翼云公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS在国内市场排名前三，同时政务公有云基础设施排名第一，全球运营商云服务排名第一。其中，天翼云云电脑原创的“臻系列”全栈云终端技术突破了智能网络拥塞控制传输算法，公有云电脑市场份额达到了30%以上，稳居行业第一。

此外，到8月末，我国5G基站总数已经达到了313.8万个。三家基础电信企业的5G移动电话用户数量也达到了7.14亿户，而蜂窝物联网终端用户数量也有所增加，达到了21.77亿户。这些数据表明我国在5G和物联网等新兴领域的发展迅速，也预示着未来这些领域将有更大的发展潜力。

写在最后

虽然云计算行业增速放缓，但未对我国信息通信行业造成过多影响。从工信部公布的数据来看，我国信息通信行业整体运行平稳，云计算等新兴业务发展迅速，未来这些领域将有望成为整个行业的重要增长点。